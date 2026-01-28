ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί

Η έντονη κόντρα που ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη, στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του Μακάριου Λαζαρίδη περί «ευθυνών του ΠΑΣΟΚ» για το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου από την Τουρκία, ακόμα και για τον θάνατο των τριών πιλότων στα Ίμια, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ζητά από τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον κ. Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος.

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαριδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Όπως υπογραμμίζει, μάλιστα, «μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον υπουργό Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματός του», προσθέτοντας με νόημα: «Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον».

Τι είπε ο Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωση του στην ΕΡΤ, κλήθηκε να σχολιάσει και τις αναφορές Λαζαρίδη στη Βουλή περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο με «ευθύνη» του ΠΑΣΟΚ, και τόνισε πως «το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα».

«Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση», υπογράμμισε.

Και ξεκαθάρισε πως «η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο», όπως είπε, «είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή, χωρίς εσωστρέφεια, και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας».

Ανδρουλάκης: Ντροπή, κ. Λαζαρίδη – Δεν υπάρχει κανένα «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο

Νωρίτερα, με ομιλία του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών «άμεσα να αποδοκιμάσουν τις επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει ‘γκριζάρισμα’ στο Αιγαίο Πέλαγος και με αυτό τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας».

«Ντροπή, κ. Λαζαρίδη. Όλα έχουν ένα όριο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει κανένα ‘γκριζάρισμα’ στο Αιγαίο. Κανένα!».

«Αφήστε λοιπόν τα πολύ επικίνδυνα αφηγήματα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και ιδιαίτερα απέναντι σε ένα κόμμα που κατάφερε με την τότε κυβέρνηση τη μεγαλύτερη επιτυχία των 50 ετών Μεταπολίτευσης: Την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον κ. Ερντογάν. Γιατί υπάρχει θεσμική μνήμη», σημείωσε με νόημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.