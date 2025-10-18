ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»
Επίθεση στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του για την ακρίβεια, από το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι «εικονική πραγματικότητα».
Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για την ακρίβεια, από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά. Με αφορμή όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Μελίσσια και τα ευχολόγια σχετικά με την ακρίβεια, ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει:
«Ο Πρωθυπουργός αναμάσησε τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση του, προσπαθώντας να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι τάχα… εικονική πραγματικότητα».
Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, και γι’ αυτόν αλλά και για τη χώρα, ο ελληνικός λαός βιώνει στην καθημερινότητά του ακρίβεια Μητσοτάκη που εξαφανίζει τα μηνιαία εισοδήματα από τις 20 του μήνα. Βιώνει το υψηλό κόστος στέγασης, τους μαζικούς πλειστηριασμούς , την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και τον στραγγαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
«Λέξη για τις αυξήσεις στις τιμές»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός «δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για τις υπέρογκες αυξήσεις πάνω από 200% στο μοσχάρι, το αρνί, το κατσίκι, τον καφέ. Δεν είχε ίχνος αυτοκριτικής για την αύξηση πάνω από 100% στις ασφάλειες υγείας, το ηλεκτρικό ρεύμα, το ψωμί, τα τυριά, τα φρούτα και τα ψάρια».
Και προσθέτει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ισχυρίζεται πως η Ελλάδα τα πάει καλύτερα στην οικονομία από αρκετές χώρες, αλλά αποκρύπτει σκόπιμα ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες».
«Θυμίζει με κάθε δήλωσή του τη γνωστή φράση: “αν δε μας βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια”».
