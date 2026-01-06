newspaper
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06 Ιανουαρίου 2026

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
ΡεπορτάζΚυριάκος Δημάγγελος
Με μεγάλη προσοχή διαβάζουν τα μηνύματα που έστειλε στην χθεσινή της συνέντευξη η Μαρία Καρυστιανού. Η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών αποφάσισε για πρώτη φορά να δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη όπου μίλησε ξεκάθαρα ως πολιτικός ανοίγοντας τα χαρτιά της για το κόμμα που ετοιμάζει.

Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού περνάει από τα “x-ray” του Μαξίμου και τα κυβερνητικά στελέχη ετοιμάζουν την πρώτη γραμμή άμυνας αλλά και το σχέδιο αντεπίθεσης. Στο Μαξίμου εκτιμούν πως η Καρυστιανού μπορεί να κάνει την έκπληξη όχι όμως να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Η αίσθηση που αφήνει η πρώτη συνέντευξη είναι πως η Μαρία Καρυστιανού θα επιχειρήσει να παίξει το χαρτί του μόνη έναντι όλων αλλά και του νέου και άφθαρτου έναντι του παλιού και διεφθαρμένου.

Εκτιμούν μάλιστα στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

«Ως Νέα Δημοκρατία έχουμε την τεχνογνωσία -πλέον- αυτό το σχήμα να το αντιμετωπίσουμε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία»  ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος προσθέτοντας με νόημα πως «η εποχή του λαϊκισμού, του διχασμού και του ψεύδους έχει τελειώσει για την ελληνική κοινωνία».

Πλέον αντιμετωπίζεται ως πολιτικός

Για την κυβέρνηση η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι πλέον μια μητέρα που έχασε το παιδί της αλλά μια πολιτικός. «Το δήλωσε άλλωστε χθες πως στόχος της είναι η πρωτιά δηλαδή να κυβερνήσει την Ελλάδα. Άρα η περίοδος των αναπάντητων προκλήσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτεί» ανέφερε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όσο και αν η Μαρία Καρυστιανού μπαίνει στην πρώτη γραμμή του πολιτικού αγώνα, ορισμένοι ζητούν αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθούν τα αυτογκόλ.

«Ακόμα και αν στόχος είναι να κυβερνήσει για την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της. Έτσι την έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να αποφευχθούν οι ακρότητες» είπε έτερη κυβερνητική πηγή.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στη Νέα Δημοκρατία είναι η πολεμική της Μαρίας Καρυστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα. Οι αναφορές της επιλεκτικά μόνο στο τρίτο Μνημόνιο προκάλεσαν μεγάλη ικανοποίηση και έκαναν πολλούς στο Μαξίμου να πιστεύουν πως η Μαρία Καρυστιανού θα μετατραπεί σε μεγαλύτερο πονοκέφαλο για την αντιπολίτευση παρά για την κυβέρνηση.

«Αν η εκλογική πίτα παραμείνει ίδια και δεν μειωθεί το ποσοστό της αποχής, τότε το big-bang της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα επηρεάσει το πολιτικό σύστημα αλλά την αντιπολίτευση» είπε γαλάζιος βουλευτής με εμπειρία στους εκλογικούς υπολογισμούς. «Εμείς έχουμε στέρεα βάση που δύσκολα θα επηρεαστεί από την Καρυστιανού» προσέθεσε σημειώνοντας πως «εκείνοι που θα έρθουν αντιμέτωποι με εκπλήξεις θα είναι τα κόμματα της κεντροαριστεράς».

Και εδώ τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για ένα φοβερό παράδοξο. Ενώ η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει δηλώσει ποτέ πως ανήκει στην αριστερά και φυσικά αρνείται να τοποθετήσει το κόμμα της στο… αριστερό ημισφαίριο του πολιτικού κόσμου κερδίζει πολύ μεγάλα ποσοστά από την κεντροαριστερά. Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως η Καρυστιανού λειτουργεί σαν μπούμπερανγκ για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. «Την χρησιμοποίησαν ως δυνατό χαρτί και σύμβολο για να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση όμως σήμερα αυτή την ηρωοποίηση την πληρώνουν πολύ ακριβά».

Όσον αφορά το αν μπορεί η Καρυστιανού να μετατραπεί σε κυβερνητική εναλλακτική, εκεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι κάθετα: στην παρούσα φάση με τίποτα. Μια πολιτικός που θέλει να γίνει πρωθυπουργός και αρνείται να μιλήσει για τους συνεργάτες της και λέει με τρόπο ξεκάθαρο πως δεν έχει θέσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως δυνητικός πρωθυπουργός από το εκλογικό σώμα ανέφεραν χαρακτηριστικά. Και πράγματι αναφερόμενη στο πρόγραμμα, η κυρία Καρυστιανού σημείωσε: «Δεν είπα ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν είμαι οικονομολόγος για να πω πως θα σώσω την Ελλάδα, ούτε εκπαιδευτικός για να πω πως θα σώσω την Παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που θα προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις».

Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που πλέουν σε πελάγη ευτυχίας καθώς θυμίζουν πως τα χρυσά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αντίπαλο και μπορούσε να προκαλέσει πολώσεις απέναντι του. Όταν αυτός ο αντίπαλος χάθηκε… τότε χάθηκε και το σημείο ισορροπίας στην κυβέρνησης. Άρα, για αυτά τα στελέχη η Μαρία Καρυστιανού ισούται ως ευκαιρία παρά ως απειλή.

Δεδομένα το επόμενο διάστημα θα δούμε να ξεδιπλώνεται η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στη Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύνταξη
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύνταξη
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σύνταξη
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βάιος Μπαλάφας
Σύνταξη
Αλέξανδρος Κωτάκης
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύνταξη
Σύνταξη
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
