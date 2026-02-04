Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Εμείς θα καταθέσουμε, όπως προβλέπεται, μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης. Επ’ ουδενί δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Όπως είπε σε συνέντευξή του, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, «αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα και όποια διάταξη προτείνει για αναθεώρηση και περάσει με 180 ψήφους, τότε η επόμενη Βουλή αρκεί να δώσει μόνον 151 ψήφους. Αυτό δηλαδή που κρίνεται είναι τι είδους πλειοψηφία θα χρειάζεται στην επόμενη Βουλή. Εμείς έχουμε μία καθαρή θέση. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία για να προχωρήσει στην αναθεώρηση τους με μονοκομματικούς όρους όπως θέλει. Εμείς θέλουμε η επόμενη κυβέρνηση, που φιλοδοξούμε να είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να οφείλει να βρει ευρύτερες συναινέσεις με 180 – τουλάχιστον – ψήφους. Συνεπώς, μία κυβέρνηση που εργαλειοποιεί τους θεσμούς και τους έχει ευτελίσει δεν είναι εκείνη που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο επί του ζητήματος».

Τσουκαλάς: Οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση

Παραμένοντας στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Τσουκαλάς, κλήθηκε να διατυπώσει την άποψη αλλά και τις προτάσεις του κόμματος.

«Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τονίσαμε την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της ισονομίας. Η κυβέρνηση που σήμερα λέει ότι θέλει την αναθεώρηση του, κρύφτηκε πίσω από αυτό για να μην παραπεμφθούν οι κ. κ. Βορίδης και Αυγενάκης και να πέσει στα μαλακά ο κ. Καραμανλής. Επίσης, θεωρούμε ότι ο έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και προσώπων και τα πόθεν έσχες να τεθούν υπό την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η απεξάρτηση, επίσης, της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Το έχουμε πει πρώτοι. Είναι σημαντικό το ότι το λέει και η κυβέρνηση αλλά εκείνη πριν επτά μήνες πανηγύριζε ότι έχει ψηφίσει τον νόμο Φλωρίδη, με τον οποίο θα εισακούονται οι δικαστές και τελικά δεν τους άκουσε και επέλεξε τον τελευταίο από την λίστα. Υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα, η θέσπιση του δικαστικού ελέγχου ασχέτων τροπολογιών σε νομοσχέδια . Βλέπουμε συνεχώς μία κυβέρνηση που, ενώ δεν έχουμε μνημόνιο για να δικαιολογηθεί υπό το καθεστώς της ανάγκης και της βίας του χρόνου οποιαδήποτε βιασύνη, φέρνει συνεχώς τροπολογίες την ημέρα της ψήφισης και νομοθετεί με κομματικά ή και προσωπικά κριτήρια . Για την την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε προτείνει τη ρήτρα πόρων για σταματήσει η ομηρία της από την εκάστοτε κεντρική εξουσία .θα προτείνουμε, όπως εξαγγείλαμε και στη ΔΕΘ τη συνταγματική κατοχύρωση της Διαύγειας».

Για το εθνικό απολυτήριο

Εξ αφορμής, δε, του άρθρου 16 ο Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως η μεταρρύθμιση που αφορά στο Εθνικό Απολυτήριο είναι μία κουβέντα που πρώτο το ΠΑΣΟΚ άνοιξε. «Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε με πρόσκληση που έκανε το ΠΑΣΟΚ με τον Στέφανο Παραστατίδη πριν οκτώ μήνες όπου ζητήσαμε την σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και συμφώνησαν στην πρότασή μας όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ. Συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για δική του πρωτοβουλία ενώ ξέρει ότι σύρθηκε σε αυτή μετά από κινήσεις άλλου κόμματος και έχει ήδη ξεκινήσει θεσμικά ο διάλογος αυτός, αυτό ξεπερνά κάθε όριο μικροπολιτικής διαχείρισης».

