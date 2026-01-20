Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης και με τη «βούλα» της Επιτροπής Δεοντολογίας

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε, με απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, μετά τη διαγραφή του από τον Σωκράτη Φάμελλο.

Με ομόφωνη απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Δεοντολογίας, υπό την προεδρία του Φώτη Κουβέλη, κατέληξε στο πόρισμα ότι ο ευρωβουλευτής «έπαψε να είναι μέλος του κόμματος». Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξαν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Νικόλας Φαραντούρης πριν και μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Εν τω μεταξύ, την Επιτροπή απασχόλησε και η περίπτωση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, για την οποία δεν έλαβε απόφαση, καθώς ζήτησε ένα πρόσθετο στοιχείο και, συγκεκριμένα, τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος στις δικαστικές αρχές του Στρασβούργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω ευρωβουλευτής έχει δώσει τις εξηγήσεις του με φυσική παρουσία στην Κουμουνδούρου, σε ανύποπτο χρόνο.

Η απόφαση Φάμελλου να διαγράψει τον Φαραντούρη

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στις 7 Ιανουαρίου, διέγραψε τον Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του κόμματος, με την Κουμουνδούρου να του ζητάει να παραδώσει την έδρα.

Αιτία υπήρξαν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή για τον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, με τον κ. Φαραντούρη να επισημαίνονει πως «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».