Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η αντιπολίτευση, με τα κόμματα να αμφισβητούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την εργασιακή ασφάλεια στη χώρα.

«Ο εργαζόμενος δεν θα πει για τον εργοστάσιο που μύριζε προπάνιο, φοβάται την απόλυση» είπε ο Νίκος Παππάς

«Δεν είναι ένα γεγονός που πρέπει να διαβεβαιώνουμε ο ένας τον άλλον ότι λυπούμεθα. Έχουμε συγκλονιστεί από τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες υγείας», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νίκος Παππάς.

Και πρόσθεσε: «Δεν έπρεπε η κυρία Κεραμέως να έχει εμφανιστεί; Δεν είναι ο χώρος της Βουλής ο χώρος που η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις; Ο εργαζόμενος δεν θα πει για τον εργοστάσιο που μύριζε προπάνιο, φοβάται την απόλυση. Ποιος θα απολογηθεί για αυτό; πολιτικές ευθύνες θα αναζητήσουμε;».

Ο κ. Παππάς σχολίασε και την αιχμή του κυβερνητικού εκπροσώπου περί τυμβωρυχίας λέγοντας πως υπάρχει «μαγείρεμα» για να καλύπτονται τραγικά δυστυχήματα εν ώρα εργασίας.

Από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο Παύλος Γερουλάνος, δήλωσε: «Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα κοινοβουλευτικής σοβαρότητας και εκπροσώπησης στη ΝΔ. Πριν από μέρες ένας υπουργός ζήτησε συγγνώμη για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Χθες ένας άλλος υπουργός έκανε δήλωση για άλλο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Γαργάρα στη γαργάρα σημαίνει άδειασμα».

Στη συνέχεια, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη ΝΕΑΡ διερωτήθηκε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Πώς καταλήγετε στο νούμερο αυτό (για εργατικά δυστυχήματα); εξαιρείτε περιπτώσεις που κάποιος την ώρα εργασίας παθαίνει έμφραγμα. Το βαφτίζετε παθολογικό. Εξαιρείτε σειρά κλάδων όπως για παράδειγμα τις αγροτικές εργασίες. Λατομεία δεν καταγράφονται».

Ο κ. Ηλιόπουλος έκανε επίσης λόγο για αντικεμενική πολιτική ευθύνη, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση έχει «ξηλώσει» τον χρόνο εργασίας. «Έχετε ενισχύσει την επιθεώρηση; Όχι! Θα μπορούσατε με μεγάλη ευκολία. Κάνατε σε ένα βράδυ 1.000 προσλήψεις για την πανεπιστημιακή αστυνομία, που καταργήσατε στη συνέχεια. Δεν σας πέρασε από το μυαλό να κάνετε 1.000 προλήψεις στην επιθεώρηση. Την κάνατε Ανεξάρτητη Αρχή για να λέτε δεν είναι δική μας ευθύνη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Έχετε ευθύνη, κύριοι, γιατί υποκαταγράφετε την επισφάλεια στην εργασία και το κάνετε δόλια για να πανηγυρίζετε. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι η Ελλάδα είναι από τις ασφαλέστερες χώρες;», είπε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Ξέρετε ότι έχετε καταρρεύσει πολιτικά και κυρίως ηθικά και προσπαθείτε να κρατηθείτε με νύχια και δόντια στην εξουσία».

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί κομματικά ένα τραγικό δυστύχημα και επανέλαβε την κυβερνητική επωδό ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις ασφαλέστερες χώρες στην ΕΕ για τα εργατικά ατυχήματα.