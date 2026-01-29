newspaper
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29 Ιανουαρίου 2026, 21:21

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Spotlight

«’Δεν είπα ποτέ ότι παρέλαβα ζούγκλα και χάος’ – με τα λόγια αυτά ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, κ. Αλέξανδρος Κοντός, αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαψεύδοντας μετ’ επιτάσεως τον εισηγητή της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδη», τονίζουν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση Κοντού στην εξεταστική επιτροπή.

Όπως επισημαίνουν, «ο κ. Λαζαρίδης, για μια ακόμη φορά, σε ρόλο προπαγανδιστή επιχείρησε με γκεμπελική μέθοδο να αποδώσει στον πρώην υπουργό απόψεις τις οποίες ουδέποτε υποστήριξε, για να λάβει αργότερα την ηχηρή απάντηση του πρώην υπουργού».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως «ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, με την κατάθεσή του αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος» και προσθέτουν πως «αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία η κατάθεσή του καθώς, όπως ανέφερε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ‘οι αγρότες μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον’».

Στο κενό οι προσπάθειες Λαζαρίδη «να διαστεβλώσει τις απαντήσεις Κοντού»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, τονίζουν, «ο εισηγητής της πλειοψηφίας προσπαθούσε να διαστρεβλώσει τις απαντήσεις του κ. Κοντού για να ταιριάζουν με το αφήγημά της κυβέρνησης. Ο κ. Κοντός απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι υπήρχαν προβλήματα στην λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, ώστε το σύστημα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει πως «η ξεκάθαρη αυτή τοποθέτηση ερμηνεύτηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, ως δήθεν παραδοχή ότι ‘παραλήφθηκε ζούγκλα και χάος από την κυβέρνηση Σημίτη’. Αλλά δυστυχώς για τη μαύρη προπαγάνδα, ο κ. Κοντός αποκατέστησε την αλήθεια, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι ουδέποτε είπε ότι παρέλαβε ‘ζούγκλα και χάος’».

«Η γκεμπελική τακτική της διαστρέβλωσης και του κάνω το άσπρο μαύρο, παρερμηνεύοντας ακόμη και τα λόγια πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να διασώσει το κυβερνητικό αφήγημα που ‘καταρρέει’ καθημερινά», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΠΑΣΟΚ,

Επιπλέον, επισημαίνουν πως «ο κ. Κοντός αναφέρθηκε σε προβλήματα της περιόδου που ανέλαβε καθήκοντα, εξαιτίας, όπως ο ίδιος κατέθεσε, της απουσίας ψηφιακής υποδομής στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μηχανογραφικής οργάνωσης, οι οποίες επέτρεπαν φαινόμενα δηλώσεων ψευδών στοιχείων. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, προχώρησαν στην δημιουργία του ΟΣΔΕ, ενός συστήματος καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να πάψουν οι εικονικές δηλώσεις και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της χώρας».

«Αρνήθηκε κάθε εξίσωση του σημερινού σκανδάλου με τα προβλήματα προηγούμενων ετών»

«Σχετικά με ερωτήσεις για τη λειτουργική κατάσταση του συστήματος που παρέλαβε, ο κ. Κοντός αναγνώρισε τις δυσκολίες, υπογράμμισε όμως ότι το ζητούμενο ήταν η συμμόρφωση με τις αυστηρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία των τεχνικών συμβούλων, υπογράμμισε ότι υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες, περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα και σαφής κρατικός έλεγχος, ώστε να μην μπορεί να στηθεί μηχανισμός αυθαιρεσίας ή ιδιοποίησης πληροφοριών. Ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες, όπως προέκυψε από τις καταθέσεις πολλών μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή, δεν υπήρχαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ από το 2019, με αποτέλεσμα την απόλυτη ομηρία του Οργανισμού και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης από τον τεχνικό σύμβουλο», υπογραμμίζουν.

Τονίζουν, ωστόσο, πως «το πιο αποκαλυπτικό σημείο της κατάθεσης του κ. Κοντού αφορά το ζήτημα των ελέγχων. Ο πρώην υπουργός ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή τοπική παρέμβαση στους επιτόπιους ελέγχους, ενώ σοβαρές παρατυπίες οδηγούνταν απευθείας στη Δικαιοσύνη. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανέφερε, είχε σαφείς και αυστηρές εντολές από την πολιτική ηγεσία» και σχολιάζουν πως «με την παραδοχή αυτή, ο μάρτυρας εκθέτει την σημερινή κυβέρνηση που απελπισμένα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η ακύρωση ελέγχων, η κυριαρχία των κομματαρχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πρακτικές δηλαδή και συμπεριφορές που κυριάρχησαν στον Οργανισμό, συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια».

«Ερωτηθείς για τη συνάφεια των τότε προβλημάτων με το σημερινό σκάνδαλο, ο κ. Κοντός αρνήθηκε κάθε εξίσωση. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συγκριθεί μια περίοδος προβλημάτων και αγώνα για τη διάσωση των ενισχύσεων και της αξιοπιστίας της χώρας, με τα φαινόμενα που σήμερα διερευνώνται. ‘Καμία σχέση’, κατέθεσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κοντός ξεκαθάρισε πως επί της δικής του θητείας, στελέχη, όπως ο κ. Ζερβός, Μπαμπασίδης, Στρατάκος, οι οποίοι ακούγονται στις νόμιμες επισυνδέσεις να ‘κρύβουν καταγγελίες’ για να βοηθήσουν τον ‘Λευτέρη’, να αντικαθιστούν ελεγκτές για να μην ελεγχθούν κομματάρχες τους και άλλες τέτοιες παράτυπες ενέργειες, δεν είχαν καμία θέση στο υπουργείο», σημειώνουν επίσης από το ΠΑΣΟΚ.

«Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ»

Προσθέτουν ότι «καθοριστική ήταν και η τοποθέτησή του για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς», υπογραμμίζοντας πως «με την κατάθεσή του αποδόμησε τη σημερινή κυβερνητική ρητορική που τους στοχοποιεί συλλήβδην, επισημαίνοντας ότι αγροτική πολιτική χωρίς συνεταιρισμούς δεν μπορεί να υπάρξει και ότι στη χώρα λειτουργούν συνεταιρισμοί-πρότυπα που στηρίζουν την παραγωγή και τις τοπικές κοινωνίες. Η αναφορά του αυτή κινείται σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η πλειοψηφία».

Τέλος, αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για την κατέθεση του κ. Κοντού, «ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί η ΑΑΔΕ να κάνει αγροτική πολιτική, καθώς δεν γνωρίζει καμία χώρα στην οποία ο Οργανισμός για τους ευρωπαϊκούς πόρους να έχει υπαχθεί σε Αρχή εσόδων. Όπως σημείωσε, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση».

«Το συμπέρασμα είναι πως το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ», τονίζουν καταληκτικά.

