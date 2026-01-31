newspaper
ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»
31 Ιανουαρίου 2026, 10:17

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»

Καθηλωμένο δημοσκοπικά και με την εσωστρέφεια να αναπαράγεται, το ΠΑΣΟΚ βαδίζει προς το συνέδριό του σε κλίμα αυξημένων εντάσεων - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και οι ευθύνες των στελεχών του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Spotlight

Οι ακούνητες βελόνες παράγουν προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο προβληματισμός δημιουργεί γκρίνια και η γκρίνια πυροδοτεί νέες εσωκομματικές αναταράξεις. Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται προς το συνέδριο του, παραμένοντας καθηλωμένο δημοσκοπικά, και όπως όλα δείχνουν οι εντάσεις θα συνεχιστούν. Όσο πάντως η εσωκομματική τριβή συντηρείται, υπάρχει ο κίνδυνος το συνέδριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μετατραπεί από «ηχώ σάλας» σε «ηχώ δωματίου». Από την πλευρά του, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει ότι η εσωστρέφεια δεν βοηθάει το κόμμα, στέλνοντας στοχευμένα μηνύματα.

To «vertigo» των δημοσκοπήσεων

Τα νέα δημοσκοπικά ευρήματα φαίνεται πως προκαλούν αμηχανία τόσο στην πλειοψηφία όσο και στη μειοψηφία του κόμματος. Στη μέτρηση της MRB (OPEN) το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται την τρίτη θέση με την Ελληνική Λύση, καταγράφοντας ποσοστό 12,7%. Οι απώλειες του κόμματος αγγίζουν το 0,8%, καθώς στην προηγούμενη μέτρηση του Νοεμβρίου βρισκόταν στο 13,5%. Η Πλεύση Ελευθερίας σκαρφαλώνει -ξανά- στη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,2%.

Στο β’ μέρος της συγκεκριμένης μέτρησης, προκύπτει ότι το 50,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το κόμμα υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει κύριο αντίπαλο της ΝΔ με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Το 16,7% των ψηφοφόρων του Κινήματος εκτιμά ότι αυτό μπορεί να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, το 15,9% η Μαρία Καρυστιανού και το 5,9% δηλώνει άλλο.

Την ίδια ώρα σε δημοσκόπηση της Opinion Poll (Dnews), σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 60,3% συμφωνεί να αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος ότι αποκλείει κάθετα την κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ. Το ποσοστό που διαφωνεί ανέρχεται στο 36%.

Παρά τις αποκλίσεις που καταγράφονται μεταξύ των διαφορετικών δημοσκοπήσεων, καθίσταται σαφές ότι τα περιθώρια για το ΠΑΣΟΚ στενεύουν. Στη δημοσκόπηση της GPO (Star) στην πρόθεση ψήφου, το Κίνημα παραμένει στη δεύτερη θέση. Συγκεντρώνει 10,8% από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, στην τρίτη θέση βρίσκεται το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου με 9,6%. Η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 8,2%.

Στη μέτρηση της Interview (politic.gr) η Χαριλάου Τρικούπη διατηρεί τη δεύτερη θέση με ποσοστό 12,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 6,3% και η Ελληνική Λύση στο 5,4%. Επίσης, σύμφωνα με τη Metron Analysis (mega), τον μήνα Ιανουάριο, στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 9,8%. Απέχει μόλις 0,6% από την Πλεύση Ελευθερίας που καταγράφεται στο 9,2%.

Οι δύο πραγματικότητες του ΠΑΣΟΚ

Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναγνωρίζουν ότι το κόμμα του πράσινου ανατέλλοντος ηλίου βαδίζει ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες. Από τη μία πλευρά το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην κεντρική πολιτική σκηνή για σειρά θεμάτων (στέγαση, κράτος δικαίου, ακρίβεια, ενεργειακό, κυκλοφοριακό στην Αττική, Ναυτιλία, εθνικά θέματα). Παράλληλα, επιχειρεί να εντείνει το αντιπολιτευτικό «πρέσινγκ» απέναντι στη ΝΔ, παίρνοντας σχεδόν κάθε εβδομάδα το λόγο στη Βουλή. Επίσης, πραγματοποίησε σειρά περιφερειακών συνδιασκέψεων, συνομιλώντας με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ από την ΔΕΘ τον προηγούμενο Σεπτέμβρη έχει παρουσιάσει ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που επικρατεί ως κυρίαρχη εικόνα στη δημόσια σφαίρα και απασχολεί τα ΜΜΕ σχεδόν μονοθεματικά, είναι ένα ΠΑΣΟΚ μόνιμης εσωκομματικής κρίσης, εσωτερικών αντεγκλήσεων και διαφορετικών στρατηγικών. Οι δηλώσεις των στελεχών δίνουν και παίρνουν, ενώ συχνά καλλιεργείται μία εικόνα μόνιμης ομφαλοσκόπησης και μάχης διανομής εσωκομματικών «τιμαρίων». Κοινώς, κυριαρχεί ένα κλίμα τοξικότητας που στην καλύτερη περίπτωση αφήνει παγερά αδιάφορους τους πολίτες και στη χειρότερη απογοητεύει τους ψηφοφόρους και τους φίλους του κόμματος. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν αρκετά στελέχη εντός του Κινήματος.

Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κόλπους της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ υπάρχει βαθιά ενόχληση για την κατάσταση που επικρατεί. Κομματικές πηγές σχολίαζαν με καυστικό τρόπο τις εσωκομματικές εξελίξεις και τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα. Υπογράμμιζαν ότι όσοι στο εσωτερικό του κόμματος καλλιεργούν μόνιμα μία απωθητική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, επενδύουν σε κάλπικα διλήμματα και δεν ασχολούνται με τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας είναι υπόλογοι στον κόσμο της παράταξης. Επί της ουσίας, υπάρχει η εκτίμηση ότι η δημοσκοπική κάμψη προκύπτει από την στάση που τηρούν εδώ και αρκετούς μήνες συγκεκριμένα στελέχη. Μονοπωλούν, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, τη δημόσια συζήτηση γύρω από το ΠΑΣΟΚ στη βάση της εσωστρέφειας. Κατ’ επέκταση παγιώνεται μία προβληματική εικόνα για το κόμμα.

Από την άλλη, στελέχη που διαφωνούν με αυτή την ανάγνωση εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αργήσει, ενώ εκπέμπει, κατά τους ίδιους, θολό μήνυμα. Όπως λένε, δεν προχώρησε σε εκείνες τις «χειρουργικές» κινήσεις που θα του έδιναν συγκριτικό πλεονέκτημα να κυριαρχήσει έναντι των αντιπάλων του. Ειδικότερα, όταν πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι μιλούν για συνθήκες πολιτικής ρευστότητας. Πάντως, αποτελεί κοινή παραδοχή όλων των πλευρών ότι το συνέδριο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως «βατήρας» για το κόμμα, προκειμένου να αλλάξει ρότα.

Τα «καρφιά» σε Δούκα και Γερουλάνο

Η συγκεκριμένη κριτική που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως στρέφεται κυρίως προς τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο αλλά και την Άννα Διαμαντοπούλου. Από τη γνωστή φράση περί «βελόνας», τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού έως τη διπλή συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων λίγες ώρες μετά την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο OPEN, το κλίμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δείχνει συγκρουσιακό.

Μάλιστα, αυτό που φέρεται να εξόργισε τα στελέχη της ηγεσίας ήταν η απάντηση που έδωσε ο κ. Δούκας (Action24) στην ερώτηση του δημοσιογράφου Δημήτρη Τάκη περί ψηφίσματος στο συνέδριο για το θέμα της συνεργασίας με τη ΝΔ: «Αν δεν περάσει το ψήφισμά σας, το ΠΑΣΟΚ εμμέσως πλην σαφώς θα λέει ότι μπορώ να συγκυβερνήσω και με τη ΝΔ;» διερωτήθηκε ο δημοσιογράφος απευθυνόμενος στο δήμαρχο Αθηναίων. Ο ίδιος απάντησε: «Αυτό θα λέει, νομίζω καθαρό θα είναι γι’ αυτό και το βάζουμε… Όχι ΠΑΣΟΚ συμπλήρωμα, ΠΑΣΟΚ δυνατό που μπορεί να κυβερνήσει».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο OPEN, είχε απορρίψει τη συνεργασία με τη ΝΔ. Παράλληλα, είχε μιλήσει για συνέδριο ενότητας, απαντώντας όμως και με αυστηρό τόνο στους εσωκομματικούς του αντιπάλους: «Όσο είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα έχει έναν στόχο να γίνει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος ανοίγει αυτό το θέμα δεν βοηθά την Παράταξη». Λίγα δευτερόλεπτα μετά, σημείωνε με νόημα ότι «όποιος σύρει το χαλί είναι υπόλογος και σε μένα και στον κόσμο της δημοκρατικής παράταξης».

Πάντως, είναι σαφές ότι η κάθε πλευρά θα προσέλθει στο συνέδριο της 27ης Μαρτίου καταθέτοντας την δική της «ατζέντα». Το ερώτημα είναι αν η συζήτηση θα μείνει στραμμένη προς τα μέσα ή αν το ΠΑΣΟΚ θα εκπέμψει ένα θετικό μήνυμα προς τους πολίτες με ορίζοντα τις κάλπες. Άλλωστε, όπως δείχνουν διαχρονικά τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων, τον ετεροπροσδιορισμό ουδείς αγάπησε.

Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Vita.gr
Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ 30.01.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες – Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Ήπειρος 31.01.26

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες - Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη - Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός ανησυχεί τους κατοίκους ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σύνταξη
Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.

Σύνταξη
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η 1η Φεβρουαρίου πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
