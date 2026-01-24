Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για να αποτελέσει πραγματικά αντίπαλο δέος
Editorial 24 Ιανουαρίου 2026, 09:21

Το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για να αποτελέσει πραγματικά αντίπαλο δέος

Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα δεν θα ξεκολλήσει αν ο Ανδρουλάκης δεν τραβήξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Spotlight

Εάν κανείς κοιτάξει τις δημοσκοπήσεις, θα διαπιστώσει ένα παράδοξο. Από τη μια έχουμε μια σταθερά πολύ υψηλή αποδοκιμασία της κυβέρνησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στις αρνητικές γνώμες για αυτή και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξεπερνούν τα δύο τρίτα. Από την άλλη, όμως, καταγράφονται ακόμη περισσότερες αρνητικές γνώμες για τον τρόπο που πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ και για τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πώς γίνεται να έχουμε τόσο μεγάλη αποδοκιμασία και της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Μια εύκολη απάντηση θα ήταν ότι για αυτό φταίει η ανεπάρκεια της αντιπολιτευτικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εάν κανείς κοιτάξει προσεκτικά τις δηλώσεις και παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει «φάλτσα» δήλωση τους περασμένους μήνες: είτε μιλάμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για το αγροτικό ζήτημα, είτε για την ανάδειξη των προβλημάτων σε σχέση με το ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι τοποθετήσεις του είναι συνήθως καίριες. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που υπενθυμίζει διαρκώς ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει ένα σημαντικό θεσμικό τραύμα, που όσο δεν αντιμετωπίζεται φθείρει τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Αντίστοιχα, άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν ιδιαίτερα αποτελεσματική κοινοβουλευτική παρουσία, κάτι που φαίνεται και στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και το ΠΑΣΟΚ παραμένει το πιο «διαβασμένο» κόμμα μέσα στη Βουλή.

Ξέρω ότι κάποιος θα απαντήσει ότι ακόμη και έτσι όλα αυτά δύσκολα περνούν στις μέρες μας σε ένα ευρύτερο κοινό, καθώς η πραγματική μηντιακή κάλυψη της πολιτικής ζωής ολοένα και περισσότερο αφορά το μεμονωμένο πολιτικό «περιστατικό» ή ακόμη καλύτερα «μαλλιοτράβηγμα» ή «μανούρα», παρά την εξέταση των θέσεων των κομμάτων σε σοβαρά ζητήματα. Όμως, και αυτό είναι μια εύκολη απάντηση.

Κατά τη γνώμη ο βασικός λόγος που το ΠΑΣΟΚ δείχνει να «πιάνει ταβάνι», ακόμη και όταν βελτιώνει την αντιπολιτευτική του παρουσία, έχει να κάνει με τον πυρήνα της φυσιογνωμίας που εκπέμπει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, πιο σωστά τον τρόπο που αυτή τη στιγμή η εικόνα του συνεισφέρει στην αναπαραγωγή μιας φυσιογνωμίας που αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να διευρύνει την επιρροή του.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έπαψε κατά τύχη να είναι το κραταιό κόμμα που ήταν. Ούτε οφείλεται στο ότι απλώς κάποιοι το «υπονόμευσαν». Για να το πω «ποδοσφαιρικά»: δεν το αδίκησε η διαιτησία. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε ακριβά το τίμημα μιας σειράς επιλογών που έκαναν οι τότε ηγεσίες του: έβαλε τη χώρα στα Μνημόνια, συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και κατά περίπτωση με το ΛΑΟΣ και τη ΔΗΜΑΡ, ήταν τμήμα του Αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου με τη Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τροφοδότησε τη σημερινή κυβερνητική παράταξη με πλήθος υπουργών.

Όμως, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό το κόμμα. Ούτε ο κορμός του, ούτε τα βασικά στελέχη του, ξεκινώντας από τον ίδιο τον αρχηγό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο, «χρεώνονται» τις επιλογές που παραλίγο να διαλύσουν πλήρως ένα κόμμα που κάποτε εκπροσώπησε τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα και συνδέθηκε με πραγματικές κατακτήσεις.

Ένας λόγος παραπάνω, επομένως, το ΠΑΣΟΚ να μην αναπαράγει την εικόνα ότι αποτελεί τη συνέχεια εκείνης της κατάστασης.

Και αυτό μπορεί να το πετύχει κάνοντας συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες όλες έρχονται από το δικό του πολιτικό DNA. Να το πω σχηματικά: το ζήτημα δεν είναι να γίνει το ΠΑΣΟΚ κάτι άλλο από αυτό που είναι, αλλά ακριβώς να γίνει αυτό που όντως είναι και όχι αυτό που σε μια ιστορική συγκυρία πήγε να γίνει.

