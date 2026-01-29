ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η άγρια κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ύστερα από την τοποθέτηση του δεύτερου στην Βουλή αναφορικά με «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο, για τις οποίες επέρριψε ευθύνες στην τότε κυβέρνηση Σημίτη, φθάνοντας στο σημείο να την κατηγορήσει ακόμα και για τον θάνατο των τριών πιλότων στα Ίμια…

Παρότι, με δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στην ουσία, αποδοκίμασε τις δηλώσεις Λαζαρίδη, σήμερα (29/1), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίσθηκε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ενώ έκανε λόγο για «διαστρέβλωση» των όσων είπε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιλέξει πλευρά: συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις του εκπροσώπου τους στη Βουλή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη.

Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως «την ώρα που εδώ και ημέρες η Τουρκία έχει εκδώσει NAVTEX δεσμεύοντας περιοχές του Αιγαίου, την ώρα που το τουρκικό υπουργείο Άμυνας φέρεται ότι δηλώνει σήμερα ρητώς ότι τα τεχνικά του διαβήματα εναντίον της χώρας μας έχουν αόριστη – και όχι διετή – διάρκεια και την ώρα που εκκρεμεί η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ανοίξει στη Βουλή και τον δημόσιο λόγο ζητήματα περί ‘γκρίζων ζωνών’ στο Αιγαίο, δίνοντας χώρο στην Άγκυρα για τις παράνομες αναθεωρητικές της διεκδικήσεις».

«Οι διεθνείς θέσεις της χώρας αντικείμενο εσωτερικής κατανάλωσης ΝΔ»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «τυχοδιωκτική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», που «θέτει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα», για να σημειώσει χαρακτηριστικά πως «οι διεθνείς σχέσεις της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνονται αντικείμενο εσωτερικής κατανάλωσης με μόνο κριτήριο το ‘τυφλό’ κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «σχεδόν είκοσι τέσσερις ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο κ. Μαρινάκης».

«Άραγε, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης θέλει να μας εξηγήσει γιατί ο υπουργός Εξωτερικών αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει δημόσια δήλωση και να ‘μαζέψει’ τις επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη εφόσον ‘διαστρεβλώθηκαν’ τα λεγόμενά του; Δεν απευθύνεστε σε Λωτοφάγους. Συνέλθετε, εκπροσωπείτε την ελληνική κυβέρνηση», τονίζει καταληκτικά η αξιωματική αντιπολίτευση.

Με τις θέσεις Λαζαρίδη για το ΠΑΣΟΚ συντάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει την κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, με αφορμή τις τοποθετήσεις του δεύτερου στη Βουλή περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.

Να σημειωθεί, μάλιστα, πως λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση Λαζαρίδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής, ζήτησε από τον πρωθυπουργό να τον ανακαλέσει στην τάξη, καθώς, όπως υπογράμμισε, «με αυτό τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας».

Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, αφού επανέλαβε πως «η εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει η θέση που περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης» και πως «η θεωρία του ‘γκριζαρίσματος’, ‘των γκρίζων ζωνών’ είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει καμία βάση, είναι αντίθετη στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, είναι εκτός τόπου και χρόνου και ουδέν, ουδέποτε αναγνωρίστηκε, ούτε πρόκειται και να αναγνωριστεί από τη χώρα μας», κάνοντας λόγο για «μια παράνομη και εκτός τόπου και χρόνου θεωρία», στη συνέχεια, υποστήριξε τον Μακάριο Λαζαρίδη, ισχυριζόμενος ότι «διαστρεβώθηκαν» τα λεγόμενά του.

«Αυτό είναι το μείζον, το σημαντικό, στο οποίο ουδείς, ούτε ο κ. Λαζαρίδης, είπε το αντίθετο», ανέφερε, υποιστηρίζοντας πως «εδώ έχουμε το μοτίβο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κάποιων Μέσων Ενημέρωσης: παραποίηση ή αλλοίωση ή αποσπασματική παράθεση όσων λέει κάποιος από την κυβέρνηση ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας».

