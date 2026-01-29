newspaper
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 29 Ιανουαρίου 2026, 09:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση

Σε πρόσκληση προγραμματικού διαλόγου προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Το «προσκλητήριο» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι διεργασίες στην προοδευτική αντιπολίτευση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Spotlight

Μπορεί στα τέλη Δεκεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης να αρνήθηκε τον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, εντούτοις δεν φαίνεται πως ακολουθεί την ίδια τακτική με τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση.

Στα τραπέζια προγραμματικού διαλόγου που θα «στηθούν» στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, δεν θα προσέλθουν εκπρόσωποι της δεξιάς αλλά της αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Δεν είναι λίγοι, εντός αλλά και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, αυτοί που εκτιμούν ότι  η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί άλλο ένα κομμάτι στο παζλ της μετεκλογικής εξίσωσης. Άλλωστε το μεγάλο ερώτημα της επόμενης ημέρας σχετίζεται με το «αγκάθι» των συνεργασιών, δεδομένου ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις εκτιμήσεις των πολιτικών αναλυτών, αποτελούν «άπιαστο όνειρο».

Το «προσκλητήριο» Ανδρουλάκη

Η σχετική ανακοίνωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα τραπέζια διαλόγου στην ΚΟΕΣ, ήρθε ως συνέχεια του «ανοίγματος» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις προοδευτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση του ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, θα έχει ως σημείο αναφοράς «κοινωνικά» στελέχη της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης με παρουσία π.χ. στους μαζικούς χώρους και στους κοινωνικούς φορείς. Από την άλλη, η πρόσκληση της Χαριλάου Τρικούπη θα απευθύνεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ του Σωκράτη Φάμελλου και τη Νέα Αριστερά του Αλέξη Χαρίτση. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η απάντηση που θα δώσουν Κουμουνδούρου και Πατησίων όταν λάβουν επισήμως πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω της κοινοβουλευτικής οδού έχει επιλέξει να χτίσει γέφυρες συνομιλιών τόσο με τη Χαριλάου Τρικούπη όσο και με την Πατησίων, ενώ διατηρεί σταθερή επικοινωνία με τον Αλέξη Χαρίτση. Όσον αφορά το σενάριο πρόσκλησης της Πλεύσης Ελευθερίας, κομματικές πηγές σημείωναν ότι αρκετοί εντός του ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπουν με θετικό μάτι.

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, ενδεχομένως μία τέτοια κίνηση να «θόλωνε» τα νερά, δημιουργώντας νέες εσωκομματικές εντάσεις. Σημειωτέον ότι το ΠΑΣΟΚ είχε συνυπογράψει με την Πλεύση Ελευθερίας πρόταση μομφής εναντίον της ΝΔ τον Μάρτιο του 2025. Πρόκειται για κίνηση, η οποία τότε είχε δημιουργήσει εσωκομματικούς τριγμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ άλλων, οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται για τα τραπέζια διαλόγου αφορούν το κοινωνικό κράτος, το περιβάλλον, τη λειτουργία των θεσμών κ.ά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, είχε αναφερθεί και στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.

Η στάση Φάμελλου και Χαρίτση

Το ερώτημα είναι ποια στάση θα κρατήσουν στο «προσκλητήριο» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε μία περίοδο έντονων διεργασιών και ανακατατάξεων στο στρατόπεδο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε, στην εξίσωση κρίσιμο ρόλο θα έχει και το νέο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, με βάση και τις δηλώσεις κεντρικών στελεχών του κόμματος (πλην Χάρη Δούκα), δεν έχει και την καλύτερη άποψη.

Πάντως, από την Κουμουνδούρου παρακολουθούν το «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη. Κομματικές πηγές σημείωναν ότι είναι ανοιχτοί στο διάλογο στη βάση της προγραμματικής συζήτησης. Κατ’ επέκταση, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στα τραπέζια διαλόγου της Χαριλάου Τρικούπη. Εντούτοις, καθιστούν σαφές ότι το ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ», αλλά ο διάλογος προκειμένου να διαμορφωθεί ένας «ισχυρός προοδευτικός κυβερνητικός ενωτικός πόλος».

Στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται πως κινείται και η ηγεσία της Πατησίων, η οποία επιζητά τον διάλογο, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο Αλέξης Χαρίτσης. Βέβαια, μένει να φανεί εάν η απόφαση του συνεδρίου του κόμματος θα επιτρέψει στον επικεφαλής της Πατησίων να διατηρήσει τις γέφυρες επικοινωνίας με την Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

