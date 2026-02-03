Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου

«Σκοπιμότητα» αποδίδει το ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό, πίσω από τις δηλώσεις του για την συνταγματική αναθεώρηση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς.

«Το κεντρικό δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό – τον κ. Βορίδη, τον κ. Πλεύρη, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βελόπουλο. Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Και τόνισε πως «η Νέα Δημοκρατία, αν κερδίσει, αυτοδύναμη δεν θα είναι, και θα συγκυβερνήσει με κόμματα στα δεξιά της που είναι και σάρκα από τη σάρκα της, όπως η Ελληνική Λύση ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Άρα, η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία αν είναι πρώτο κόμμα – που πιστέψτε με, δεν θα είναι – θα είναι να συγκυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών».

«Ο Μητσοτάκης λειτουργεί πάντα με όρους τακτικής και εκλογικής στρατηγικής»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, δήλωσε σύμφωνος με όσους καταλογίζουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη «σκοπιμότητα» πίσω από την συνταγματική αναθεώρηση και απόπειρα προσέγγισης των κεντρώων ψηφοφόρων.

«Ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί με όρους αρχών και αξιακούς, αλλά πάντα με όρους τακτικής και εκλογικής στρατηγικής», όπως είπε.

Παράλληλα, ανέλυση τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση, επισημαίνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ καθαρή στάση. Εμείς θα έχουμε τις δικές μας ολοκληρωμένες προτάσεις για κάθε ζήτημα, θα έχουμε μια εμπροσθοβαρή πρόταση αναθεώρησης σε μια κατεύθυνση σύγχρονη και προοδευτική».

«Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση», υπογράμμισε, εξηγώντας πως «αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα, που σημαίνει ότι οι διατάξεις οι οποίες θα προταθούν, μπορούν να προταθούν και με 151 βουλευτές. Αν γίνει αυτό, η αναθεωρητική Βουλή θα πρέπει να πετύχει ευρείες συναινέσεις, που είναι και το καλύτερο για το πολιτικό μας σύστημα, με 180 βουλευτές. Ενώ αν είναι με 180 στην προτείνουσα, αρκεί μια απλή πλειοψηφία 151 για να υπάρξει η αναθεώρηση».

Για να προσθέσει πως «αυτή την κυβέρνηση δεν την εμπιστευόμαστε για να δεσμεύει την επόμενη Βουλή και την επόμενη κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση που θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση οφείλει να πετύχει ευρύτερες συναινέσεις. Εμείς θέλουμε η προοδευτική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να αναζητήσει ευρεία συναίνεση στα πολύ μεγάλα ζητήματα για μια ουσιαστική αναθεώρηση».

Για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι υπάρχουν έξι άρθρα που έβαλε ο πρωθυπουργός χθες, ως εμβληματικά κατά τη γνώμη του, ενώ σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ θα συγκροτήσει μια επιτροπή αναθεώρησης και θα ανακοινώσει πολύ έγκαιρα τις δικές του προτάσεις.

Σταχυολογώντας ορισμένα από αυτά, ανέφερε ότι, «πρώτον, το ζήτημα αλλαγής του τρόπου επιλογής των ανώτατων κλιμακίων στη Δικαιοσύνη, το πρώτο κόμμα που το έθεσε είναι το ΠΑΣΟΚ» και εκτίμησε πως «πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση στο ζήτημα αυτό», τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση έως τώρα δεν έχει δώσει θετικά δείγματα γραφής. Αντιθέτως, έχει επιλέξει τον σφιχτό εναγκαλισμό με την ηγεσία της Δικαιοσύνης στην κατεύθυνσης ελέγχου αυτής. Και μάλιστα, η ίδια, ενώ διατράνωνε ότι με τον νόμο Φλωρίδη ότι θα εισακουστεί η άποψη των ίδιων των δικαστών, επέλεξε τον τελευταίο στη σειρά από τους πέντε που πρότειναν εκείνοι. Άρα, η ίδια αποδείχτηκε ανακόλουθη με αυτά που έλεγε», υπογράμμισε.

