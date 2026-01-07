Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Νέες δηλώσεις για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντουύρης, αναφερόμενος παράλληλα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε μαζί του μετά τις χθεσινές δηλώσεις του.

Όπως είπε ο κ. Φαραντούρης, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα χθες βράδυ όπου επανέλαβε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ όσα έχει πει και δημόσια, επισημαίνοντας πως ο ίδιος δεν έχει απομακρυνθεί από καμία θέση και αρχή του.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό», δήλωσε ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ακολούθως πρόσθεσε πως «εάν συμβεί οτιδήποτε, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι εικοτολογίες ούτε η μελλοντολογία ούτε η σπέκουλα, αλλά ούτε και η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω στην καθημερινότητά μου ανέκαθεν είναι στα προβλήματα του τόπου μου».

«Με την Καρυστιανού κάναμε θεσμική εκδήλωση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με την κ. Καρυστιανού προφανώς έχουμε συζητήσει, είχαμε και μια εξαιρετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, ήταν θεσμική εκδήλωση σε σχέση με το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα. Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκα εάν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι, πώς θα το αντιλαμβανόμουν εγώ και είπα ότι είναι απόλυτα καλοδεχούμενο».

Καταληκτικά ο κ. Φαραντούρης επισήμανε πως «δεν προεξοφλώ τίποτα, ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα μελλοντικά ή αβέβαια πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα, ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που επεδίωξε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Είναι εκτός κομματικού σωλήνα και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ είπα ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».