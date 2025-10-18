Επίσκεψη Μητσοτάκη στα Μελίσσια με νέα ευχολόγια για την ακρίβεια

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει φτάνοντας τα νοικοκυριά σε απόγνωση λόγω της αύξησης των τιμών σε βασικά προϊόντα αλλά και της εκτόξευσης των ενοικίων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε για μία ακόμη φορά να αναφερθεί στο θέμα με τα συνηθισμένα ευχολόγια.

Σε επίσκεψη του στα Μελίσσια και απευθυνόμενος σε πολίτες, τόνισε ότι «προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας…».

Πρόσθεσε δε, ότι «εξαγγέλλουμε μέτρα στήριξης μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις επενδύσεων όταν οι πιο πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες βάζουν φόρους και κόβουν επιδόματα».

Βέβαια η πραγματικότητα είναι διαφορετική και έρχεται να διαψεύσει τον πρωθυπουργό καθώς η πλειοψηφία των πολιτών δε βγάζει το μήνα.

Η ακρίβεια άλλωστε, είναι το βασικότερο πρόβλημα των νοικοκυριών, όπως αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα όποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση δεν επαρκούν.

Η ανοδική πορεία των τιμών σε τρόφιμα συνεχίζεται με διαδοχικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά όπως τα κρέατα, ενώ και τα ενοίκια παραμένουν εκτός ελέγχου.

Οι τιμές των 11 από τις 12 ομάδες αγαθών και υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ, εξάλλου, παρουσιάζουν ανατιμήσεις.

Οι τιμές στο κρέας έχουν αυξηθεί 8,4%, στον καφέ 19,8% και στις σοκολάτες 22,2%. Τα ενοίκια τρέχουν με ρυθμό αύξησης 9,9% και τα ασφάλιστρα υγείας με 7%. Στο 12,6% υπολογίζονται οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.