«Εμείς λέμε ότι η ηγεσία πρέπει να προτείνεται από τους δικαστές και να υπάρχει η έγκρισή της από το Κοινοβούλιο με ευρείες πλειοψηφίες. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να τις εργαλειοποιήσει. Αν υπάρχει μια πιθανότητα να βρεθεί λύση στις ανεξάρτητες αρχές, είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε και επέβαλε μία διαδικασία με ανοιχτά βιογραφικά. Έχουμε σαφή διάκριση εξουσιών. Είναι άλλη η εκτελεστική εξουσία και άλλη η δικαστική εξουσία που πρέπει να έχει εχέγγυα αυτονομίας. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη άποψη υιοθέτησε και δημόσια κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης, ο κ. Δένδιας», υπενθύμισε.

Για την άρση της μονιμότητας

«Δεύτερον, το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας είναι κάτι με το οποίο εμείς διαφωνούμε», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για να έχεις ένα αξιόπιστο κράτος. Είναι η αναξιοκρατία, ο πελατειασμός, η έλλειψη αξιολόγησης και ο κομματισμός που έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Αντιθέτως, εμείς λέμε ότι χρειάζεται πραγματική αξιολόγηση, διαφάνεια και λογοδοσία. Η κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει αναθεώρηση με όχημα το ψευτο-αξίωμα της άρσης της μονιμότητας για να διαμορφώσει ένα μονοκομματικό κράτος. Ξέρετε, στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες – και στις μεγάλες – παντού η μονιμότητα είναι μέσα στα Συντάγματα, όπως είναι στη Γαλλία», εξήγησε.

«Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι θέλει να ελέγξει ακόμα και τον θεσμό του ΠτΔ»

Στη συνέχεια, μάλιστα, κατεδειξε πως «ο πρωθυπουργός, το 2019 στην ομιλία, του πρότεινε την αναθεώρηση και την αποσύνδεση της διάλυσης της Βουλής από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και τον στηρίξαμε γιατί πράγματι έπρεπε να αποσυνδεθεί. Ο [ρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής έλεγε ότι θα διατηρήσουμε το πνεύμα της διάταξης, με σκοπό να έχουμε ευρύτερες συναινέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου. Και τελικά, πρώτη φορά ήρθε και πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν εν ενεργεία βουλευτή της πλειοψηφίας. Εκεί έδειξε ότι θέλει να ελέγξει ακόμα και αυτό τον θεσμό που οφείλει να ενώνει τους Έλληνες υπερκομματικά, με όρους κομματικούς».

«Σχετικά με το άρθρο 86», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς αν «θα εμπιστευτούμε τον πρωθυπουργό που λέει ότι δήθεν θέλει να το αλλάξει, ενώ κρύφτηκε πίσω από αυτό και διέστειλε την ερμηνεία του πολλές φορές, για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι υπουργοί στο φυσικό δικαστή; Υπάρχει ζήτημα», σημείωσε.

«Υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά αυτό που έφερε η ΝΔ δεν ήταν συνταγματικό»

Για το άρθρο 16 υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πάγια θέση από το 2006, στο συνέδριό του, ότι είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και θα έχουμε πρόταση για το πώς πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως «η θέση μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανε η κυβέρνηση, να φέρει ένα νόμο για να νομιμοποιήσει τα ιδιωτικά κολλέγια, ο οποίος κατά τη γνώμη μας δεν ήταν συνταγματικός. Αυτή είναι η άποψή μας».

«Το ότι σεβόμαστε την δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δεδομένο, αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε κρίση και αξιολόγηση», απάντησε, όταν ρωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί συνταγματική μία απόφαση που ενέκρινε και το ΣτΕ, ενώ τόνισε πως «αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο διαφωνεί, αλλά όταν διαφωνεί, δεν τη σέβεται και δεν την εφαρμόζει. Ο πρωθυπουργός έπρεπε να απαντήσει, γιατί ενώ το ΣΤΕ έχει αποφανθεί για το θέμα των υποκλοπών, ο ίδιος δεν εφαρμόζει την απόφαση, ενώ μάλιστα είναι και εκείνος ο προϊστάμενος της ΕΥΠ, στον οποίο λέει η απόφαση να συμμορφωθεί με το διατακτικό της».

Συμπερασματικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο έχει υποστεί αναθεωρήσεις, δύο εμβληματικές, το 1986 και το 2001 και μερικές άλλες που ήταν πιο παραμετρικές. Πρέπει να δούμε την αναθεώρηση ως μια ζωντανή διαδικασία και να έχει αποτέλεσμα, γιατί πράγματι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στα οποία πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο Συνταγματικός Χάρτης. Θα είμαστε εδώ με τις θέσεις μας. Θα τις καταθέσουμε»