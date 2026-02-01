«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει σιωπητήριο σε όποιον επιχειρεί να μιλήσει για ένα γενικό θέμα», ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα εργατικά δυστυχήματα με αφορμή τη τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ο ίδιος επέκρινε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για το συγκεκριμένο δυστύχημα θα περιμένει τα επίσημα πορίσματα.

Σχολιάζοντας την πολιτική συγκυρία, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνεί με την αυτόνομη εκλογική πορεία.

«Το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τις δυνάμεις του»

«Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος που να μην αποδέχεται το αξίωμα ότι όρος για την πολιτική αλλαγή είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος να διαφωνεί με το αξίωμα, όπως το εξέφρασε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι απέναντι στο κυβερνών κόμμα και η επόμενη κυβέρνηση να είναι με στίγμα ΠΑΣΟΚ, στίγμα προοδευτικό. Άρα νομίζω ότι στα θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις», τόνισε μιλώντας στο ACTION 24

Εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τις δυνάμεις του με την εξωστρέφεια και με την επικοινωνία των θέσεων του για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. «Οχι με την αυτοαναφορικότητα και την αναπαραγωγή εσωστρέφειας. Τον κόσμο τον νοιάζουν λύσεις στα προβλήματα του, όχι οι εσωκομματικοί συσχετισμοί. Για να διαμορφώσουμε πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης χρειάζεται κοινό και καθαρό στίγμα και ενιαία φωνή», σημείωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα, όπως για το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το κοινωνικό κράτος και την οικονομία, και για να αναδειχτούν θα πρέπει όλοι μας να τις επικοινωνούμε σε κάθε ευκαιρία. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να ασχοληθούμε με τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος δεν περιμένει συνθήματα, περιμένει λύσεις».

Περί συνεργασιών…

Σχετικά με τα ζητήματα συνεργασίας ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε πως «το ζήτημα της μη συνεργασίας μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ειλημμένη απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά και στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης. Είναι θέμα DNA. Δεν διαπραγματευόμαστε το DNA μας.

Μάλιστα, μέσα από τα κείμενα του Συνεδρίου θα προκύπτει με μεγάλη σαφήνεια ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας. Ο πρώτος που το λέει αυτό από την πρώτη στιγμή, είναι ο Πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, η χώρα είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι ακυβέρνητη. Αν είμαστε δεύτεροι και πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, τότε ο ελληνικός λαός θα έχει κάνει τις επιλογές του, προφανώς θα είναι σεβαστές αλλά δεν αίρουν την άποψη μας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που κάνει ζημιά στη χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου. Ή θα συνεχιστεί η πολιτική που γεννά ανισότητες, σπαταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, δημιουργεί ζητήματα στη θέση της χώρας και προσβάλλει τους θεσμούς ή πάμε σε μία πολιτική αλλαγή που θα πάει τη χώρα μπροστά», υπογράμμισε.