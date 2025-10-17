Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

«Ο σκοπός επετεύχθη». Αυτό σχολίαζαν από τη Χαριλάου Τρικούπη λίγες ώρες μετά τη «μετωπική» σύγκρουση στη Βουλή για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και λίγες ώρες πριν την αναχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το Άμστερνταμ, όπου θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν να αποτυπωθεί κατά τη διάρκεια μιας τόσο κρίσιμης συζήτησης ένα ξεκάθαρο δίπολο: Από τη μία πλευρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμούν ότι με τον τρόπο που κινήθηκε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατέστησε σαφές ποιος είναι ο αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία. Κι αυτό γιατί, όπως σημείωναν κομματικές πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης προσήλθε στη συζήτηση, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, από το Παλαιστινιακό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Λιβύη έως τα γεγονότα της Μονής Σινά, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου αλλά και όλο το πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που αποτέλεσε και την αιχμή του δόρατος.

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Τουναντίον, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική για ένα «νέο Ελσίνκι». Βέβαια, κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, φάνηκε και κάτι ακόμη. Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ακολουθήσει -«επενδύοντας» ιδιαίτερα στον πατριωτικό λόγο- μία στρατηγική «πολιορκίας» απέναντι στην κυβέρνηση και σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα. Οι «ρουκέτες» που έριξε προς τα κυβερνητικά έδρανα ήταν χαρακτηριστικές, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί η Τουρκία να μιλά για «γαλάζια πατρίδα» και η κυβέρνηση να απαντά με «ήρεμα νερά».

«Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ στον Τραμπ»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τη Γάζα και τη συμφωνία της Αιγύπτου, «καρφώνοντας» μάλιστα τον πρωθυπουργό για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

Έκρουσε δε τον κώδωνα για την απαξίωση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ δεν απέφυγε να μιλήσει με δηκτικό τρόπο για τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών. «Ήταν το έργο “Νεκρά Φύση”, όπως παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο πριν μερικές μέρες. Αυτή είναι η φράση που μπορεί να περιγράψει όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες σε ένα σιωπηλό φόντο. Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ στον κ. Τραμπ που σχολίαζε κατά το δοκούν ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει, επιλέγοντας ποιους θα υμνήσει και ποιους θα αγνοήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αυτή η εικόνα δεν είναι ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο αλλά το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει, «ενός κόσμου όπου τα μεγάλα ευρωπαϊκά κεκτημένα – η ειρήνη, η φιλελεύθερη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, η προστασία του περιβάλλοντος – παύουν να είναι δεδομένα. Απειλούνται.».

Τα τέσσερα ερωτήματα και η «αμηχανία» Μητσοτάκη

Κατά τη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τέσσερα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό για ισάριθμα μείζονα ζητήματα εθνικής σημασίας. Πρώτον, για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Δεύτερον, για το πρόγραμμα SAFE και τη συμμετοχή της Τουρκίας. Τρίτον, για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Τέταρτον, για το Παλαιστινιακό και το γεγονός ότι γαλάζιοι βουλευτές δεν σέβονται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με αμηχανία. Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόγραμμα SAFE και τη συμμετοχή της Τουρκίας. Στηλιτεύουν δε την αναφορά του πρωθυπουργού ότι «δεν τίθεται κανένα ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE εάν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ελληνικά αιτήματα, όπως η άρση του casus belli και της θεωρίας των “γκρίζων ζωνών”». Μάλιστα, στέκονται ιδιαίτερα στην αναφορά περί «γκρίζων ζωνών». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη δευτερολογία του ζήτησε σαφείς απαντήσεις από τον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «καινούριο φρούτο». «Τι συζητάμε δηλαδή; Δεν πρέπει να μας εξηγήσετε τι είδους προϋπόθεση είναι αυτή η συζήτηση περί γκρίζων ζωνών;» διερωτήθηκε με καυστικό τρόπο για να υπενθυμίσει ότι «το μόνο θέμα που συζητάμε είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ».

Αντίστοιχα, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός έδωσε θολές απαντήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης αλλά και για το χρονοδιάγραμμα για την επένδυση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου.

Το νέο Ελσίνκι

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι» παρουσίασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκρίνοντας έναν άλλο «δρόμο» από αυτόν τη κυβέρνησης. Μάλιστα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «βύθισε» μία «τεράστια εθνική επιτυχία», ενώ εξήγησε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας.

Όπως σημείωσε «το σύγχρονο όραμα είναι ένα νέο Ελσίνκι που δεν θα δίνει στην Τουρκία την ένταξη, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά μια αναβαθμισμένη τελωνειακή σύνδεση, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις». Συνεχίζοντας είπε ότι «αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος. Και ο δρόμος της επίτευξης να έχει στόχους, όπως είναι η λύση του Κυπριακού, η πραγματική διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό πρέπει να είναι το στρατηγικό σχέδιο της χώρας» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.