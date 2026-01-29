Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο
Βυθισμένα στο πένθος είναι τα Τρίκαλα και η γύρω περιοχή, μετά το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα. Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα, Πέμπτη 29/1, και αύριο, Παρασκευή 30/1, τις πέντε εργαζόμενες που χάθηκαν άδικα, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και μικρά παιδιά.
Η οικογένεια και οι φίλοι της 56χρονης, Σταυρούλας Μπουκουβάλα, θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 σήμερα στην Καρδίτσα.
Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη, Αναστασία Νάσιου, θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων επίσης σήμερα, ενώ η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, από όπου καταγόταν.
Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.
Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Εγκληματικές παραλείψεις
Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έκανε αυτοψία στα συντρίμμια λίγες ώρες μετά την έκρηξη, κατέγραψε μια σειρά από τεχνικές αστοχίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη δικογραφία.
Η έκθεση των πυροτεχνουργών, την οποία έχει ζητήσει η Πυροσβεστική, εστιάζει στα εξής σημεία:
- Απουσία Ανιχνευτών: Στον χώρο δεν υπήρχαν συστήματα που να ειδοποιούν για διαρροή αερίου, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.
- Θαμμένες Σωληνώσεις: Οι σωλήνες προπανίου βρίσκονταν κάτω από το χώμα και την άσφαλτο, ενώ βάσει κανονισμών θα έπρεπε να είναι επιφανειακοί, για να ελέγχονται οπτικά για τυχόν φθορές.
- Λανθασμένες Αποστάσεις: Οι εξωτερικές δεξαμενές κρίθηκε ότι δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο εισόδου του καυσίμου στη βιομηχανική μονάδα.