Και ξεκινώ από το βασικό. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, όποιος και είναι ο αρχηγός της και όποια και εάν είναι η μετεξέλιξη της. Σήμερα η ΝΔ έχει μια δυνητική επιρροή που δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 30%, και που έχει απέναντί της – και αυτό είναι πιο σημαντικό – το 70% και παραπάνω της κοινωνίας. Αυτό είναι το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ: αυτές και αυτοί που δεν αντέχουν άλλο τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Να το πω πιο απλά: το πρόβλημα έγκειται σε αυτό που είναι και εκπροσωπεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία και όχι απλώς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ήδη χρισμένος διάδοχος ας μην ξεχνάμε, την ίδια πολιτική που σήμερα αποδοκιμάζει η κοινωνία θα εφαρμόσει. Και όποιος άλλος ή άλλη έρθει στη ΝΔ πάλι στην ίδια κατάσταση θα μείνει η χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει επομένως να κλείσει ερμητικά τα αυτιά του στις «σειρήνες» που ήδη από τώρα το προαλείφουν για «χρήσιμο ηλίθιο» σε περίπτωση που αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν προκύπτει από πουθενά, ακόμη και με το «δέλεαρ» ότι κάποιο άλλο στέλεχος θα είναι πρωθυπουργός. Γιατί αυτοί που το προτείνουν δεν το κάνουν ούτε επειδή τους νοιάζει η χώρα, ούτε επειδή ενδιαφέρονται για το ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί πολύ απλά θέλουν να συνεχιστεί η σημερινή πραγματικότητα, αυτή που κάνει την κοινωνία καθολικά διαμαρτυρόμενη, γιατί οι ίδιοι πρωτίστως ενδιαφέρονται να μη σταματήσουν οι σημερινές «δουλίτσες τους».

Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει να διακατέχεται από το σύνδρομο «μην μας πουν ΣΥΡΙΖΑίους. Και ο λόγος δεν είναι απλώς ότι αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει επί της ουσίας, καθώς κινείται δημοσκοπικά στο όριο του 3% και είναι ανοιχτό το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να φοβάται να ταυτιστεί με τη δυσαρέσκεια και την οργή της κοινωνίας. Εάν θέλει να είναι όντως η συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης, τότε πρέπει να είναι η δύναμη που σήμερα εκφράζει το αίτημα πολιτικής αλλαγής και ρήξης με πολιτικές που έχουν φέρει την κοινωνία στα όριά της. Πρέπει να είναι θεσμικό αντιπολιτευτικό προοδευτικό κόμμα, με εναλλακτική στρατηγική, σε τομή με τον βαλκανικό νεοφιλελευθερισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και το αντιδημοκρατικό ήθος διακυβέρνησης που εκπροσωπεί. Πρέπει να είναι το κόμμα που θα μετατρέψει την οργή της κοινωνίας σε δύναμη μετασχηματισμού του κράτους και ανάπτυξης. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε η πλειοψηφία της κοινωνίας θα συνεχίσει να του γυρνάει την πλάτη και θα το αντιμετωπίζει ως μέρος του προβλήματος.

Και το τρίτο κρίσιμο στοιχείο αφορά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι στον τρόπο που… εθνικό σπορ στο ΠΑΣΟΚ έχει γίνει το «πριονίζουμε την καρέκλα του αρχηγού», παρότι στην πραγματικότητα αυτό απλώς κονταίνει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή τα ΜΜΕ αγαπούν τη μανούρα γενικώς, τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ τη μανούρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, το αποτέλεσμα είναι ο κόσμος να ακούει λιγότερα για τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ στο αγροτικό και περισσότερα για την εβδομαδιαία αντιαρχηγική δήλωση του Γερουλάνου, του Δούκα ή της Διαμαντοπούλου, δήλωση που τις περισσότερες φορές συμπυκνώνεται στο «θα ήθελα να είμαι χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Αλλά αυτή δεν είναι εικόνα κόμματος διακυβέρνησης, αλλά διαμάχης μεταξύ φεουδαρχών.

Το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του το συνέδριο. Σε αυτό μπορεί να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του να την κάνει πολύ πιο καίρια, με επίκεντρο την αγωνία της κοινωνίας και δυνητικά πολύ πιο χρήσιμη για τον τόπο. Ξαναπιάνοντας το νήμα της ιστορίας του, αλλά και κοιτώντας στο μέλλον και συμβάλλοντας, στο βαθμό που του αναλογεί, στο να υπάρξει ξανά δημοκρατική παράταξη στη χώρα. Αλλά και κάνοντας σαφές ότι έχει ηγεσία, με την οποία θα πορευτεί, και όποιος ή όποια θέλει θα πρέπει να βάλει πλάτη, διαφορετικά τα ψηφοδέλτια του Κυριάκου Μητσοτάκη πάντα έχουν θέσεις, όπως έχουμε καταλάβει χρόνια τώρα, για «ανανήψαντες» του ΠΑΣΟΚ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

inWellness
inTown
Editorial
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας
Τα δικαιολογητικά 24.01.26

Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας

Από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG
English edition 24.01.26

At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG

Alexandros Exarchou urged EU subsidies for the Vertical Corridor and stronger commitments to U.S. LNG, as forecasts point to record imports and a shifting global gas market

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: «Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» – Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Φως στο Τούνελ 24.01.26

«Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» - Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 33χρονος παραμένει άφαντος από τις 7 Δεκεμβρίου που εξαφανίστηκε στην Κρήτη - «Ας τον βρούμε όπως και να είναι. Να τελειώσει το μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο» λέει η μητέρα του

Σύνταξη
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
English edition 24.01.26

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα must win παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Λόρα: Άφαντη για 16η ημέρα – Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; – Η έκκληση της μητέρας της
Παράταση στο θρίλερ 24.01.26

Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται η Λόρα είναι πολλά - Τα ίχνη της όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν - Ο βουβός πόνος της μητέρας της και η ελπίδα να σφίξει στην αγκαλιά της το παιδί της

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο