Νίκος Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ - «Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ.
«Χαίρομαι που οι πρωτοβουλίες μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο για την Ένωση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με σοβαρές γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Μόνη λύση είναι ένα σχέδιο προοδευτικό, με αλληλεγγύη και αλληλοκατανόηση. Χθες είχα την τιμή να συναντήσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και να του μεταφέρω την άποψη του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με άλλους όρους ο ρωσικός αναθεωρητισμός σε σχέση με τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Γι’ αυτό για εμάς είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου να συζητάμε ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε και το ζήτημα της στέγασης
Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Είναι επιπλέον πολύ σημαντικό ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έθεσαν στο συνέδριό τους στόχο ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης.
Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες, θα μειώσει τις ανισότητες και θα έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό σε σχέση με τρίτα κράτη.
Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπαίνει στην ατζέντα το θέμα της στέγασης. Ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.
Χαίρομαι που οι πρωτοβουλίες μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο για την Ένωση. Ένα δρόμο αλληλεγγύης και ευημερίας όλων των ευρωπαϊκών λαών».
