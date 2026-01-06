Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Με μεγάλη προσοχή διαβάζουν τα μηνύματα που έστειλε στην χθεσινή της συνέντευξη η Μαρία Καρυστιανού. Η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών αποφάσισε για πρώτη φορά να δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη όπου μίλησε ξεκάθαρα ως πολιτικός ανοίγοντας τα χαρτιά της για το κόμμα που ετοιμάζει.

Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού περνάει από τα “x-ray” του Μαξίμου και τα κυβερνητικά στελέχη ετοιμάζουν την πρώτη γραμμή άμυνας αλλά και το σχέδιο αντεπίθεσης. Στο Μαξίμου εκτιμούν πως η Καρυστιανού μπορεί να κάνει την έκπληξη όχι όμως να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Η αίσθηση που αφήνει η πρώτη συνέντευξη είναι πως η Μαρία Καρυστιανού θα επιχειρήσει να παίξει το χαρτί του μόνη έναντι όλων αλλά και του νέου και άφθαρτου έναντι του παλιού και διεφθαρμένου.

Εκτιμούν μάλιστα στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

«Ως Νέα Δημοκρατία έχουμε την τεχνογνωσία -πλέον- αυτό το σχήμα να το αντιμετωπίσουμε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία» ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος προσθέτοντας με νόημα πως «η εποχή του λαϊκισμού, του διχασμού και του ψεύδους έχει τελειώσει για την ελληνική κοινωνία».

Πλέον αντιμετωπίζεται ως πολιτικός

Για την κυβέρνηση η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι πλέον μια μητέρα που έχασε το παιδί της αλλά μια πολιτικός. «Το δήλωσε άλλωστε χθες πως στόχος της είναι η πρωτιά δηλαδή να κυβερνήσει την Ελλάδα. Άρα η περίοδος των αναπάντητων προκλήσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτεί» ανέφερε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όσο και αν η Μαρία Καρυστιανού μπαίνει στην πρώτη γραμμή του πολιτικού αγώνα, ορισμένοι ζητούν αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθούν τα αυτογκόλ.

«Ακόμα και αν στόχος είναι να κυβερνήσει για την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της. Έτσι την έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να αποφευχθούν οι ακρότητες» είπε έτερη κυβερνητική πηγή.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στη Νέα Δημοκρατία είναι η πολεμική της Μαρίας Καρυστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα. Οι αναφορές της επιλεκτικά μόνο στο τρίτο Μνημόνιο προκάλεσαν μεγάλη ικανοποίηση και έκαναν πολλούς στο Μαξίμου να πιστεύουν πως η Μαρία Καρυστιανού θα μετατραπεί σε μεγαλύτερο πονοκέφαλο για την αντιπολίτευση παρά για την κυβέρνηση.

«Αν η εκλογική πίτα παραμείνει ίδια και δεν μειωθεί το ποσοστό της αποχής, τότε το big-bang της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα επηρεάσει το πολιτικό σύστημα αλλά την αντιπολίτευση» είπε γαλάζιος βουλευτής με εμπειρία στους εκλογικούς υπολογισμούς. «Εμείς έχουμε στέρεα βάση που δύσκολα θα επηρεαστεί από την Καρυστιανού» προσέθεσε σημειώνοντας πως «εκείνοι που θα έρθουν αντιμέτωποι με εκπλήξεις θα είναι τα κόμματα της κεντροαριστεράς».

Και εδώ τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για ένα φοβερό παράδοξο. Ενώ η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει δηλώσει ποτέ πως ανήκει στην αριστερά και φυσικά αρνείται να τοποθετήσει το κόμμα της στο… αριστερό ημισφαίριο του πολιτικού κόσμου κερδίζει πολύ μεγάλα ποσοστά από την κεντροαριστερά. Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως η Καρυστιανού λειτουργεί σαν μπούμπερανγκ για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. «Την χρησιμοποίησαν ως δυνατό χαρτί και σύμβολο για να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση όμως σήμερα αυτή την ηρωοποίηση την πληρώνουν πολύ ακριβά».

Όσον αφορά το αν μπορεί η Καρυστιανού να μετατραπεί σε κυβερνητική εναλλακτική, εκεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι κάθετα: στην παρούσα φάση με τίποτα. Μια πολιτικός που θέλει να γίνει πρωθυπουργός και αρνείται να μιλήσει για τους συνεργάτες της και λέει με τρόπο ξεκάθαρο πως δεν έχει θέσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως δυνητικός πρωθυπουργός από το εκλογικό σώμα ανέφεραν χαρακτηριστικά. Και πράγματι αναφερόμενη στο πρόγραμμα, η κυρία Καρυστιανού σημείωσε: «Δεν είπα ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν είμαι οικονομολόγος για να πω πως θα σώσω την Ελλάδα, ούτε εκπαιδευτικός για να πω πως θα σώσω την Παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που θα προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις».

Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που πλέουν σε πελάγη ευτυχίας καθώς θυμίζουν πως τα χρυσά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αντίπαλο και μπορούσε να προκαλέσει πολώσεις απέναντι του. Όταν αυτός ο αντίπαλος χάθηκε… τότε χάθηκε και το σημείο ισορροπίας στην κυβέρνησης. Άρα, για αυτά τα στελέχη η Μαρία Καρυστιανού ισούται ως ευκαιρία παρά ως απειλή.

Δεδομένα το επόμενο διάστημα θα δούμε να ξεδιπλώνεται η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στη Μαρία Καρυστιανού.