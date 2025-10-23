ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Τι θα γίνει εν τέλει με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ; «Βήμα-βήμα θα γίνουν όλα όπως πρέπει» σχολίαζε με έμφαση στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.

Στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν νέες εντάσεις που θα στρέψουν το φως της δημοσιότητας στην εσωκομματική «κουζίνα». Άλλωστε, το μήνυμα που έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτό της εξωστρέφειας και της «μετωπικής» σύγκρουσης σε όλα τα επίπεδα με την κυβέρνηση.

Ο στόχος της ηγεσίας του Κινήματος – για τον οποίο θα χρειαστεί και κόπος και τρόπος- είναι ένας: να τεθεί το όλον ΠΑΣΟΚ σε διάταξη «μάχης». Προς αυτή την κατεύθυνση στόχευε και η στελέχωση των επιτροπών του συνεδρίου, η οποία βέβαια, προκάλεσε γκρίνιες, κυρίως στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Πέρα όμως από τις επιτροπές του Συνεδρίου στα «σκαριά» βρίσκονται άλλες δύο ακόμη επιτροπές, αυτές της διεύρυνσης και του ψηφοδελτίου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις για τα ονόματα δεν αργούν.

Ο πήχης και τα πολιτικά «όρια»

Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως ρίχνει μεγάλος βάρος στην επιτροπή διεύρυνσης. Σε αυτό το πλαίσιο μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αυτό το πρόσωπο είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετέχει στην επιτροπή και ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης Ασημακόπουλος.

Ως προς το τελευταίο-εφόσον επιβεβαιωθεί- φαίνεται πως αποτελεί μία κίνηση που θέτει στο προσκήνιο τον στόχο της ανάκτησης των σχέσεων εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τη λεγόμενη μεσαία τάξη.

Αριστερά-Κέντρο-Κοινωνία

Ποιος θα είναι όμως ο σκοπός αυτής της επιτροπής; Το ΠΑΣΟΚ πέρασε τα δικά του «πέτρινα χρόνια», ωστόσο σήμερα βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακόμη κι αν αυτό έγινε με παράδοξο τρόπο, ο στόχος της κυβερνητικής προοπτικής έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο και απαιτεί συστράτευση δυνάμεων, νέων αλλά και…παλαιών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει ψηλά τον πήχη, επιδιώκοντας το ΠΑΣΟΚ να ανακτήσει τα κοινωνικά και πολιτικά όρια του από την αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο. Είναι σαφές ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα καθιστούν την εν λόγω στρατηγική αρκετά φιλόδοξη. Εντούτοις, ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υπάρξει κινήσεις «επαναπατρισμού» στελεχών τόσο από την αριστερά όσο και από τον κεντρώο χώρο.

Το «σκάουτινγκ»

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η επιτροπή διεύρυνσης θα είναι ολιγομελής και θα επωμιστεί να φέρει το ΠΑΣΟΚ -ξανά- σε επαφή με τα λεγόμενα κοινωνικά στελέχη. Επί της ουσίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα στοχεύει κυρίως στην κοινωνία. Θα αναζητά στελέχη σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη διεύρυνση του κόμματος σε νομαρχιακές επιτροπές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε εργατικά κέντρα, επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς.

Κατ’ επέκταση δεν θα κινείται σε μία λογική κοινοβουλευτικών «μεταγραφών», όπως συνέβη με την Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά (και οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ), αλλά θα βάζει στο «στόχαστρο» πρόσωπα, τα οποία έχουν ρόλο και χώρο στη βάση της κοινωνίας. Επί της ουσία, η κατεύθυνση της επιτροπής θα είναι τριπλή: αριστερά-προοδευτικό κέντρο-κοινωνία.

Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν καλά ότι, μετά την κρίση του 2010, το κόμμα- παρόλο που συγκράτησε τμήμα των συνδικαλιστικών και αυτοδιοικητικών του δυνάμεων- βίωσε ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Χιλιάδες στελέχη επέλεξαν να μετακομίσουν για διαφορετικούς λόγους στην Κουμουνδούρου, ενώ άλλα κινήθηκαν ακόμη και προς τη δεξιά. Πλέον, αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει και αυτό το γνωρίζουν καλά στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι όποιες κινήσεις πάντως, θα γίνουν με προσεκτικό τρόπο.