Ο Κώστας Τσουκαλάς ερωτηθείς για την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για εξαετή θητεία, συν ένα έτος, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιχείρησε να ανακαλέσει στη μνήμη των συνομιλητών του την ομιλία του Πρωθυπουργού το 2019 «εισηγήθηκε και εμείς υπερψηφίσαμε την αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου από την διάθεση της Βουλής. Τί έλεγε τότε ο Πρωθυπουργός; Ότι δεν πρέπει να αλλάξει το πνεύμα της διάταξης και πρέπει να αναζητούμε πρόσωπα με ευρύτερες συναινέσεις. Και τί έκανε; Πρότεινε για πρώτη φορά εν ενεργεία βουλευτή της παράταξής του ώστε να ελέγξει κομματικά και τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

Επανέλαβε δε πως το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις για πάρα πολλά ζητήματα και την αξία του να γίνει ένας δημόσιος, γόνιμος διάλογος και εντός της Βουλής και με την κοινωνία ώστε να μάθει τι έκανε κάθε κόμμα για τους θεσμούς και τι προτείνει για τους θεσμούς.

Τσουκαλάς: Η στρατηγική είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

Αλλάζοντας θεματολογία και κληθείς να πάρει θέση για τα τεκταινόμενα εντός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «ο κόσμος περιμένει απαντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο στα προβλήματα της στέγασης, της ακρίβειας, των εργασιακών σχέσεων, του κυκλοφοριακού, του μοντέλου ανάπτυξης κ.ά. Έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο που πρέπει όλοι, με ενιαία φωνή, να το ενισχύσουμε και να το επικοινωνήσουμε. Δεν το λέω προσωπικά σε κανέναν, το λέω πρώτα στον εαυτό μου και σε όλους ότι πρέπει όλοι να είμαστε αντάξιοι της προσδοκίας που έχει από εμάς η βάση της παράταξης και η κοινωνία».

«Η στρατηγική είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι όρος για την ανάταξη της χώρας να φύγει απ’ την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε.

«Όλα τα ζητήματα θα τεθούν προς συζήτηση στο Συνέδριο», είπε και συμπλήρωσε πως «κάθε φορά πρέπει να βελτιωνόμαστε σε επίπεδο λειτουργίας και έχουμε ήδη βελτιωθεί πολύ σε σχέση με το παρελθόν, μπορούμε να πετύχουμε όμως πολύ καλύτερη λειτουργία και είναι στο χέρι όλων μας αρκεί να υπάρχει αλληλεγγύη, ομοψυχία, συντροφικότητα και πραγματικά προσήλωση στο στόχο της πολιτικής αλλαγής».

Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη της χώρας. Είναι παράταξη με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ξέρετε, είναι κίβδηλο το κατασκεύασμα ότι η σύγκρουση σήμερα είναι μεταξύ συστημισμού και αντισυστημισμού. Είναι μια κατασκευή που κάνει η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συσπειρώνει ακροατήρια και να αποφύγει να μιλήσει με πολιτικές προτάσεις . Για αυτό επιλέγει συνειδητά την τοξικότητα. Ο διαχωρισμός είναι προοδευτική – συντηρητική, κεντροαριστερά με κοινωνικό πρόσημο ή δεξιά του Μητσοτάκη με νεοφιλελεύθερο και συχνά ακροδεξιό πρόσημο» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς και καταλόγισε στον κ. Μητσοτάκη ότι «μπορεί να προσποιείται ότι υποτιμά το ΠΑΣΟΚ αλλά οι γνωρίζοντες θα σας πουν ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε δεν θα έκανε συνεχώς προσπάθειες αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ και στοχοποίησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν φοβάται κόμματα προσωποπαγή – σκιάχτρα – αλλά τα επιλέγει και τα πριμοδοτεί διότι ακριβώς μέσα από αυτά θεωρεί ότι μπορεί από την τεχνητή πόλωση που δημιουργεί να έχει πρόσκαιρα οφέλη. Ο Πρωθυπουργός κινείται όχι με αρχές αλλά με τακτικισμούς».