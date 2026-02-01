newspaper
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Πολιτική Γραμματεία 01 Φεβρουαρίου 2026, 11:19

Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα» - Παράλληλα πανηγυρίζει για την έγκριση του «εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας», που θα πληρώσουν ακριβά οι πολίτες

Σύνταξη
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Με αναφορά στα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα – τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και το τροχαίο στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ – αρχίζει την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι «όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, η δημόσια συζήτηση αλλάζει τόνο και προτεραιότητες. Δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς για πολιτικές πρωτοβουλίες και κυβερνητικό έργο, όταν η σκέψη όλων βρίσκεται σε οικογένειες που πενθούν και σε ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους».

Ωστόσο, σε άλλο σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εμφανή την προσπάθεια να αποποιηθεί των ευθυνών της κυβέρνησης για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, δηλώνει, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση: «Με αφορμή τη νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα, θέλω να επισημάνω καταρχάς ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να υπάρχει έστω και ένα εργατικό δυστύχημα, αλλά είναι απολύτως ψευδές ότι η χώρα μας είναι δήθεν μια δυστοπία σε αυτό το πεδίο».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα στην ΕΕ. Και το 2024 και το 2025». Προσπερνά ωστόσο το φαινόμενο της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας.

Παραγνωρίζοντας δε, την τραγική υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει κάνοντας το μαύρο – άσπρο: «Με συνεχείς θεσμικές παρεμβάσεις, τα τελευταία χρόνια ενισχύουμε διαρκώς τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αυξάνοντας σημαντικά τους ελέγχους που διενεργεί και τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας», υποστηρίζει.

Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την έγκριση των αμυντικών δαπανών

Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα πανηγυρίζει για «την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας, ύψους 788 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE», το οποίο θα πληρώσει ο λαός. «Είναι μέρος της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης της άμυνας και της ετοιμότητας της Ένωσης, μέσω του φιλόδοξου πακέτου μέτρων «Ετοιμότητα 2030». Μέχρι στιγμής έχουν λάβει έγκριση 19 εθνικά σχέδια, ενώ αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις τον προσεχή Μάρτιο. Το ελληνικό SAFE -θυμίζω- περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία -στην άμυνα, στη διπλωματία, αλλά και στα μέτωπα της οικονομίας και της κοινωνίας», αναφέρει.

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρεται σε μια «επενδυτική και εξοπλιστική συνεργασία στρατηγικής σημασίας που σηματοδοτεί την ανάταξη της εγχώριας αμυντικής μας βιομηχανίας μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και αδράνειας. Την εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε η σύσταση της νέας κοινοπραξίας μεταξύ των ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και του ομίλου Czechoslovak Group (CSG), με επιχειρησιακό βραχίονα την MSM Group, με επίκεντρο το συγκρότημα του Λαυρίου. Η συμφωνία προβλέπει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου».

Η επιστολική ψήφος

Σε άλλο μήκος κύματος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, που ως απώτερο στόχο έχει την «εισαγωγή» ψηφορόρων που θα μπορούν να καθορίζουν τον πολιτικό συσχετισμό και τις εξελίξεις στη χώρα με την απλή αποστολή ενός φακέλου.

«Η πρότασή μας προβλέπει ότι οι συμπατριώτες μας που διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος θα μπορούν όχι απλώς να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους, αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους. Για τον σκοπό αυτό εισηγούμαστε τη δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

Επαναλαμβάνει δε ότι  «οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019. Τίποτα δεν αλλάζει, επίσης, όσον αφορά στο εκλογικό σώμα, στις υπόλοιπες Περιφέρειες. Και, φυσικά, το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%» και πετάει το μπαλάκι στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι «με δεδομένο ότι απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα, ευελπιστώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσεγγίσουν την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από το 2027».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, η δημόσια συζήτηση αλλάζει τόνο και προτεραιότητες. Δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς για πολιτικές πρωτοβουλίες και κυβερνητικό έργο, όταν η σκέψη όλων βρίσκεται σε οικογένειες που πενθούν και σε ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Είναι αναπόφευκτο όλα τα υπόλοιπα να περνούν μέσα από ένα διαφορετικό φίλτρο. Όχι γιατί παύουν να έχουν σημασία, αλλά γιατί αλλάζει η οπτική με τα οποία τα προσεγγίζουμε. Η πολιτική δεν εξελίσσεται στο κενό, εξελίσσεται μέσα στην πραγματική ζωή, με ό,τι αυτή φέρνει. Με αυτές τις σκέψεις, ακολουθεί η ανασκόπηση της εβδομάδας.

