Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια

«Η στρεψοδικία και η προπαγάνδα δεν έχουν όρια για τη ΝΔ και τους αήθεις εντολοδόχους της», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα όσα υποστηρίζει η κυβερνητική πλευρά για τα περί «διαχρονικών ευθυνών» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και από την σημερινή (27/1) κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του πρώην υπουργού, Κώστα Σκανδαλίδη.

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, «η σημερινή εξέταση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε αυτό που ο σύλλογος κτηνοτρόφων του Νομού Καβάλας έχει επισημάνει, ότι δηλαδή υπάρχουν βουλευτές που κάνουν το μαύρο άσπρο!».

«Θράσος να ασκεί κριτική στην ‘κρυστάλλινη’ διοίκηση της θητείας Σκανδαλίδη η ΝΔ»

«Κατά την κατάθεση του Κ. Σκανδαλίδη αναδείχτηκε με καθαρό τρόπο, όσο προχωράμε προς το κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής, η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας και του εισηγητή της, να συγκαλύψει τις ευθύνες τους για την εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να οικοδομήσουν το γνωστό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών», προσθέτουν, υπογραμμίζοντας ότι, «πιστή στην στρεψοδικία, την μετάθεση και τον συμψηφισμό ευθυνών, η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε την τακτική της παρερμηνείας και της εκ προθέσεως αλλοίωσης των όσων κατέθετε ο πρώην υπουργός».

Επισημαίνουν, όμως, πως η κατάθεση του κ. Σκανδαλίδη «ήταν σαφής» και εξηγούν πως «στη θητεία του στο υπουργείο, οι παρατυπίες που διαπιστώνονταν από παραγωγούς οδηγούσαν σε άμεσο αποκλεισμό τους από τις πληρωμές των επιδοτήσεων και σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όπως προβλεπόταν και προβλέπεται από την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία».

«Είναι πολιτικό θράσος να ασκεί κριτική στην ‘κρυστάλλινη’ διοίκηση της θητείας του Κ. Σκανδαλίδη η κυβέρνηση της ΝΔ, της οποίας στελέχη ‘έκρυβαν καταγγελίες για 7-8 μήνες’, κανόνιζαν να μην ελεγχθούν παραγωγοί, σφήνωναν ΑΦΜ και διόριζαν κομματάρχες τους στα υπουργεία», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι θράσος, ενώ έχουν χαθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το πλιάτσικο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΝΔ, να χρησιμοποιούν την επιτροπή για να επιτεθούν σε έναν υπουργό που είχε υπό την εποπτεία του τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 16 χρόνια και, κατά τη διάρκεια της θητείας του, ούτε δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα σε βραχονησίδες, ούτε και αγριελιές σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα στον Γράμμο».

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή ΝΔ»

«Η ΝΔ δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν είναι όλοι ίδιοι όσοι άσκησαν διοίκηση στα υπουργεία», επισημαίνουν, πρσθέτοντας πως «ο κ. Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε πως ουδέποτε παρενέβη στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουδέποτε συναλλάχθηκε με παραγωγούς, ούτε φυσικά με φραπέδες και χασάπηδες, ουδέποτε ζήτησε διευκολύνσεις από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος λειτουργούσε με θεσμική αυτονομία. Οι διαδικασίες γίνονταν θεσμικά, με γραπτές ενημερώσεις από τα αρμόδια όργανα. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση, γνώση και ανάμιξη στα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος και την τεχνική λύση, αποδεικνύοντας τη μικροκομματική σκοπιμότητα της κλήτευσής του».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως «η ΝΔ θέλει να ξεχάσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίζει σοβαρές ενδείξεις παρέμβασης της σημερινής κυβέρνησης στη διαδικασία επιδοτήσεων και προσπάθεια συγκάλυψης των ενδεχόμενων ευθυνών των υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη», σημειώνοντας πως «δεν είναι ερμηνεία της αντιπολίτευσης η εμπλοκή των δύο υπουργών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά συμπέρασμα από την δικογραφία της Ευρωπαικής Εισαγγελίας».

Και διαμηνύουν πως «το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αλήθεια ούτε να στηθεί ένα βολικό αφήγημα συμψηφισμού και διαχρονικών ευθυνών», τονίζοντας πως «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή του κόμματος που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια».