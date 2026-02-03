ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να σχολιάσει τα λεγόμενα του πρωθυπουργού με πολλά «καρφιά» αλλά και την επιθυμία για «πολιτική αλλαγή».

Το σχόλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνέντευξη Μητσοτάκη

Με κυβερνητικές πηγές να κάνουν αποτίμηση της συνέντευξης και να κρίνουν πως η εμφάνιση του πρωθυπουργού χαρακτηρίζεται από «μια ήρεμη αυτοπεποίθηση ενός πολιτικού που γνωρίζει πολύ καλά που θέλει να οδηγήσει τη χώρα στο επόμενο κρίσιμο διάστημα», η αξιωματική αντιπολίτευση έδειξε να έχει εντελώς διαφορετική άποψη.

«Καρφιά» από το ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη

Άμεσα το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έσπευσε να τονίσει πως «ο πρωθυπουργός βάφτισε ως ‘ρήξη με τις παθογένειες’ το πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθισης κοινοτικών πόρων των ‘γαλάζιων’ στελεχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και «μίλησε για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, με την ‘ήρεμη αυτοπεποίθηση’ ενός πρωθυπουργού που εργαλειοποίησε συστηματικά το άρθρο 86 για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες και σκηνοθέτησε πρωτοφανείς διαδικασίες στη Βουλή».

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, «επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη διαφθορά, τον πελατειασμό και την απαξίωση των θεσμών που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση του».

Το ΠΑΣΟΚ κατάληξε αναφέροντας πως «μια τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια. Ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή».