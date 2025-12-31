Σε ιερούς στόχους και τη ριζική αλλαγή του κόσμου μέσα από τα μάτια της αγάπης αναφέρεται η Καρυστιανού στο μήνυμά της για το 2026
Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού λίγες ώρες πριν την αλλαγή του έτους.
Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού λίγες ώρες πριν την αλλαγή του έτους.
Ευχές για τη νέα χρονιά από την πρόεδρο του συλλόγου Τέμπη 2023
«Η Νέα Χρονιά που έρχεται δεν φέρνει μόνο όμορφες ευχές· φέρνει και τον ούριο άνεμο αισιοδοξίας, αλλά και την ελπίδα να έλθει επιτέλους στη ζωή μας Δικαιοσύνη, Δημιουργία και Φως!», αναφέρει η πρόεδρος του συλλόγου Τέμπη 2023.
«Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα, για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε επιτέλους την ευτυχία & ευημερία που μας αξίζει. Φέτος, υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας! Η Ένωση μας είναι δεσμός άρρηκτος, χείμαρρος ορμητικός κοινωνικής αφύπνισης!», γράφει.
«Θα τα καταφέρουμε!», λέει η Καρυστιανού
«Με τη δύναμη που δίνουν οι ιεροί μας στόχοι και την Αλήθεια ως μόνο οδηγό, διεκδικούμε τα δικαιώματα μας στη ζωή, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη! Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά και υπερηφάνεια, το λαμπρό μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας», προσθέτει.
«Στους μαθητές μας, τους αυριανούς στυλοβάτες αυτού του κόσμου, εύχομαι η μάθηση να είναι το εργαλείο που θα τους χαρίσει δύναμη, αυτοπεποίθηση και εσωτερική ελευθερία. Εύχομαι η παιδεία τους να μπολιάζεται πάντα με ανιδιοτελή αγάπη· γιατί μόνο μέσα από τα μάτια της αγάπης ο κόσμος μπορεί, και πρέπει, να αλλάξει ριζικά».
Και καταλήγει: «Θα τα καταφέρουμε! Διότι το Φως κερδίζει πάντα! Καλή & Δημιουργική Χρονιά!».
