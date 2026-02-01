newspaper
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01 Φεβρουαρίου 2026, 15:01

Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει σιωπητήριο σε όποιον επιχειρεί να μιλήσει για ένα γενικό θέμα», ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα εργατικά δυστυχήματα με αφορμή τη τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ο ίδιος επέκρινε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για το συγκεκριμένο δυστύχημα θα περιμένει τα επίσημα πορίσματα.

Σχολιάζοντας την πολιτική συγκυρία, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνεί με την αυτόνομη εκλογική πορεία.

«Το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τις δυνάμεις του»

«Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος που να μην αποδέχεται το αξίωμα ότι όρος για την πολιτική αλλαγή είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος να διαφωνεί με το αξίωμα, όπως το εξέφρασε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι απέναντι στο κυβερνών κόμμα και η επόμενη κυβέρνηση να είναι με στίγμα ΠΑΣΟΚ, στίγμα προοδευτικό. Άρα νομίζω ότι στα θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις», τόνισε μιλώντας στο ACTION 24

Εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τις δυνάμεις του με την εξωστρέφεια και με την επικοινωνία των θέσεων του για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. «Οχι με την αυτοαναφορικότητα και την αναπαραγωγή εσωστρέφειας. Τον κόσμο τον νοιάζουν λύσεις στα προβλήματα του, όχι οι εσωκομματικοί συσχετισμοί. Για να διαμορφώσουμε πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης χρειάζεται κοινό και καθαρό στίγμα και ενιαία φωνή», σημείωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα, όπως για το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το κοινωνικό κράτος και την οικονομία, και για να αναδειχτούν θα πρέπει όλοι μας να τις επικοινωνούμε σε κάθε ευκαιρία. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να ασχοληθούμε με τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος δεν περιμένει συνθήματα, περιμένει λύσεις».

Περί συνεργασιών…

Σχετικά με τα ζητήματα συνεργασίας ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε πως «το ζήτημα της μη συνεργασίας μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ειλημμένη απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά και στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης. Είναι θέμα DNA. Δεν διαπραγματευόμαστε το DNA μας.

Μάλιστα, μέσα από τα κείμενα του Συνεδρίου θα προκύπτει με μεγάλη σαφήνεια ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας. Ο πρώτος που το λέει αυτό από την πρώτη στιγμή, είναι ο Πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, η χώρα είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι ακυβέρνητη. Αν είμαστε δεύτεροι και πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, τότε ο ελληνικός λαός θα έχει κάνει τις επιλογές του, προφανώς θα είναι σεβαστές αλλά δεν αίρουν την άποψη μας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που κάνει ζημιά στη χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου. Ή θα συνεχιστεί η πολιτική που γεννά ανισότητες, σπαταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, δημιουργεί ζητήματα στη θέση της χώρας και προσβάλλει τους θεσμούς ή πάμε σε μία πολιτική αλλαγή που θα πάει τη χώρα μπροστά», υπογράμμισε.

Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Λιβάνιος: Με ηλεκτρονική ψήφο οι αυτοδιοικητικές εκλογές – Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο
Τι είπε ο Λιβάνιος 01.02.26

Επιμένει το Μαξίμου στα σχέδια για ηλεκτρονική ψήφο στις δημοτικές εκλογές - Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Επιμένει η κυβέρνηση, στα σχέδια για θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 παρά τις αντιδράσεις, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος - Στο επίκεντρο της συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Κυριακάτικη ανάρτηση 01.02.26

Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα» - Παράλληλα πανηγυρίζει για την έγκριση του «εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας», που θα πληρώσουν ακριβά οι πολίτες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων

«Το 2026 είναι έτος μικρότερων φόρων», επεσήμανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΚΚΕ 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Τι συνέβη 01.02.26

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 01.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
