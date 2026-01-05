Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»

Το κοινωνικό κίνημα που θα εξελιχθεί σε κόμμα «οργανώνεται πάρα πολύ γοργά» τόνισε η Μαρία Καρυστιανού που άνοιξε τα χαρτιά της μετά από αρκετές αμφιταλαντεύσεις και αποκάλυψε τις προθέσεις της να κατέβει στην πολιτική αρένα. Πέρα από το κεντρικό σύνθημα που θα είναι η «κάθαρση», δεν έδωσε πληροφορίες για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, το πρόγραμμά του, τα κεντρικά στελέχη που θα συμμετέχουν στο εγχείρημα, στοιχεία αναγκαία προκειμένου να κριθεί ένας νέος κομματικός φορέας.

Η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι είναι πιο κοντά στην ίδρυση νέου κόμματος, δηλώνοντας ότι γίνονται «βήματα προς τα μπροστά»

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», μιλώντας αργά το βράδυ της Δευτέρας στην τηλεόραση του KONTRA, εστίασε αρχικά στο κίνημα πολιτών που γεννήθηκε από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός: το έγκλημα στα Τέμπη και φανέρωσε τον δρόμο -που παρέμενε σκοπίμως σκοτεινός- μέχρι τη συγκρότηση πολιτικού φορέα. «Ενωθήκαμε κάτω από ένα πολύ μεγάλο, βασανιστικό πρόβλημα… της διαφθοράς, της σήψης, της απαξίωσης…», ανέφερε και έθεσε ως τελικό στόχο την «κάθαρση» σε μια χώρα με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία των υπευθύνων.

«Θέλω απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού μου»

Στην κριτική που δέχεται από συγγενείς θυμάτων (για τη συμμετοχή της στο κίνημα πολιτών, που έφτασαν μέχρι και στην προτροπή παραίτησης από τον Σύλλογο), η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών και τον αγώνα που δίνει ο καθένας» όμως, ανέφερε πως δεν της έχει γίνει κάποια αναφορά από το ΔΣ του Συλλόγου για παραίτηση, τονίζοντας πως η θητεία της τελειώνει τον ερχόμενο Μάρτιο.

«Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη…»

Για το κίνημα πολιτών είπε πως «οργανώνεται πάρα πολύ γοργά η προσπάθεια» και πως «υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά». Όπως σημείωσε, «πάρα πολύ άνθρωποι έχουν έρθει δίπλα μας εθελοντικά», άνθρωποι που είπαν ‘μέχρι εδώ, τέλος’ και που αποφάσισαν να μπουν αυτοί μπροστά για να αλλάξει η κατάσταση». Ανέφερε επίσης ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο κίνημα χαρακτηρίζονται από την καθαρότητα, τον εθελοντισμό και την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους.

Για το άμεσο μέλλον, δεν ξεκαθάρισε εάν αυτή θα ηγηθεί του κόμματος, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό. «Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες», δήλωσε σιβυλλικά. Και πρόσθεσε: «Θα δείξει η πορεία». Επανέλαβε πως «δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με άτομα που βρίσκονται στο υπάρχον πολιτικό σύστημα», τονίζοντας πως «το πολιτικό σύστημα δεν θα πέσει αμαχητί». Είπε επίσης πως «δεν μας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις», πως το κόμμα «δεν θα έχει χορηγούς», καθώς και πως «θέλουμε την πρώτη θέση στις εκλογές για να αλλάξουμε τα πράγματα».

Με ιδεολογία «αγαπάμε τη χώρα…»

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε κάπως αφηρημένα ότι το νέο κόμμα «θα έχει ιδεολογικό πρόσημο» αλλά δεν το αποκάλυψε λέγοντας πως «το κύριο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η κάθαρση». Η ιδεολογία είναι «αγαπάμε τη χώρα, τις ευπαθείς ομάδες, τους πάντες, θέλουμε να βγει η κοινωνία μπροστά, να υπάρχει αξιοκρατία, ισονομία», πρόσθεσε.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη, πως «καλωσορίζει ένα κίνημα για το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη», η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι γνώρισε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχαν οργανώσει στις Βρυξέλλες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν ένα νέο εγχείρημα πολιτών που έχει σαν βασικό αίτημα την κάθαρση», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, η απάντησή της κ. Καρυστιανού ήταν «ένα απόλυτο όχι», ενώ εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία.