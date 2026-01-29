ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Προ των πυλών βρίσκονται οι ανακοινώσεις για την στελέχωση της επιτροπής διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί η εισήγηση του επικεφαλής της επιτροπής, Κώστα Σκανδαλίδη να έχει εγκριθεί ομόφωνα από την Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ, ωστόσο είναι σαφές ότι ενδεχόμενες «μεταγραφές» βουλευτών και βολιδοσκοπήσεις στελεχών άλλων κομμάτων, πυροδοτούν νέες εσωκομματικές εντάσεις.

Πάντως, τα στελέχη της πλειοψηφίας αφήνουν αιχμές για τα στελέχη της μειοψηφίας του Κινήματος ότι επιδιώκουν «face control». Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι στο πλαίσιο της αμφίπλευρης διεύρυνσης το κόμμα θα πρέπει να «είναι ανοιχτό να έρθουν όσοι έχουν κοινές αγωνίες, θεωρούν ότι το πρόγραμμά μας είναι λύση για την πατρίδα και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει παρελθόν». Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό τόσο προς την κοινωνία όσο και προς στελέχη άλλων κομμάτων.

Οι «μεταγραφές»

Ένας από τους στόχους της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι η επιστροφή στελεχών από την Κουμουνδούρου στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα από αυτά φαίνεται πως είναι και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία παραμένει προς το παρόν βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές, με την επιστροφή τους στο ΠΑΣΟΚ «φλερτάρουν» το πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Καρκούλια και ο Τάκης Κορμάς. Και οι δύο κατά την πολύχρονη «πράσινη» πορεία τους βρέθηκαν δίπλα στο ιστορικό στέλεχος του Κόμματος Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, που έφυγε από τη ζωή το 2016.

Κατά πληροφορίες, σε κλειστές συσκέψεις, τα στελέχη του Κινήματος σβήνουν και γράφουν ονόματα. Μάλιστα, έχουν υπάρξει στοχευμένα τηλέφωνα και προς βουλευτές άλλων πολιτικών χώρων.

Επιπλέον, από τη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως βολιδοσκοπούν τις προθέσεις της ανεξάρτητης βουλεύτριας και μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, Γιώτας Πούλου. Βέβαια, μπορεί η οικογένεια της να προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο η ίδια θήτευσε για χρόνια στην αριστερά και δεν φαίνεται -προς το παρόν- να καλοβλέπει το ενδεχόμενο μεταγραφής της στο ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, αυτή την περίοδο έχει την οργανωτική ευθύνη του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη.

Η εμφάνιση Κασιμάτη δίπλα στο Σγουρό

Η παρουσία και η φωτογράφηση της Νίνας Κασιμάτη δίπλα στον Γιάννη Σγουρό στην εκδήλωση της περιφερειακής παράταξης του ΠΑΣΟΚ την περασμένη Κυριακή άναψε νέες φωτιές στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την ίδια να κάθεται στην πρώτη σειρά της αίθουσας δίπλα στον πρώην περιφερειάρχη. Στην ίδια σειρά κάθονταν επίσης ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Τόνια Αντωνίου και ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί σταθερή επικοινωνία με τη Χαριλάου Τρικούπη. Μετά δε την απομάκρυνσή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης από τον Σωκράτη Φάμελλο πληθαίνουν οι φήμες για την επικείμενη μεταγραφή της από την Κουμουνδούρου στη Χαριλάου Τρικούπη. Επί της ουσίας, θα πρόκειται για επαναπατρισμό, δεδομένου ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Το «μπλοκο» από Σαχινίδη

Την αντίδρασή του στο ενδεχόμενο επιστροφής της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου υπενθύμισε ότι η βουλεύτρια είχε κάνει κατά το παρελθόν δήλώσει ότι στεναχωρήθηκε που δεν σκοτώθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Action24, σημείωσε ότι οι πόρτες του κόμματος είναι ανοιχτές, ωστόσο «άνθρωποι που διατυπώσανε απόψεις για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν θα πρέπει να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και μετά ευχαρίστως να τους δεχθούμε».

Υπενθυμίζεται ότι δημόσιες ενστάσεις για «μεταγραφές» εν ενεργεία βουλευτών έχει εκφράσει και ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων σχολιάζοντας το ενδεχόμενο προσχώρησης βουλευτών στην αξιωματική αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι είναι κατά του «πλιάτσικου», υποστηρίζοντας ότι όσοι και όσες θέλουν να ενταχθούν στο Κίνημα θα πρέπει πρώτα να παραδώσουν τις έδρες τους.

Ο πρώην υπουργός απάντησε και στην τοποθέτηση του Κώστα Σκανδαλίδη. Ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης είχε αναφέρει στην συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, ότι ενώ ο Γεώργιος Μαύρος, αρχηγός της μεταδιδακτορικής Ένωσης Κέντρου, έλεγε το 1974 ότι κάθε ψήφος στον Ανδρέα Παπανδρέου είναι σφαίρα στην καρδιά της Ελλάδας, το 1981 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. Διαφωνώντας με την συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο κ. Σαχινίδης ανέφερε ότι ο Γεώργιος Μαύρος ηγήθηκε ενός κόμματος που έλαβε 20%, ενώ δεν δήλωσε ποτέ ότι στεναχωριέται που δεν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Με αυτόν τον τρόπο απέρριψε τις ιστορικές αναλογίες.