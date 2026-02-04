newspaper
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους
04 Φεβρουαρίου 2026, 16:48

Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση ρίχνει και το εθνικό απολυτήριο στο τραπέζι των κινήσεων τακτικής της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα σε κεντρογενή ακροατήρια που διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Την επιχείρηση άσκησης πιέσεων στο ΠΑΣΟΚ εντείνει η κυβέρνηση, η οποία επιλέγει να απλώσει στο τραπέζι όλη την ατζέντα των θεμάτων, στα οποία δηλώνει ότι αναζητά «συναινέσεις», σε μια κίνηση τακτικής που ως απώτερο στόχο έχει την προσέγγιση κεντρογενών ακροατηρίων, τα οποία διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη.

Ψάχνοντας την ανάκαμψη έναν μόλις χρόνο πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση ρίχνει δίχτυα «συναινέσεων» σε διαφορετικά πεδία, έτσι ώστε αν αποσπάσει το «ναι» του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα πεδία, να το αξιοποιήσει ως πανηγυρική επιβεβαίωση της δικής της πολιτικής υπεροχής και πρωτοβουλίας των κινήσεων, ενώ αν εισπράξει το «όχι», να επιχειρήσει να παρουσιάσει τη Χαριλάου Τρικούπη ως «αδιάλλακτη» και ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Το τελευταίο τέτοιο πεδίο είναι η «έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο, με υπερκομματικό χαρακτήρα και στόχο την αναμόρφωση του Λυκείου» που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εθνικό Απολυτήριο

Μια διαδικασία που πρόκειται να ξεκινήσει την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η οποία προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες, με διακριτά στάδια και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το τέλος του έτους. Και με πρώτο ενδεχόμενο ορίζοντα εφαρμογής την Α’ Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028.

Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να εμφανίσει την εκκίνηση της διαδικασίας αυτής ως ενταγμένη στη δική της πρωτοβουλία των κινήσεων και την αξιοποιεί στην ευρύτερη τακτική της περί «συναινέσεων» με στόχο την άσκηση πιέσεων στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο και ανήκει από τον Ιούνιο του 2024 η πρωτοβουλία να ανοίξει ο εθνικός διάλογος για το εθνικό απολυτήριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, κατά τη χθεσινή σχετική διυπουργική σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου, θέλησε να πει ότι «πρέπει να υπάρχει στο ζήτημα αυτό διάθεση συναίνεσης και θετικής συνεισφοράς, πολύ περισσότερο όταν τουλάχιστον δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ταχθεί υπέρ τέτοιων αλλαγών στο παρελθόν» και να προσθέσει ότι «δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε κανέναν. Θέλουμε να ακούσουμε περισσότερο και να μιλήσουμε λιγότερο και ο σκοπός αυτής της άσκησης θα ήταν να μπορούσαμε να φτάναμε προς το τέλος του έτους σε μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα ήταν ευχής έργον εάν στηριζόταν και από περισσότερα του ενός κόμματος».

«Επικοινωνιακοί όροι»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο αρμόδιος βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης και ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας Σωκράτης Κάτσικας κατήγγειλαν την κυβέρνηση ότι «με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ».

Καταλόγισαν ακόμα στην κυβέρνηση ότι «σήμερα, μιλάει για την έναρξη διαλόγου αλλά ταυτόχρονα με διαρροές που αναφέρονται συγκεκριμένα και λεπτομερώς σε όλες τις βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης, επιχειρεί να διαμορφώσει ένα δεσμευτικό πλαίσιο που δεν βοηθά στην ούτε στην προαγωγή του διαλόγου ούτε στην διαμόρφωση των αναγκαίων συναινέσεων», σημειώνοντας ότι «εμείς θα συμμετάσχουμε στον διάλογο, όχι ως σχολιαστές του όποιου κυβερνητικού σχεδίου, αλλά καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις».

Τα άλλα πεδία

Αλλά πέραν του θέματος του εθνικού απολυτηρίου, στην τακτική της περί «συναινέσεων» με στόχο το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση εντάσσει ακόμα το θέμα της ψήφου των ομογενών (σχετικά με το οποίο ανακοίνωσε την πρόθεσή της για επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους ομογενείς και στις εθνικές εκλογές, καθώς και τη θέσπιση τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων). Εντάσσει επίσης τη διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, και βέβαια εντάσσει και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την επίσημη έναρξη της οποία αποφάσισε, ζυγίζοντάς τις στοχεύσεις της, να επισπεύσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, θέλησε να πει (Action24) πως «πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, αν κοιτάξει λίγο στην ιστορία του, με τις πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές που έχουμε, μπορεί να έχει μια πιο συναινετική στάση και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για αυτό».

Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι «πρωτίστως απευθυνόμαστε στο κόμμα αυτό, με το οποίο μας έχουν χωρίσει πολλά στο παρελθόν, έχουμε ξεκάθαρες ιδεολογικές διαφορές, όμως, έχουμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Πριν από περίπου δέκα χρόνια […] μαζί με το ΠΑΣΟΚ κρατήσαμε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάδα στην Ευρώπη. Δημιουργήσαμε δηλαδή τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να μπορούμε μετά από κάποια χρόνια να μιλάμε και για στήριξη των πολιτών με εμβόλια, με χρήματα για την πανδημία, με Ταμείο Ανάκαμψης, όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε καν να τα συζητάμε, εάν τότε τα δύο κόμματα αυτά δεν είχαν κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Άρα, έχουμε κάτι το οποίο δείχνει το δρόμο αυτό».

Κυβερνήσεις συνεργασίας

Και βέβαια η κορύφωση της κυβερνητικής αυτής τακτικής, αφορά τα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας, όπου και πάλι το μέγαρο Μαξίμου επιλέγει το στενό μαρκάρισμα στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει μεν ότι «εμείς επιδιώκουμε αυτοδυναμία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο», αλλά να προσθέτει ότι «σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν κάτι διαφορετικό είναι συνταγματική μας υποχρέωση να επιδιώξουμε έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης, πέραν της αυτοδύναμης. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση είναι το ΠΑΣΟΚ».

Και την ίδια ώρα να έχει έτοιμη και την τακτική απέναντι στην αρνητική στάση της Χαριλάου Τρικούπη (το αφήγημα δηλαδή περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» ή ακόμα και «πράσινης Πλεύσης Ελευθερίας»), με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει: «Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντί να διατυπώσει ένα πρόγραμμα, αντί να δει τα πέντε θετικά που γίνονται στη χώρα και να πάμε να χτίσουμε κάποια παραπάνω, έρχεται και λέει apriori, από πριν, όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν το πειράζει το ΠΑΣΟΚ να συμπορευτεί σε διάφορους χρόνους, είτε με μια πρόταση δυσπιστίας, είτε με κοινή ρητορική στην εργαλειοποίηση των Τεμπών ακόμα και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

Απάντηση ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ πάντως έχει ήδη διαμηνύσει, αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ότι «το ίδιο το Σύνταγμα μάς καλεί να τα αναδιαμορφώσουμε μέσα από την καινούργια διατύπωση των διατάξεων του στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή. Εκεί το Σύνταγμα ζητά και την ευρεία πλειοψηφία. Οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε λευκή επιταγή στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού και της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Εμείς πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση και πλειοψηφία σε αυτή ακριβώς τη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή».

Με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να τονίζει ότι «δεν πρόκειται να δώσουμε λευκή επιταγή σε μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουν ευτελίσει και εργαλειοποιήσει τους θεσμούς επί 7 χρόνια».

Όσο για τα σενάρια περί κυβερνήσεων συνεργασίας, ο κ. Τσουκαλάς, ουσιαστικά διαμήνυσε στην κυβέρνηση να κοιτάξει για συνεργασίες στην πλευρά του Βελόπουλου, επισημαίνοντας ότι το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι «ή προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ή κυβέρνηση Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με Κυριάκο Μητσοτάκη, Μάκη Βορίδη, Θάνο Πλεύρη, Άδωνη Γεωργιάδη και Κυριάκο Βελόπουλο», στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα προς το ακροατήριο του Κέντρου.

Wall Street
Wall Street: Αστάθεια στις μετοχές καθώς η εναλλαγή επιταχύνεται μετά τον φόβο για την ΑΙ

Wall Street: Αστάθεια στις μετοχές καθώς η εναλλαγή επιταχύνεται μετά τον φόβο για την ΑΙ

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Προκλητικός Πλεύρης για τραγωδία στη Χίο είπε μόνο «συγχαρητήρια» – Ενημέρωση και εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Προκλητικός Πλεύρης για τραγωδία στη Χίο είπε μόνο «συγχαρητήρια» – Ενημέρωση και εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμενικού, την ώρα που τα κόμμα της αντιπολίτευσης ζητούν λεπτομέρειες για τα αίτια της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει ότι μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την τραγωδία στη Χίο - «Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Νέα παρέμβαση 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»

Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Σύνταξη
