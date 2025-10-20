ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη

Η εβδομάδα ξεκινά και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιστρέψει από το Άμστερνταμ και το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, κουβαλώντας στις αποσκευές του κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις και ουσιαστικές συναντήσεις.

Στη Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν παραγωγική τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στον οποίο επανέλαβε την πάγια θέση του Κινήματος ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό που έθεσε σε πρώτο πλάνο και κατά την ομιλία του στη Βουλή για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική. Ότι δηλαδή η Τουρκία, που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου, δεν μπορεί να συζητά ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE.

Οι κρίσιμες αποφάσεις

Ως προς το σκέλος των αποφάσεων πάντως, τα «πέτρινα» χρόνια του ΠΑΣΟΚ στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές είναι σαφές ότι αποτελούν παρελθόν. Και μπορεί κάποτε στις προσυνόδους των Ευρωσοσιαλιστών, πέρα από το ΠΑΣΟΚ, να συμμετείχε ως παρατηρητής και ο Αλέξης Τσίπρας, εντούτοις τα πράγματα έχουν αλλάξει. Προφανώς, είναι άλλο πράγμα ένα συνέδριο σε σχέση με μία ευρωπαϊκή προσύνοδο, παρ’ όλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη που τον συνόδευαν (Μάντζος, Καρχιμάκης, Μανιάτης, Μαρκογιαννάκη) έκαναν αρκετό πολιτικό «θόρυβο». Άλλωστε, οι αποφάσεις που πάρθηκαν είχαν τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Πλέον, μία σειρά από θέματα, που αποτελούν προτεραιότητες για το ΠΑΣΟΚ, βρίσκονται ψηλά και στην ατζέντα των Ευρωσοσιαλιστών. Η στέγαση ως κοινωνικό δικαίωμα δεσπόζει μεταξύ των αποφάσεων του συνεδρίου, ενώ θα περιλαμβάνεται και στην ατζέντα του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι για το στεγαστικό ζήτημα, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει παρουσιάσει μία ολιστική πρόταση. Επιπλέον, στις αποφάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός νέου Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής, που προσομοιάζει στην πρόταση του Κινήματος για «Ταμείο Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας» με στόχο ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και μία ανταγωνιστική παραγωγική βάση. Από τους ευρωπαίους Σοσιαλιστές προκρίνεται ακόμη ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχου και φορολόγησης των πολύ υψηλών εισοδημάτων.

Οι ρόλοι Μαρκογιαννάκη και Καρχιμάκη

Στο Εκτελεστικό Γραφείο της Πολιτική Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος εκλέχθηκε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη. Σε δήλωσή της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Για όλα αυτά αγωνιζόμαστε, για δικαιοσύνη, για σεβασμό, για ισότητα, για μία Ευρώπη που παρέχει ίσες ευκαιρίες. Γιατί οι γυναίκες δεν ζητούν το χώρο που τους ανήκει, τον κατακτούν γιατί τους αξίζει».

Παράλληλα, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη, Λευτέρης Καρχιμάκης εισηγήθηκε ένα από τα 14 ψηφίσματα που κατατέθηκαν στο συνέδριο. Το συγκεκριμένο αφορούσε τη θωράκιση του Κράτους Δικαίου. Μάλιστα, το εν λόγω ψήφισμα υπερψηφίστηκε ομόφωνα, με τον κ. Καρχιμάκη να κάνει ευθεία αναφορά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο ίδιος σημείωσε πως «όταν οι κυβερνήσεις καταχρώνται τους θεσμούς, βάζουν την προστασία κομματικών ημετέρων πάνω από τη νομιμότητα, τότε η δημοκρατία αρχίζει να σαπίζει σιωπηλά από μέσα».