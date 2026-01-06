Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Δεν έχουν σκοπό να ακολουθήσουν επιθετική «γραμμή» απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού στο ΠΑΣΟΚ, όσο κι αν «φουντώνουν» και επιβεβαιώνονται επί της ουσίας και από την ίδια (συνέντευξη Kontra), τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος. Είναι προφανές ότι παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις. Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, είδαν με ενδιαφέρον τα όσα είπε στην πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξή.

«Tο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει με σεβασμό τον αγώνα που έχει δώσει η κ. Καρυστιανού» σχολίαζαν στο in κομματικές πηγές, καθιστώντας, παράλληλα, σαφές ότι δεν υπάρχει διάθεση «δαιμονοποίησής» της από την πλευρά τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, συμπλήρωναν ότι έχει κάθε δικαίωμα να εισέλθει στην πολιτική «αρένα», όπως και κάθε πολίτης. Πάντως, ξεκαθάριζαν ότι θα κριθεί επί του πολιτικού όταν αρχίζει να τοποθετείται πιο συγκεκριμένα και εφόσον ανακοινωθεί και επίσημα η ίδρυση του κόμματός της.

Περί προγράμματος

Από τη Χαριλάου Τρικούπη αναγνωρίζουν ότι το ζήτημα της δικαιοσύνης, που θέτει η κ. Καρυστιανού σε πρώτο πλάνο, αποτελεί κομβικό πολιτικό ζήτημα. Εντούτοις, βασική εκτίμηση είναι ότι χωρίς ένα συνολικό πρόγραμμα ριζοσπαστικών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, η καθημερινότητα των πολιτών δεν μπορεί να βελτιωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ολιστικό πρόγραμμα που διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για μία διαφορετική πορεία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βάζοντας ως προμετωπίδα του την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής, είχε καταγγείλει, προ ημερών, εκ νέου, την κυβέρνηση, λέγοντας ότι μέσω των πολιτικών της έχει οδηγήσει τη χώρα σε κοινωνικό και θεσμικό τέλμα. Στο ίδιο άρθρο («Στο Καρφί») έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για μία άνευ προηγουμένου κρίση εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ανακατατάξεις στην πολιτική σκηνή

Θα υπάρξουν εκλογικές απώλειες για το ΠΑΣΟΚ από την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στην κεντρική πολιτική σκηνή; Θα ήταν αφελής κάποιος εάν θεωρούσε ότι δυναμική εμφάνιση ενός νέου πολιτικού φορέα, εν μέσω μάλιστα θεσμικής κρίσης, δεν θα επηρέαζε τα πολιτικά δεδομένα. Πολλώ δε μάλλον εάν λάβει υπόψη του το τί καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Είναι επίσης προφανές, ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», θα απευθυνθεί και σε ακροατήρια που ενδιαφέρουν τη Χαριλάου Τρικούπη.

Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένο ότι η κ. Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε στην Αριστερά αλλά ούτε στην Κεντροαριστερά, στην αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει η εκτίμηση ότι δεν θα απευθυνθεί στον «ζωτικό χώρο» του ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κεντροαριστερό κόμμα που έχει εναλλακτική προοδευτική κυβερνητική πρόταση» σχολίαζαν στελέχη του Κινήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, η στρατηγική της ηγεσίας της Παράταξης φαίνεται πως θα «εξαντληθεί» κατά κύριο λόγο σε έναν «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.