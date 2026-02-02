ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια

Τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών προκειμένου να μπει ένα τέλος στην αέναη εσωστρέφεια αναμένεται να συζητήσουν στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη μετά τον δημοσκοπικό «βομβαρδισμό» και τα εσωκομματικά «μαχαίρια» που βγήκαν με φόντο το συνέδριο. «Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί» σημείωσαν χαρακτηριστικά στο in υψηλά ιστάμενες κομματικές πηγές, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα λάβει μέτρα. Βέβαια, αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται, όπως εκτίμησαν, να είναι οργανωτικού χαρακτήρα αλλά πολιτικά. Οι ίδιες πηγές διέψευδαν τα σενάρια που διακινήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο περί διαγραφών, φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βαθιά ενόχληση για τη στάση του δημάρχου Αθηναίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τοποθέτηση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και έμπιστου στελέχους του Νίκου Ανδρουλάκη, Σταύρου Τζεδάκη. Πάντως, από τη Χαριλάου Τρικούπη καθιστούσαν σαφές ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος με καθαρό πολιτικό στίγμα.

Από την άλλη πλευρά, στο «στρατόπεδο» του Δημάρχου Αθηναίων ξεκαθάριζαν ότι ο κ. Δούκας θα επιμείνει στις θέσεις του ενόψει συνεδρίου. Πηγές από το περιβάλλον του υπογράμμιζαν ότι οι όποιες διαφωνίες του είναι πολιτικές και όχι «επί του προσωπικού». Με φόντο δε τις δημοσκοπήσεις και τις εσωκομματικές κόντρες, σχολίαζαν πως όταν σου φέρνουν τα κακά νέα, δεν μπορείς να σκοτώνεις τον αγγελιοφόρο. Την ίδια ώρα, επέμεναν ότι η στρατηγική του Κινήματος είναι λανθασμένη και πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο.

Τα ανοιχτά εσωκομματικά «μέτωπα»

Στην εσωκομματική εξίσωση, η ηγεσία του κόμματος θα κληθεί να διαχειριστεί και τις τριβές που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις για τις Νομαρχιακές Οργανωτικές Επιτροπές του Συνεδρίου. Παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις, τα ονόματα των συντονιστών ήταν κοινώς αποδεκτά από τις διαφορετικές «φυλές» του κόμματος, υπήρξαν και περιπτώσεις που δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι καταγγελίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οργάνωση των Σερρών. Δυσαρεστημένα φαίνεται πως είναι τα στελέχη που ανήκουν στο «μπλοκ» του Χάρη Δούκα και για τις επιλογές σε Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανία και Θεσσαλονίκη.

Η κριτική της εσωκομματικής αντιπολίτευσης εδράζεται στην εκτίμηση ότι η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ελέγξει τα όργανα ενόψει των επικείμενων εκλογών. Κι αυτό γιατί μαζί με τα ονόματα των συντονιστών δεν ανακοινώθηκαν ημερομηνίες για τις εκλογές των νέων νομαρχιακών. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι συντονιστές που ορίστηκαν ενόψει του συνεδρίου θα διατηρήσουν τη θέση τους και μετά το συνέδριο. Θα «τρέξουν» δηλαδή το κόμμα κατά την προεκλογική περίοδο.

Επιπλέον, ανοιχτό παραμένει και το «μέτωπο» του τρόπου εκλογής συνέδρων. Λευκός καπνός μεταξύ των διαφορετικών στρατοπέδων στην οργανωτική επιτροπή της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) δεν υπήρξε και το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής.

Βέβαια, η οργανωτική αναδιάρθρωση ενόψει συνεδρίου και εκλογών με στόχο να τεθεί το κόμμα σε θέση «μάχης» θα συνεχιστεί από την ηγεσία του Κινήματος. Τις επόμενες ημέρες, η Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται να ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν άλλες τρεις επιτροπές. Πρόκειται για την επιτροπή διεύρυνσης με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, την επιτροπή ψηφοδελτίου με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου και το συντονιστικό των τομέων, που θα είναι ένα ολιγομελές όργανο.