«Θύματα της αντιπολίτευσης και κάποιων ΜΜΕ μόνο βουλευτές της ΝΔ»

Επέμεινε, μάλιστα, πως «είναι στο πολιτικό σύστημα θύματα μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό το σύστημα παραπλάνησης της κοινής γνώμης είναι από την αντιπολίτευση και κάποια Μέσα Ενημέρωσης. Τίτλοι που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων, γιατί ποντάρουν στο ότι ο κόσμος πολύ δύσκολα θα μπει να δει ακριβώς τι ειπώθηκε και τα σχετικά».

Όπως είπε, πρόκειται για «δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Λαζαρίδη, ήταν σαφής και στην εξήγηση που έδωσε – αυτό που είπα στην αρχή για το παράνομο, απαράδεκτο και εκτός τόπου και χρόνου που εδώ και κάποιες δεκαετίες λέει η Τουρκία περί ‘ γκριζαρίσματος’ – και το χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκίνησαν οι Τούρκοι παρανόμως και εκτός οποιασδήποτε λογικής να μιλάνε για ‘γκρίζες ζώνες’ και ‘γκριζάρισμα’».

Και προσέθεσε: «Πότε ξεκίνησαν να διατυπώνουν αυτή την εκτός οποιασδήποτε λογικής και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο θεωρία ‘γκριζαρίσματος’; Μετά τα Ίμια. Αυτό είπε ο κύριος Λαζαρίδης. Δεν είπε ότι ‘καλώς το κάνουν’. Είπε όμως ότι εξαιτίας αυτού που συνέβη και των χειρισμών της τότε κυβέρνησης, έχουμε την Τουρκία να μιλάει ενάντια σε οποιαδήποτε λογική και ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο για ‘γκριζάρισμα’».

Μέσω «casus belli» η απάντηση Μαρινάκη για τις «γκρίζες ζώνες»

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε, επίσης, πως στην απάντησή του, έχει χρησιμοποιήσει «3-4 φορές κάτι το οποίο είναι αυτονόητο: το ‘γκριζάρισμα’ και οι ‘γκρίζες ζώνες’ είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο και σε οποιαδήποτε λογική» και ρώτησε τους δημοσιογράφους: «Ξέρετε γιατί το κάνω; Γιατί αν δεν το έκανα, θα γράφονταν και για μένα αντίστοιχοι τίτλοι από κάποιους συναδέλφους σας, που παριστάνουν τους αντικειμενικούς, περί αντίθετης θέσης με την εθνική θέση».

Στη συνέχεια, μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα το «casus belli», λέγοντας τα εξής: «Όταν μιλάμε για το ‘casus belli’, είναι προφανές ότι δεν το αποδεχόμαστε, ότι είμαστε απέναντι σε αυτό. Τι λέμε; Ότι μετά από 30 χρόνια βρέθηκε ένας πρωθυπουργός να ζητήσει την άρση του ‘casus belli’. Λέμε κάθε φορά, του ‘παράνομου και αντίθετα σε οποιαδήποτε λογική και Διεθνές Δίκαιο casus belli’; Όχι. Είναι προφανές ότι αυτό είναι πάγια εθνική θέση για το ‘casus belli’, είναι πλέον και όρος της χώρας μας, όπως ετέθη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να φύγει από τη συζήτηση. Άρα, λαθροχειρία, άρα, σκόπιμη διαστρέβλωση», κατέλειξε με τον… δικό του τρόπο.

«Άρα, ποτέ ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εξωτερικών, δεν ‘άδειασε’ τον Μακάριο Λαζαρίδη», συμπέρανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας «τούμπα» – για την οποία, προφανώς, θα κατηγορήσει «κάποια ΜΜΕ» και την αξιωματική αντιπολίτευση – καταλήγοντας να υποστηρίξει τις τοποθετήσεις Λαζαρίδη: «Και να πω και κάτι στο τέλος της ημέρας; Νομίζω είναι και λάθος – το λέω ευγενικά για να μην πω κάτι πιο χοντρό – ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, τέλος Ιανουαρίου, να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ. Ας δούνε τα ντοκιμαντέρ του συναδέλφου σας, του Αλέξη Παπαχελά και ας μην κουνάνε και το δάχτυλο, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ειδικά για τα Ίμια».