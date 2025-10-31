Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αρχηγός υπό την επιτροπεία βαρόνων δεν γίνεται
Editorial 31 Οκτωβρίου 2025 | 08:51

Αρχηγός υπό την επιτροπεία βαρόνων δεν γίνεται

Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συνιστώσα της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Spotlight

Αν κανείς παρατηρήσει το πώς διεξάγεται η πολιτική συζήτηση εντός του ΠΑΣΟΚ, μια συζήτηση, που -παρότι τυπικά εσωκομματική- κατά βάση διεξάγεται στα μέσα ενημέρωσης, θα νομίσει ότι είναι ένα κόμμα σε κρίση, με μια ηγεσία αναποτελεσματική απέναντι στην οποία διατυπώνεται η αγωνία των κομματικών στελεχών για την αναγκαία αλλαγή ρότας.

Το παράδοξο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ηγεσία που έχει επιβεβαιωθεί σε δύο διαδοχικές εκλογικές ηγεσίες και η οποία αντικειμενικά πιστώνεται μία άνοδο στα ποσοστά του κόμματος.

Συμβάλλει σε αυτό το ότι απέκτησε στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη ένα πρόσωπο σχετικά νέο, το οποίο δεν χρεωνόταν καταστροφικές επιλογές και συμμετοχή σε κυβερνήσεις που στα μάτια της κοινωνίας παραμένουν συνώνυμες και με τη βαθιά οικονομική κρίση.

Σίγουρα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να αναδειχτεί σε έναν ηγεμονικό κεντροαριστερό πόλο, καθώς μπορεί να είναι κοινοβουλευτικά και δημοσκοπικά η αξιωματική αντιπολίτευση, βοηθούσης και της αποδιάρθρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δείχνει να έχει φτάσει στο όριό του, σε ένα εκλογικό «ταβάνι».

Όμως, αυτό είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα που αποτυπώνει τα όρια που έχουν όλοι οι δημοκρατικοί ή προοδευτικοί σχηματισμοί που έρχονται από μία προηγούμενη φάση.

Ωστόσο, δεν θέλω να σχολιάσω τα συνολικότερα στρατηγική ερωτήματα (και προβλήματα) της κεντροαριστεράς. Κυρίως θέλω να σταθώ σε μια σειρά από πολιτικά συμπτώματα εντός του ΠΑΣΟΚ που έχουν ευρύτερη σημασία.

Δείτε για παράδειγμα τη στάση της Άννας Διαμαντοπούλου. Αλλεπάλληλες δηλώσεις έμμεσης αμφισβήτησης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ: «Είναι ισχυρός αρχηγός ο κ. Ανδρουλάκης», αλλά «υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του». Μια δήλωση με σαφή σκοπιμότητα την αμφισβήτηση, έστω και με μανδύα τυπικής κομματικής νομιμοφροσύνης.

Δείτε τον κ. Γερουλάνο, έτερο διεκδικητή της ηγεσίας, που αποφάνθηκε ότι «ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα» του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία του Νίκου Σαββόπουλου, δήλωση που αντικειμενικά συντονίζεται με την κυβερνητική ρητορική, παρότι γνωρίζει (ή θα έπρεπε να γνωρίζει) ότι επρόκειτο για κηδεία δημοσία δαπάνη και όχι κηδεία με τιμές πρωθυπουργού ή αρχηγού κράτους, όπου όντως θα έπρεπε να υπάρχουν θέσεις για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και άρα εάν κάτι ήταν άστοχο ήταν ακριβώς ότι διαμορφώθηκαν έτσι θέσεις «επισήμων».

Δείτε ακόμη και τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Δούκα, που εξακολουθεί να κινείται ως να είναι ανοιχτό το πεδίο ανάδειξης της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην κεντροαριστερά συνολικότερα.

Και μπορεί να είναι διαφορετικές οι τοποθετήσεις, όμως τις συνέχει η ίδια αντίληψη ότι στο ΠΑΣΟΚ η ηγεσία πρέπει να είναι υπό την επιτροπεία των κομματικών βαρόνων.

Μόνο που αυτό είναι μια συνταγή για την αποτυχία και την ήττα.

Αφενός γιατί στα μάτια της κοινωνίας αντικειμενικά κάνει το κόμμα να φαντάζει αδύναμο – πώς θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα ένα κόμμα όπου ο αρχηγός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εσωκομματική υπονόμευση.

Αφετέρου γιατί ο συντονισμός αρκετών τοποθετήσεων με την κυβερνητική γραμμή, διαμορφώνει μια εικόνα που οι πολίτες αισθάνονται ότι αυτό που επιδιώκεται είναι να γίνει το ΠΑΣΟΚ ένας εν δυνάμει σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αυτοδυναμία είναι αδύνατη. Μόνο που κάτι τέτοιο όχι μόνο παραπέμπει σε ένα κόμμα αντικειμενικά «μικρό», αλλά και δεν απαντά στην πραγματική πρόκληση των καιρών που είναι να υπάρξει όντως ένας αντίπαλος πόλος στην κυβερνητική παράταξη.

Ακόμη περισσότερο, όλη αυτή η εικόνα μιας παράταξης στην οποία με το που τέλειωσε η διαδικασία εκλογής αρχηγού απλώς ξεκίνησε το ροκάνισμα της καρέκλας από όσους αμφισβητούν την ηγεσία, απλώς διευκολύνει την κυβερνητική ρητορική που συμπυκνώνεται στο «μπορεί η ΝΔ να έχει προβλήματα, αλλά παραμένει συγκροτημένη ενώ η αντιπολίτευση είναι σκορποχώρι».

