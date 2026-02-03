Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών. Αυτό επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ ενόψει της επικείμενης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε καμία περίπτωση δεν έχουν τη διάθεση να δώσουν «άφεση αμαρτιών» στην κυβέρνηση για τον τρόπο που τους διαχειρίστηκε.

Εκτιμούν ότι η συζήτηση επί των συνταγματικών αλλαγών απαιτεί αφενός θεσμική σοβαρότητα αφετέρου σαφή προσανατολισμό.

Δύο είναι οι δρόμοι που θα ακολουθήσει το κόμμα. Από τη μία πλευρά, θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις και θέσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των αλλαγών. Από την άλλη, η εκτίμηση είναι ότι η αναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να προκύψει κατόπιν της μέγιστης δυνατής διαβούλευσης στην επόμενη Βουλή, η οποία θα κληθεί να ψηφίσει τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, δεν θα συναινέσει στις προτάσεις της κυβέρνησης. Άρα, το σενάριο για τη συγκέντρωση 180 ψήφων στην υπάρχουσα Βουλή ώστε να υπερψηφιστούν τα προς αναθεώρηση άρθρα από την επόμενη Βουλή με την πλειοψηφία των 151 ψήφων απομακρύνεται.

Τα «καρφιά» στη ΝΔ

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το ελληνικό Σύνταγμα είναι ανθεκτικό στον πολιτικό και στον πραγματικό χρόνο. Εντούτοις, θεωρούν ότι επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν καταστρατηγηθεί σειρά διατάξεων. Η κριτική γίνεται πάνω σε συγκεκριμένα πεδία. Κατ’ αρχάς, υπογραμμίζουν ότι έχει υπάρξει παρεμπόδιση της δικαιοσύνης από την διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεύτερον, διαπιστώνουν την ανεπάρκεια ρυθμίσεων που αφορούν στη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα. Τρίτον, η καταστρατήγηση αφορά, όπως λένε, και την αξιοπιστία των θεσμών και ιδίως την περιφρούρηση της διαδικασίας στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, όλα τα παραπάνω απαιτούν αναδιαμορφώσεις μέσα από καινούριες διατυπώσεις των διατάξεων στη αναθεωρητική Βουλή. «Εκεί το Σύνταγμα ζητά και την ευρεία πλειοψηφία. Οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε λευκή επιταγή στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού και της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας» σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι θα ενισχυθεί η αξιοπιστία των θεσμών.

Ειδικότερα για το επίμαχο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το μήνυμα που έστειλε το ΠΑΣΟΚ, δια στόματος Κώστα Τσουκαλά, απαντώντας στις δηλώσεις Μητσοτάκη ήταν σαφές: «Συνιστά υποκρισία ο Πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε το άρθρο 86 για να προστατεύσει τους υπουργούς και έχει μετατρέψει το κράτος σε κομματικό φέουδο χωρίς αξιοκρατία, να ζητά εμπιστοσύνη για την αναθεώρηση».

Ετοιμάζονται εδώ και καιρό

Στην Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται εδώ και αρκετό καιρό για το μείζον ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήδη, από τον Νοέμβριο ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δώσει εντολή στον βουλευτή Επικρατείας, συνταγματολόγο και διδάκτορα της Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Παναγιώτη Δουδωνή, να συγκροτήσει μία ολιγομελή ομάδα που θα επωμιστεί το βάρος των επεξεργασιών για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, στις 11 Δεκεμβρίου το Insocial, το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία, είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε αναλάβει ο Παναγιώτης Δουδωνής. Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει στη Χαριλάου Τρικούπη ότι πιάστηκε απροετοίμαστη ενόψει αυτής της κρίσιμης συζητήσης. Πολλώ δε μάλλον εάν λάβει υπόψη του τις τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αιχμή του δόρατος το άρθρο 86.

Οι δηλώσεις Δουδωνή και Βενιζέλου

Χθες, σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ο κ. Δουδωνής υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, «καρφώνοντας» την κυβέρνηση ως προς τη λειτουργία των θεσμών. Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει στη σχετική συζήτηση από δική του όμως αφετηρία. Όπως είπε, σκοπός είναι «να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».

Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του επισήμανε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέροντας επίσης ότι «το Σύνταγμα απαιτεί, προκειμένου να αναθεωρηθεί, να διαμορφώνεται ειλικρινής και ουσιαστική αναθεωρητική συναίνεση». Τόνισε δε ότι «πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο», αφήνοντας εκ νέου αιχμές εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.