ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Αντίστροφα μετρούν οι μέρες μέχρι τις τελικές ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη για την επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα μετονομαστεί σε «Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης».

Όπως σημείωναν κομματικές πηγές απομένουν ελάχιστες «πινελιές». Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν δημοσιοποιηθεί τα 30 και πλέον ονόματα που θα στελεχώσουν την επιτροπή υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είναι εν ενεργεία βουλευτής. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για στελέχη επαναπατρισθέντα στο ΠΑΣΟΚ αλλά και από άλλους πολιτικούς χώρους με αξιοσημείωτη πολιτική και κοινωνική παρουσία.

Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμιζαν ότι ο διακηρυγμένος στόχος της αμφίπλευρης διεύρυνσης θα «απλωθεί» σταδιακά σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, πέρα από την κεντρική δομή της επιτροπής ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μία πανελλαδική διάρθρωση με παρουσία σε κάθε νομό της χώρας.

Για τους παροικούντες τη Χαριλάου Τρικούπη η συγκεκριμένη επιτροπή μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει «λυτρωτικά» ενεργοποιώντας και συσπειρώνοντας χιλιάδες αποστρατευμένα στελέχη που έχουν επιλέξει εδώ και αρκετά χρόνια να βρίσκονται στα μετόπισθεν.

Το «τρίπτυχο» Ανδρουλάκη

Μπορεί οι κρίσιμες αποφάσεις για τις επιτροπές ψηφοδελτίου και διεύρυνσης να βρίσκονται προ των πυλών, ωστόσο είναι σαφές ότι στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν μία βαλβίδα αποσυμπίεσης μετά το συγκρουσιακό κλίμα που δημιουργήθηκε με φόντο τη δημοσκοπική πτώση του κόμματος. Δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να ξανασυνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Στόχος είναι να πέσουν οι εσωκομματικοί τόνοι.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσει (ant1) στους εσωκομματικούς του αντιπάλους, επιμένοντας, παράλληλα, στο τρίπτυχο αγώνας – ενότητα – αξιοπιστία. «Δεν πρόκειται να μπω σε μια κουβέντα η οποία υπονομεύει τον στόχο αυτό (σ.σ. της πολιτικής αλλαγής). Συνέδριο και διαδικασίες έχουμε, όποιος έχει μια άλλη στρατηγική να έρθει να την καταθέσει ολοκληρωμένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόθεση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρξει άμεσα αντιστροφή του αρνητικού κλίματος. Όπως υπογράμμιζαν κομματικές πηγές, το ζητούμενο είναι η εξωστρέφεια. Άλλωστε, στην αξιωματική αντιπολίτευση γνωρίζουν καλά ότι «μονομέτωπος» αγώνας εναντίον της ΝΔ και αέναη ομφαλοσκόπηση δεν πάνε παρέα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η συνάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους εργαζόμενους της Επιθεώρησης Εργασίας μετά το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι γύρω από το μείζον ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Θέσεις «μάχης» από Δούκα, Γερουλάνο και Κατρίνη

Με 850 στελέχη συνομίλησε διαδικτυακά ο Χάρης Δούκας με φόντο τις εσωκομματικές διεργασίες ενόψει συνεδρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος άσκησε εκ νέου κριτική στην κεντρική στρατηγική του κόμματος. Διερωτήθηκε για ποιον λόγο, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή.

Επιπλέον, απάντησε στα σενάρια περί «φεύγατου Δούκα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αθλιότητα». Ξεκαθάρισε δε ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να «καρφώσει» εμμέσως την Άννα Διαμαντοπούλου για το γεγονός ότι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στο Νότιο τομέα στις επόμενες εκλογές χωρίς να έχουν ληφθεί επίσημες αποφάσεις. Έκανε λόγο για έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό. Πάντως, καθίσταται σαφές πως θα προσέλθει στο συνέδριο με στόχο να υπερασπιστεί τις 3 προτάσεις τους: απόρριψη συνεργασίας με τη ΝΔ, διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια.

Στο μεταξύ, δεν πέρασε απαρατήρητη η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου στη Νομαρχιακή Επιτροπή της Ηλείας. Μάλιστα, τόσο ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος και βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης όσο και τα τοπικά στελέχη τού επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στο Χ έκανε ειδική αναφορά στην εκδήλωση, ενώ ευχαρίστησε για την πρόσκληση τον τομεάρχη Άμυνας του Κινήματος. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο και σύντροφο Μιχάλη Κατρίνη για τη φιλοξενία και όσα ζήσαμε. Η δουλειά που κάνει στον νομό και στο Κοινοβούλιο είναι εκπληκτική. Με συνέπεια, σοβαρότητα και καθαρή φωνή, δίνει καθημερινά μάχες για την Ηλεία και για μια καλύτερη Ελλάδα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Εντός της Χαριλάου Τρικούπη, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου στην Ηλεία αποτελεί «προπομπό» μιας πιο σταθερής εσωκομματικής σύμπλευσης με τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος κατά την ομιλία του τόνισε ότι «ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει γκρίνιες αλλά δεν αντέχει και ήττες».