Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Το μανιφέστο Καρυστιανού για την μετεξέλιξη του αποκαλούμενου «κινήματος» υπέρ της διαφάνειας και της δικαιοσύνης σε κομματικό φορέα έχει αρχίσει να αποκαλύπτει τις φυγόκεντρες τάσεις που επικρατούν στην Κουμουνδούρου.

Από τη μια πλευρά βρίσκονται όλοι όσοι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα δηλώνουν έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα Τσίπρα και από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και όχι μόνο, οι οποίοι, αν ο πρώην Πρωθυπουργός δεν τους απευθύνει κάλεσμα, φαίνονται αποφασισμένοι να βρουν δεξιά… διέξοδο προς την κα Καρυστιανού.

Όπως σχολιάζουν μάλιστα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – και όχι μόνο – τα όσα δηλώνει και οι θέσεις που αναπτύσσει η κα Καρυστιανού έχουν τουλάχιστον κεντροδεξιό και σε κάποιες φάσεις έως και καθαρά δεξιό πρόσημο.

Εκ δεξιών

Στην μιας ώρας συνέντευξή της η κα Καρυστιανού δεν ανέφερε ούτε μια φορά το όνομα του πρωθυπουργού, αλλά έκανε ειδική αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είπε, έφερε το χειρότερο μνημόνιο, αλλά αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι η αίσθηση και προσωπικής απογοήτευσης που έβγαλε λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ξανακυβερνήσει. Έδωσε ελπίδα, μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Τώρα πολύ δύσκολα ο κόσμος θα εμπιστευτεί κάποιον άνθρωπο».

Για πρώην και νυν συντρόφους ευρύτερα στην Αριστερά γίνεται σαφές ότι η κα Καρυστιανού στοχεύει σε όλους εκείνους που απογοητεύτηκαν από τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν Αριστεροί, αλλά προέρχονταν είτε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες είτε από την ευρύτερη κεντροδεξιά.

Για τον μονό από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό για τον οποίο η κα Καρυστιανού έχει μόνο καλά λόγια να πει είναι ο Νίκος Φαραντούρης παρά το γεγονός ότι η ίδια δέχεται αντικρουόμενες εισηγήσεις για το αν θα πρέπει να ενταχθούν στο «κίνημα» εν ενεργεία πολιτικοί.

Η ίδια φαίνεται να γέρνει υπέρ των εισηγήσεων που προτάσσουν τις κεντροδεξιές καταβολές του κ. Φαραντούρη ως ένα από τα προτερήματα για τη συμπόρευσή τους.

Οι φήμες και τα σενάρια που κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό ακόμη και για διαρχία στο νέο κόμμα Καρυστιανού δεν διαψεύστηκαν από τον Νίκο Φαραντούρη ο οποίος ούτε ένα 24ωρο μετά την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίστηκε σε τέσσερα διαφορετικά τηλεοπτικά πάνελ ανήμερα των Θεοφανείων ξεκινώντας το πρωί από το action24, στη συνέχεια στο ΣΚΑΪ, μετά στην ΕΡΤ για να καταλήξει τελευταία το απόγευμα στο open.

Ξένο σώμα

Σε όλες τις εμφανίσεις του ο κ. Φαραντούρης έδειξε αποφασισμένος να στηρίξει το εγχείρημα της κας Καρυστιανού, αλλά δήλωσε ότι δεν βιάζεται να ανοίξει τα χαρτιά του σε σχέση με το μέλλον του στο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημαία του οποίου εξελέγη ευρωβουλευτής.

Σε κάθε περίπτωση τόσο ο ευρωβουλευτής όσο και οι σύντροφοί του… στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να συμφωνούν ότι ο ίδιος αποτελεί ξένο σώμα για την Κουμουνδούρου.

Αρχικά ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε στάση αναμονής βάζοντας κατά πληροφορίες ένα άτυπο dead line σύμφωνα με πληροφορίες που θα εξέπνεε θεωρητικά για τον ευρωβουλευτή μόλις υπάρξει επίσημη ανακοίνωση κόμματος από την κα Καρυστιανού.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο ο Παύλος Πολάκη έβαλε από τώρα τα δικά του τελεσίγραφα κοιτώντας προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας αυστηρά από τον κ. Φαραντούρη ή να κλείσει τη σεναριολογία για το κόμμα Καρυστιανού ή διαφορετικά να παραδώσει την έδρα του.

Αργά το βράδυ των Φώτων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε στο τηλέφωνο τον κ. Φαραντούρη και του ζήτησε εξηγήσεις με τον ευρωβουλευτή να ξεκαθαρίζει σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου οτι βεβαίως και είναι ΣΥΡΙΖΑ και οτι θα ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση του.

Τάσεις φυγής

Δεν είναι όμως μόνο η αποστράγγιση του ΣΥΡΙΖΑ από τα δεξιά.

Οι τάσεις φυγής βουλευτών εντείνονται και από την κεντροαριστερή… έξοδο της Κουμουνδούρου.

Βουλευτές που εξελέγησαν το 2023 επι Τσίπρα φαίνεται να συνομιλούν και με την κα Καρυστιανού και την ίδια να στιγμή να σκέφτονται σοβαρά της ανεξαρτητοποίησή τους προσβλέποντας στην ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Η Αμαλίας πάντως έχει κλειστές πόρτες και παράθυρα επισήμως και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα μπει σε καμία ιδιαίτερη η μεμονωμένη συζήτηση με κάποιο βουλευτή ή σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντίστοιχα dead line με αυτό που μπαίνει για τον κ. Φαραντούρη πάντως φαίνεται ότι τίθενται από την ηγεσία της Κουμουνδούρου και για μέλη της κεντρικής Επιτροπής εμφανίζονται να ηγούνται ή να εντάσσονται στους περίφημους πυρήνες αυτοοργάνωσης για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα.

Και για αυτούς ισχύει ότι, όταν ο κ. Τσίπρας ανακοινώσει επίσημα το κόμμα του, θα πρέπει και εκείνοι να διαλέξουν σε ποιο κόμμα θα ανήκουν.

Μέχρι αυτή την ώρα έχουν εμφανιστεί δυο τέτοιες περιπτώσεις στελεχών που εμφανίζονται ανοιχτά να συμμετέχουν σε κινήσεις υπέρ του κ. Τσίπρα σε Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα.

Για την ώρα αντιμετωπίζονται από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως μέρος των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται ευρύτερα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.