Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς
«Ο Πρωθυπουργός έσπευσε σήμερα να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση του εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, αλλά δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί από την άστοχη αναφορά του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου, που έσπευσε πριν βγουν τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και της Επιθεώρησης Εργασίας να δηλώσει πως «δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα»», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει επίσης ότι, ο πρωθυπουργός «(δεν βρήκε δυο γραμμές ώστε) να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων από τις αρμόδιες αρχές του ΕΦΚΑ, της ΕΛΣΤΑΤ και της Επιθεώρησης Εργασίας.
Για τις αποκαλύψεις για το παράνομο υπόγειο, που σε συνολικά οκτώ άδειες που έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, πουθενά δεν καταγράφεται και δεν υπάρχει ούτε στα σχέδια πυρασφάλειας που κατατέθηκαν, έχει κάτι να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός;».
Τσουκαλάς: Πυρά και για «την επικίνδυνη θέση Λαζαρίδη»
«Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρεται διεξοδικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων, εντύπωση προκαλεί η ταύτιση του με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λαζαρίδη, αρνούμενος να τον αποδοκιμάσει για την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε για δήθεν «γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο»», σημειώνει ακόμη, ο κ. Τσουκαλάς.
