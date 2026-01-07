Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο Νικόλας Φαραντούρης, έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, μετά τις δηλώσεις του σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητεί από τον κ. Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του. Υπενθυμίζεται ότι επιλαχούσα υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η Σοφία Μπεκατώρου.

«Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τηλεφώνημα που είχαν χθες το βραδύ οι κ.κ. Φάμελλος και Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε τη θέση του, αλλά σε νέες του δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά.

Ο κ. Φαραντούρης δεν διέψευσε το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως αποκάλυψε αυτό που απάντησε στον κ. Φάμελλο είναι ότι μένει μέχρι να φύγει.

«Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή, θα σε ενημερώσω αρμοδίως» αποκάλυψε ο κ. Φαραντούρης προκαλώντας ακόμη περισσότερο τη δυσαρέσκεια των συντρόφων… του.

Σε κάθε περίπτωση μετά την έξοδο του κ. Φαραντούρη από την -όπως όλα δείχνουν- μεταπήδησή του στο κόμμα Καρυστιανού το στίγμα… θα περάσει στην άλλη πλευρά καθώς όπως σχολιάζουν πολλοί στην Αριστερά και όχι μόνο, το νέο αυτοαποκαλούμενο κίνημα «θα ξεκινήσει με κλεμμένη έδρα».