Αρχή θα κάνω με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας, ύψους 788 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE. Είναι μέρος της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης της άμυνας και της ετοιμότητας της Ένωσης, μέσω του φιλόδοξου πακέτου μέτρων «Ετοιμότητα 2030». Μέχρι στιγμής έχουν λάβει έγκριση 19 εθνικά σχέδια, ενώ αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις τον προσεχή Μάρτιο. Το ελληνικό SAFE -θυμίζω- περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία -στην άμυνα, στη διπλωματία, αλλά και στα μέτωπα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στο πεδίο της ενίσχυσης της αμυντικής μας ικανότητας, θέλω να αναφέρω μια επενδυτική και εξοπλιστική συνεργασία στρατηγικής σημασίας που σηματοδοτεί την ανάταξη της εγχώριας αμυντικής μας βιομηχανίας μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και αδράνειας. Την εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε η σύσταση της νέας κοινοπραξίας μεταξύ των ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και του ομίλου Czechoslovak Group (CSG), με επιχειρησιακό βραχίονα την MSM Group, με επίκεντρο το συγκρότημα του Λαυρίου. Η συμφωνία προβλέπει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα ενισχύεται η εγχώρια παραγωγή πυρομαχικών που είναι κρίσιμα για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και δημιουργία νέων σύγχρονων γραμμών παραγωγής, ενώ από το 2026 προβλέπεται σημαντική αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας με τη δημιουργία γραμμής παραγωγής με τεχνολογίες που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Έτσι, δρομολογείται η μακροπρόθεσμη αξιοποίηση (25 έτη) ενός στρατηγικού, μέχρι σήμερα υπολειτουργούντος, βιομηχανικού περιουσιακού στοιχείου, η απασχόληση αυξάνεται από περίπου 120 σε τουλάχιστον 300 εργαζομένους, με δημιουργία σταθερών θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, ενώ τέλος, διασφαλίζεται η ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής εμπειρίας από έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό παραγωγό πυρομαχικών, τον 2ο σε μέγεθος στην ΕΕ μετά τη Rheinmetall.

Την Παρασκευή βρέθηκα στο Ηράκλειο, όπου δύο εμβληματικά έργα για ολόκληρη την Κρήτη προχωρούν: ο ΒΟΑΚ και το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου. Επισκέφθηκα το εργοτάξιο στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα γίνει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ελλάδας και θα αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», που είναι το δεύτερο σε επιβατική κίνηση στη χώρα. Η πρόοδος των εργασιών έχει προσεγγίζει ήδη το 67% και την ίδια ημέρα υπεγράφη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας, που αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού, την πιστοποίηση και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Όσον αφορά τον ΒΟΑΚ, επίσης την Παρασκευή ενεργοποιήθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του, Χανιά – Ηράκλειο, συνολικού μήκους 157 χλμ., με παράπλευρο οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, ΚΕΣ, ΚΛΣ και ΣΕΑ. Σε αυτό ενσωματώθηκε και η προαίρεση που αφορά στο τμήμα Κίσσαμος-Χανιά, μήκους 30 χλμ., και τον Α/Κ Χανίων, ο οποίος θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης είναι έργο που έχει περάσει οριστικά στο στάδιο της κατασκευής, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί απέναντι στην κρητική κοινωνία. Ένα έργο που αντιλαμβάνομαι ως χρέος απέναντι στους συντοπίτες μου, με πρωταρχικό στόχο την οδική ασφάλεια και φυσικά, την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της τοπικής, αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Αυτήν την εβδομάδα συζητήσαμε και την πρωτοβουλία μας για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις επόμενες εθνικές εκλογές το 2027, όπως δηλαδή έγινε στις Ευρωεκλογές. Η πρότασή μας προβλέπει ότι οι συμπατριώτες μας που διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος θα μπορούν όχι απλώς να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους, αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους. Για τον σκοπό αυτό εισηγούμαστε τη δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν. Παράλληλα, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019. Τίποτα δεν αλλάζει, επίσης, όσον αφορά στο εκλογικό σώμα, στις υπόλοιπες Περιφέρειες. Και, φυσικά, το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενισχύει τους δεσμούς μας με τον απόδημο ελληνισμό και στηρίζει έμπρακτα την πολιτική του brain regain. Με δεδομένο ότι απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα, ευελπιστώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσεγγίσουν την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από το 2027.

Σε συνέχεια όσων ανακοίνωσα κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού, οι παρεμβάσεις μας για την αντιμετώπιση του πολυπαραγοντικού στεγαστικού ζητήματος αρχίζουν να υλοποιούνται, καθώς εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας και παίρνουν τον δρόμο της νομοθέτησης. Έτσι, έχουμε το καινούργιο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», όπου νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης για μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Παράλληλα, εισάγουμε περιορισμούς για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που βρίσκονται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Την εβδομάδα αυτή ξεκίνησε, επίσης, η σταδιακή αποστολή SMS σε πολίτες-δικαιούχους για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά μας να περάσουμε από τη θεραπεία στην πρόληψη, εντοπίζοντας έγκαιρα προβλήματα υγείας που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», μέσω του οποίου, μέχρι σήμερα, πάνω από 5,1 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων. Θυμίζω ότι τα προγράμματα αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου και -το πιο πρόσφατο -για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων. Κάτι ακόμη να προσθέσω σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία: από τις συνολικά 16.000 προσλήψεις που θα γίνουν μέσα στο 2026 στο Δημόσιο, περίπου 5.000 προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΣΥ, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης. Εντωμεταξύ, αυξάνουμε την αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ -μια αύξηση που αντιλαμβάνομαι δεν φαίνεται μεγάλη, αλλά είναι η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια και χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού.

Τα ποσοστά ανεργίας κατέγραψαν νέα υποχώρηση στο 7,5% τον περασμένο Δεκέμβριο, το χαμηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό από τον Μάιο του 2008 και το δεύτερο χαμηλότερο στη χώρα μας από τον Ιανουάριο του 2004. Για να έχετε μια εικόνα σε απόλυτους αριθμούς, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα, οι άνεργοι ήταν 354.904 άτομα ενώ τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.005.230. Την ίδια εικόνα κινητικότητας στην αγορά εργασίας αποτύπωσε και η 50ή Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας, που κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχής. Σχεδόν 9.700 πολίτες ήρθαν σε άμεση επαφή με 300 επιχειρήσεις, διεκδικώντας χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Μέχρι σήμερα πάνω από 12.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά μέσω των 49 Ημερών Καριέρας που έχουν πραγματοποιηθεί σε 19 συνολικά πόλεις και αποτελεί πλέον έναν θεσμό ο οποίος έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως συνώνυμος της εξεύρεσης εργασίας.

Στο σημείο αυτό, και με αφορμή τη νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα, θέλω να επισημάνω καταρχάς ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να υπάρχει έστω και ένα εργατικό δυστύχημα, αλλά είναι απολύτως ψευδές ότι η χωρά μας είναι δήθεν μια δυστοπία σε αυτό το πεδίο. Με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα στην ΕΕ. Και το 2024 και το 2025. Δεν θα αναφέρω αριθμούς, κάθε ανθρώπινη απώλεια σε τόπο δουλειάς είναι επώδυνη. Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι, με συνεχείς θεσμικές παρεμβάσεις, τα τελευταία χρόνια ενισχύουμε διαρκώς τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αυξάνοντας σημαντικά τους ελέγχους που διενεργεί και τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Εργαλείο ελευθερίας για κάθε πολίτη με αναπηρία αποδεικνύεται η κάρτα αναπηρίας που θέσαμε σε εφαρμογή μετά από τρεις δεκαετίας αφότου θεσπίστηκε (το 1996!). Με την επίδειξη της -θυμίζω- οι κάτοχοί της μπορούν να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε διάφορες υπηρεσίες, να τη χρησιμοποιούν ως ισοδύναμο δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας, να μετακινούνται δωρεάν σε όλα τα ΜΜΜ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και να έχουν δωρεάν είσοδο σε δημόσιους χώρους πολιτισμού. Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της, το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε σε 3 κομβικές αλλαγές: αντικατέστησε τον πάροχο διανομής των καρτών, καθώς παρατηρήθηκαν από τα ΕΛΤΑ καθυστερήσεις στην παράδοσή τους, γίνεται προμήθεια έξι μηχανημάτων του ΟΑΣΑ για την ενεργοποίηση των καρτών πριν από την αποστολή τους στους δικαιούχους, ώστε να παραλαμβάνονται έτοιμες προς χρήση και αυξήθηκε το προσωπικό της γραμμής υποστήριξης με τη συμμετοχή και του 1555 στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Περνώ στη νέα μεγάλη επιτυχία των διωκτικών αρχών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 4 Έλληνες, μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τη Λατινική Αμερική. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε το 2023, όταν κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές 5 τόνοι κοκαΐνης στο Εκουαδόρ και διαπιστώθηκε ότι η παραλήπτρια εταιρεία βρίσκεται στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία αστυνομίας, λιμενικού και εισαγγελικών αρχών, ο κύκλος γύρω από τους εμπλεκόμενους έκλεισε, οδηγώντας στις συλλήψεις. Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με ένα έργο που αποτελεί χρέος μνήμης και αλήθειας: την ανέγερση του νέου Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, την πόλη που θεωρήθηκε ως η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Η σύμβαση για την κατασκευή του υπογράφηκε προ ημερών και αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις το Μουσείο θα μπορέσει να ανοίξει τις πόρτες του το 2028. Θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη των εκτοπισμένων Εβραίων της πόλης. Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 40 εκ. ευρώ, καλύπτεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Γερμανικό Δημόσιο, από το ελληνικό Δημόσιο και από δωρεές ιδιωτών. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος δεν αφορά μόνο τη μνήμη του παρελθόντος. Αφορά τη γνώση και την ευθύνη του παρόντος. Τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και τη μετάδοσή της στις επόμενες γενιές, ως ανάχωμα απέναντι στη λήθη και την παραχάραξη της Ιστορίας που, δυστυχώς, κάποιοι επιχειρούν.

Ευχαριστώ που φτάσατε ως εδώ. Εύχομαι καλό μήνα και ο μήνας που ανοίγεται να είναι καλύτερος από αυτόν που αφήσαμε πίσω μας. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή, καλημέρα».

Economy
Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Economy
Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

inWellness
inTown
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων

«Το 2026 είναι έτος μικρότερων φόρων», επεσήμανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών
Θεσσαλονίκη 31.01.26

Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

O Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες

Σύνταξη
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση και κατηγορίες για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση και κατηγορίες για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Απαιτείται στήριξη 01.02.26

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

