Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Αντόνιο Κόστα: Στο επίκεντρο διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις
Πολιτική Γραμματεία 17 Οκτωβρίου 2025 | 22:30

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Αντόνιο Κόστα: Στο επίκεντρο διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Α. Κόστα στο Άμστερνταμ και εξέφρασε την αντίθεσή του στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε στον κ. Κόστα ότι δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, μιας χώρας που απειλεί με πόλεμο την πατρίδα μας, κατέχει παράνομα το 37% των εδαφών της Κύπρου και εφαρμόζει μια αναθεωρητική ατζέντα αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ε.Ε.

Νίκος Ανδρουλάκης και Αντόνιο Κόστα επιπλέον συζήτησαν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (MFF).

Στη συνάντηση μετείχε και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος.

Economy
S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

«Βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, που απάντησε στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο των Τεμπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Η έντονη αντιπαράθεση Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, έλαβε χώρα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η «στεναχώρια» για τα στελέχη που έμειναν εκτός ΚΟΕΣ και ο διάλογος με Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ' τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
