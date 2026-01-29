newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις
29 Ιανουαρίου 2026, 09:37

Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις

Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Λάθη και εγκληματικές παραλείψεις εντόπισαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες μετά την ισχυρή έκρηξη η οποία επιβεβαιώθηκε πως έγινε λόγω διαρροής προπανίου, την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν οι εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί με βάση όσα υπαγορεύουν οι κανόνες ασφαλείας, για το πώς αδειοδοτήθηκαν και για τη συχνότητα των ελέγχων.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, κάνουν λόγο για πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες των εργαζομένων για τις οσμές στον χώρο αλλά και τις προειδοποιήσεις του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων για ελλιπέστατα μέτρα ασφαλείας.

Παγίδα θανάτου στη Βιολάντα

Τα ευρήματα της Πυροσβεστικής αποκαλύπτουν ότι το δυστύχημα δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αστοχίας, αλλά το τελικό στάδιο μιας μακράς και  διαδικασίας που είχε μετατρέψει τον χώρο σε παγίδα θανάτου.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία είναι τα εξής: Από τη μία διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. «Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους».

Η Πυροσβεστική σημειώνει ότι «κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους».

Εκτιμάται μάλιστα ότι η διαρροή αυτή «ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη».

YouTube thumbnail

Αγνοήθηκαν

Παρά τις προειδοποιήσεις εργαζομένων για την ύποπτη οσμή, οι κίνδυνοι αγνοήθηκαν. Όπως τραγικά αποδείχτηκε, αρκούσε ένας σπινθήρας για να προκαλέσει τη φονική έκρηξη, με θερμοκρασίες άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου που σχημάτισαν κρατήρα στο έδαφος.

Οι πέντε γυναίκες βρίσκονταν ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης. Ο χαμός τους άφησε πίσω 11 παιδιά ορφανά.

Αυθαίρετο το υπόγειο

Παράλληλα, τα έως στιγμής ευρήματα καταδεικνύουν τα εξής: στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε υποχρέωση να καταθέσει και κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025  γίνεται αναφορά σε 4 υπόγειες δεξαμενές προπανίου, και όχι σε 2 υπέργειες οι οποίες είναι 20ετίας ή 25ετίας.

Η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, το οποίο όμως δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει στα σχέδια της πυρασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανιχνευτής  διαρροής προπανίου.

Απουσία ανιχνευτών, θαμμένες σωληνώσεις, λανθασμένες αποστάσεις

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έκανε αυτοψία στα συντρίμμια λίγες ώρες μετά την έκρηξη, κατέγραψε μια σειρά από τεχνικές αστοχίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη δικογραφία.

Η έκθεση των πυροτεχνουργών, την οποία έχει ζητήσει η Πυροσβεστική, εστιάζει στα εξής σημεία:

  • Απουσία Ανιχνευτών: Στον χώρο δεν υπήρχαν συστήματα που να ειδοποιούν για διαρροή αερίου, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.
  • Θαμμένες Σωληνώσεις: Οι σωλήνες προπανίου βρίσκονταν κάτω από το χώμα και την άσφαλτο, ενώ βάσει κανονισμών θα έπρεπε να είναι επιφανειακοί, για να ελέγχονται οπτικά για τυχόν φθορές.
  • Λανθασμένες Αποστάσεις: Οι εξωτερικές δεξαμενές κρίθηκε ότι δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο εισόδου του καυσίμου στη βιομηχανική μονάδα.

Τελευταίο αντίο

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα, Πέμπτη 29/1, και αύριο, Παρασκευή 30/1, τις πέντε εργαζόμενες που χάθηκαν άδικα, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και μικρά παιδιά.

Η οικογένεια και οι φίλοι της 56χρονης, Σταυρούλας Μπουκουβάλα, θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 σήμερα στην Καρδίτσα.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη, Αναστασία Νάσιου, θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων επίσης σήμερα, ενώ η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, από όπου καταγόταν.

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