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει προφανώς ένα συνολικότερο πρόβλημα που αφορά το πώς έχει μετασχηματιστεί η ίδια η δημόσια σφαίρα, όπου έχουν ξεχαστεί βασικές αρχές, όπως ότι τα κόμματα στηρίζονται στην εκπροσώπηση κοινωνικών συμφερόντων και δυναμικών, και όπου τροφοδοτείται η αντίληψη ότι η ανάδειξη στην ηγεσία είναι αποτέλεσμα αποτελεσματικής αναρρίχησης και καλής επικοινωνίας και όχι στρατηγικής ικανότητας και δυνατότητας συνομιλίας με την κοινωνία. Ένας μετασχηματισμός που έχει οδηγήσει σε έναν πολλαπλασιασμό – σε όλους τους χώρους – των αυτόκλητων δυνάμει ηγετών που μεταφράζουν την υποστήριξη από συγκεκριμένα συμφέροντα ή κέντρα εξουσίας (και φίλια ΜΜΕ) σε λαϊκή απήχηση.

Σε αυτή τη βάση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς ποια είναι τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που όταν δεν είναι στη Βουλή, «οργώνουν» τις εκλογικές τους περιφέρειες, συνήθως νέα στελέχη που όντως δίνουν τη μάχη, και ορισμένα παλαιότερα στελέχη που θεωρούν ότι αρκεί να πιάσουν το στασίδι σε κάποια ενημερωτική εκπομπή ή να κάνουν κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν εκπληρώσει το κομματικό τους καθήκον. Η αντίστιξη ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες στελεχών και τις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν για το τι σημαίνει τελικά «δουλεύω για το καλό της παράταξης» εξηγεί και το πρόβλημα (αλλά και δίλημμα) που αντιμετωπίζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ.

Και δεν είναι μόνο εάν κάποια στελέχη όντως εργάζονται για το καλό της παράταξης ή θεωρούν ότι η σημαντικότερη προσφορά τους είναι η ατομική τους ανέλιξη. Είναι και το γεγονός ότι κάποιες στιγμές δεν συμπεριφέρονται ως να θέλουν να ηγηθούν μιας μεγάλης παράταξης, αλλά απλώς να κατοχυρωθούν ως πολιτικά στελέχη ενός συστήματος διακυβέρνησης που θα στέκεται απέναντι στα «άκρα» και υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία. Η επιτροπεία που θέλουν να επιβάλουν αποσκοπεί στο να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το πλαίσιο, αδιαφορώντας για το ότι ήταν ακριβώς αυτή η λογική που έριξε το ΠΑΣΟΚ σε μονοψήφια ποσοστά.

Σημαίνουν αυτά ότι αρκεί να μην υπάρχει αμφισβήτηση της ηγεσίας ώστε τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ να λυθούν; Αυτή θα ήταν μια πολύ εύκολη απάντηση προφανώς. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πιο βαθύ και πρωτίστως αφορά δύο στοιχεία: από τη μια το πραγματικό ρήγμα στη σχέση εκπροσώπησης που είχε με σημαντικό μέρος των λαϊκών στρωμάτων εξαιτίας των όσων έγιναν στο πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας. Από την άλλη, το γεγονός ότι απέχει από το να μπορεί να δώσει στίγμα εναλλακτικής διακυβέρνησης παρότι και ικανά στελέχη έχει και καλές προτάσεις έχει καταθέσει σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί χρειάζεται ευρύτερη ανασύνθεση και μετασχηματισμός του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου, άρα και υπέρβαση τωρινών σχημάτων.

Υπέρβαση, όμως, δεν σημαίνει καταστροφή, ούτε και λογικές που ανήκουν στη φεουδαρχία και όχι στη δημοκρατία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Business
ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Συμβαίνει 31.10.25

Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Στον αέρα 1.500 εργαζόμενοι – «Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα
Ελλάδα 31.10.25

«Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ - Στον αέρα 250 εργαζόμενοι

Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα ότι συντάξεις και επιδόματα παραδίδονται σε μια σειρά χωριά της Ελλάδας - «Οι νευραλγικές υπηρεσίες παραδίδονται σε ιδιώτες»

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Αμετανόητος ο μητροπολίτης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό – «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»
Στη Ζάκυνθο 31.10.25

Αμετανόητος ο μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό - «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»

«Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στην Ωραία Πύλη - Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού» λέει για το περιστατικό στη Ζάκυνθο ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Σύνταξη
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει
Viral 31.10.25

Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει

Και από το πουθενά, η επιχειρηματίας και Influencer Κιμ Καρντάσιαν πήρε θέση στο θέμα «τελικά, έχει πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι;». Οι συνωμοσιολόγοι μόνο που δεν έκαναν πάρτι και η NASA, μάλλον δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις
Άλλα Αθλήματα 31.10.25

Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις

Επιχείρηση σε Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποκαλύπτει δίκτυο που «έστηνε» παιχνίδια από το 2018 – Εμπλέκονται παίκτες της ATP και διεθνείς στοιχηματικές πλατφόρμες

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο