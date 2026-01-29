newspaper
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 06:00

«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Spotlight

Ο διαποτισμός με προπάνιο ενός ανενεργού υπογείου χώρου (ήταν γεμάτος χαρτόκουτα, παλιές μηχανές ενώ υπήρχαν και αντλίες τροφοδοσίας νερού) 400 τετραγωνικών μέτρων από έναν τρύπιο σωλήνα που είχε τοποθετηθεί στο χώμα και συνέδεε μία από τις τέσσερις δεξαμενές του εκρηκτικού αερίου με τους φούρνους, οι οποίοι βρίσκονταν στο ισόγειο του εργοστασίου, ήταν η αιτία της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Τουλάχιστον επτά υπάλληλοι του εργοστασίου Βιολάντα είχαν αντιληφθεί «περίεργη μυρωδιά»

Στον εγκαταλελειμμένο υπόγειο χώρο, συνολικού όγκου 1.000 κυβικών μέτρων, που δεν είχε σε όλες τις πλευρές σκυρόδεμα και είχε επαφή με το χώμα, εισερχόταν – τους τελευταίους τουλάχιστον πέντε μήνες – αργά αλλά σταθερά προπάνιο από έναν τρυπημένο υπεδάφιο σωλήνα που «πότιζε» το χώμα, χωρίς αυτό να έχει γίνει αντιληπτό.

Τουλάχιστον επτά υπάλληλοι του εργοστασίου – σύμφωνα με τις καταθέσεις τους στην Πυροσβεστική – ανέφεραν ότι είχαν αντιληφθεί εδώ και μήνες αυτή την περίεργη μυρωδιά, που προκαλείται από τις προσμείξεις θείου στο άοσμο προπάνιο, χωρίς όμως να μπορεί να διαπιστωθεί πού έχει συσσωρευθεί αυτό, ενώ υπήρξε και αδράνεια των υπευθύνων ασφαλείας του εργοστασίου.

Η έκρηξη οφείλεται σε σπινθήρα στις αντλίες νερού που τίναξαν το υπόγειο όπου είχε διαχυθεί το προπάνιο και κατέστρεψαν τον ισόγειο χώρο με τους φούρνους, τα παρασκευαστήρια κ.λπ. όπου εργάζονταν ανά βάρδιες οι υπάλληλοι της παραγωγής.

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Οι πρώτες έρευνες

Από τις έρευνες των ειδικών στελεχών της Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ακόμα ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν υποβάλει σχέδια πυρασφάλειας που δεν είχαν ελεγχθεί. Ομως – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – δεν είχε υποβληθεί έγγραφο «προστασίας έναντι εκρήξεων» από τους υπευθύνους ασφαλείας του εργοστασίου που αφορούσε τη λειτουργία και την επάρκεια δύο αισθητήρων εντοπισμού διαρροών, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στο ισόγειο του κτιρίου.

Ομως και αυτοί οι αισθητήρες, όπως προκύπτει από τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων για να εξετασθεί η ορθή λειτουργία τους, καθώς καταστράφηκαν πλήρως από την έκρηξη και τη φωτιά, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν επαρκείς για την κάλυψη και την πλήρη ασφάλεια των 2.000 τετραγωνικών μέτρων του ισογείου χώρου. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν δηλώσει την ύπαρξη μόνο δύο εξωτερικών δεξαμενών (συνολικής χωρητικότητας 18 κυβικών μέτρων) προπανίου, ενώ υπήρχαν τέσσερις!

Τα συμπεράσματα αυτά – τα οποία αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – από την πρώτη φάση της έρευνας των έμπειρων αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» καθώς και του υπευθύνου ασφαλείας και του τεχνικού βάρδιας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, των βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια.

Από την πλευρά της η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στον νόμο διαδικασίας.  Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάνοιξη στο έδαφος του σημείου της διαρροής στον υπόγειο σωλήνα έγινε παρουσία και των υπευθύνων του εργοστασίου, οι οποίοι παραδέχθηκαν τη σχετική μοιραία φθορά.

Σημειώνεται ότι το έγγραφο «προστασίας έναντι εκρήξεων» από τους υπευθύνους του εργοστασίου κατατίθεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 42/2003 και ο έλεγχος για επάρκεια των συστημάτων είναι ευθύνη του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, εφόσον αφορά την ασφάλεια εργαζομένων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάταγμα «ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης τεχνικά ή και οργανωτικά μέτρα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές: πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών ή, όταν η φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει, αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών και μετριασμός των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Εάν παραστεί ανάγκη, τα μέτρα αυτά πρέπει να συνδυάζονται ή και συμπληρώνονται με μέτρα κατά της εξάπλωσης των εκρήξεων και να επανεξετάζονται τακτικά και, σε κάθε περίπτωση, όποτε σημειώνονται σημαντικές αλλαγές».

