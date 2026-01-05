newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»
Πολιτική 05 Ιανουαρίου 2026 | 23:55

Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του» είπε η Μαρία Κυρυστιανού που επί της ουσίας ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με το λαό, στόχος η κάθαρση, επανέλαβε πολλές φορές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

Spotlight

Το κοινωνικό κίνημα που θα εξελιχθεί σε κόμμα «οργανώνεται πάρα πολύ γοργά»  τόνισε η Μαρία Καρυστιανού που άνοιξε τα χαρτιά της μετά από αρκετές αμφιταλαντεύσεις και αποκάλυψε τις προθέσεις της να κατέβει στην πολιτική αρένα. Πέρα από το κεντρικό σύνθημα που θα είναι η «κάθαρση», δεν έδωσε πληροφορίες για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, το πρόγραμμά του, τα κεντρικά στελέχη που θα συμμετέχουν στο εγχείρημα, στοιχεία αναγκαία προκειμένου να κριθεί ένας νέος κομματικός φορέας.

Η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι είναι πιο κοντά στην ίδρυση νέου κόμματος, δηλώνοντας ότι γίνονται «βήματα προς τα μπροστά»

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», μιλώντας αργά το βράδυ της Δευτέρας στην τηλεόραση του KONTRA, εστίασε αρχικά στο κίνημα πολιτών που γεννήθηκε από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός: το έγκλημα στα Τέμπη και φανέρωσε τον δρόμο -που παρέμενε σκοπίμως σκοτεινός- μέχρι τη συγκρότηση πολιτικού φορέα. «Ενωθήκαμε κάτω από ένα πολύ μεγάλο, βασανιστικό πρόβλημα… της διαφθοράς, της σήψης, της απαξίωσης…», ανέφερε και έθεσε ως τελικό στόχο την «κάθαρση» σε μια χώρα με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία των υπευθύνων.

«Θέλω απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού μου»

Στην κριτική που δέχεται από συγγενείς θυμάτων (για τη συμμετοχή της στο κίνημα πολιτών, που έφτασαν μέχρι και στην προτροπή παραίτησης από τον Σύλλογο), η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών και τον αγώνα που δίνει ο καθένας» όμως, ανέφερε πως δεν της έχει γίνει κάποια αναφορά από το ΔΣ του Συλλόγου για παραίτηση, τονίζοντας πως η θητεία της τελειώνει τον ερχόμενο Μάρτιο.

«Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη…»

Για το κίνημα πολιτών είπε πως «οργανώνεται πάρα πολύ γοργά η προσπάθεια» και πως «υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά». Όπως σημείωσε, «πάρα πολύ άνθρωποι έχουν έρθει δίπλα μας εθελοντικά», άνθρωποι που είπαν ‘μέχρι εδώ, τέλος’ και που αποφάσισαν να μπουν αυτοί μπροστά για να αλλάξει η κατάσταση». Ανέφερε επίσης ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο κίνημα χαρακτηρίζονται από την καθαρότητα, τον εθελοντισμό και την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους.

Για το άμεσο μέλλον, δεν ξεκαθάρισε εάν αυτή θα ηγηθεί του κόμματος, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό. «Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες», δήλωσε σιβυλλικά. Και πρόσθεσε: «Θα δείξει η πορεία». Επανέλαβε πως «δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με άτομα που βρίσκονται στο υπάρχον πολιτικό σύστημα», τονίζοντας πως «το πολιτικό σύστημα δεν θα πέσει αμαχητί». Είπε επίσης πως «δεν μας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις», πως το κόμμα «δεν θα έχει χορηγούς», καθώς και πως «θέλουμε την πρώτη θέση στις εκλογές για να αλλάξουμε τα πράγματα».

Με ιδεολογία «αγαπάμε τη χώρα…»

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε κάπως αφηρημένα ότι το νέο κόμμα «θα έχει ιδεολογικό πρόσημο» αλλά δεν το αποκάλυψε λέγοντας πως «το κύριο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η κάθαρση». Η ιδεολογία είναι «αγαπάμε τη χώρα, τις ευπαθείς ομάδες, τους πάντες, θέλουμε να βγει η κοινωνία μπροστά, να υπάρχει αξιοκρατία, ισονομία», πρόσθεσε.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη, πως «καλωσορίζει ένα κίνημα για το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη», η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι γνώρισε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχαν οργανώσει στις Βρυξέλλες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν ένα νέο εγχείρημα πολιτών που έχει σαν βασικό αίτημα την κάθαρση», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, η απάντησή της κ. Καρυστιανού ήταν «ένα απόλυτο όχι», ενώ εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κανένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κάνει απλώς damage control με τελεσίγραφα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Κανένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κάνει απλώς damage control με τελεσίγραφα

Δριμεία κριτική στην κυβερνητική τακτική απέναντι στους αγρότες ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Από το πρόθυμος ο Μητσοτάκης για διάλογο χωρίς πλαίσιο, μετά η ικανοποίηση του 70% των αιτημάτων και η εμφάνιση του γαλάζιου πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως success story, τώρα τα τελεσίγραφα.

Σύνταξη
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ 05.01.26

Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά από 12 σεζόν στην προεδρία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05.01.26

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Σύνταξη
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»
Μπάσκετ 05.01.26

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
«Ανόητος» 05.01.26

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία
Κόσμος 05.01.26

ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία

Ο Βασίλι Νεμπέζνια υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέση με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή των Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.01.26

Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις

Στόχος των δραστών ήταν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική - Στη ληστεία συμμετείχαν 4 άτομα και κατάφεραν να αρπάξουν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 580.000 ευρώ

Σύνταξη
Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί

Σε ένα μέγαρο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνας πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος σταρ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσιλιμπάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο