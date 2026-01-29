«Από την πρώτη στιγμή και χωρίς επαρκή στοιχεία, Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για το τι και πως συνέβη με την απώλεια πέντε εργατριών στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ για να κρύψουν την αλήθεια και τις ευθύνες της κυβέρνησης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ευθύνες για τις αντεργατικές επιλογές που υλοποιεί εδώ και έξι χρόνια, για το αρνητικό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων, την υποβάθμιση των επιθεωρητών εργασίας και των εξαντλητικών ωραρίων εργασίας», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με τις έρευνες, το προπάνιο διέφευγε επί μήνες (έτσι λέει η Πυροσβεστική), ενώ εργαζόμενοι έλεγαν ότι οι χώροι μυρίζουν και ουδείς έκανε κάτι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται πού βρίσκεται η υπουργός Εργασίας κ. Νίκη Κεραμέως, και εάν έχει κάτι να πει για το συγκλονιστικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

«Είναι λοιπόν προφανές ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα αν τηρήθηκαν συγκεκριμένοι κανόνες Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, αν εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες ελέγχου και με ευθύνες της επιχείρησης και βεβαίως για το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες ελέγχου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάνει λόγο για «πολλά ερωτήματα που δημιουργούνται και για θέματα αδειοδότησης και πυρασφάλειας των δεξαμενών καυσίμων και των αγωγών, όπως και για το υπόγειο και τους ανιχνευτές, για τα οποία οφείλει η Πολιτεία άμεσα να δώσει απαντήσεις».

Γιατί βιάστηκαν να δώσουν απαντήσεις;

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Γιατί έπρεπε να βιαστούν οι υπουργοί να δώσουν απαντήσεις; Ενώ φαίνεται, από την μέχρι τώρα έρευνα, ότι η τραγωδία οφείλεται σε μη ουσιαστικό έλεγχο, χοντρές παρατυπίες και επειδή κάποιοι αδιαφόρησαν για τις καταγγελίες. Γιατί βιάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τοποθετηθεί και να μιλήσει για τυμβωρυχία;».

Επιπρόσθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει τα εξής:

«Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι σοβαρά θέματα εργασίας. Το αν η Επιθεώρηση Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και σκοπίμως υποβαθμισμένοι, είναι επιλογές της κυβέρνησης που ευθύνεται για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων».

«Κάθε μέρα τα κυβερνητικά στελέχη μας πείθουν για το πόσο επικίνδυνοι είναι και γιατί πρέπει να φύγουν το συντομότερο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε ξεχωριστό σχόλιο ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται πού βρίσκεται η υπουργός Εργασίας κ. Νίκη Κεραμέως, και εάν έχει κάτι να πει για το συγκλονιστικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.