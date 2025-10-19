«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα οι Παύλος Γερουλάνος και Παύλους Χρηστίδης, για νέο εργασιακό νόμο, του 13ωρου, ο οποίος έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γερουλάνος καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίον η κυβέρνηση διαστρεβλώνει την πραγματικότητα στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προπαγανδίσει υπέρ του νέου εργασιακού νόμου και παράλληλα καταρρίπτει το αφήγημα του πρωθυπουργού ότι η αντιπολίτευση διαδίδει fake news για το 13ωρο.

Ειδικότερα, ο Παύλος Γερουλάνος επισημαίνει ότι η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επικαλείται διαρκώς παραδείγματα τουριστικών επαγγελμάτων ούτως ώστε να πείσει τους πολίτες ότι το 13ωρο αποτελούσε «λαϊκό αίτημα».

Όμως, όταν ο κ. Γερουλάνος πρότεινε η διάταξη για το 13ωρο να αφορά μόνο το συγκεκριμένο κλάδο, η υπουργός κατέθεσε μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και δεν είναι στον τουρισμό αλλά σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Μόνο που η συγκεκριμένη ΣΣΕ, όχι μόνο δεν προβλέπει 6ήμερη εργασία, αλλά, αντιθέτως, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έχει οριστεί στις 39 ώρες. «Δεν περιγράφω άλλο», σχολιάζει δηκτικά ο Παύλος Γερουλάνος.

Η ανάρτησή του:

Δώστε λίγη προσοχή στο παρακάτω:

1) Στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις 13 ώρες εργασίας, όλα τα παραδείγματα που μας έδινε η Υπουργός για το ποιοι θέλουν 13ωρο αφορούσαν τον τουρισμό. Έθεσα τότε το ερώτημα προς την Υπουργό γιατί δεν γίνεται κλαδική σύμβαση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Και πρόσθεσα πώς το ότι το ζητάει ένας κλάδος δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στους υπολοίπους. «Τι είναι; Δώρο;», κατέληξα.

2) Δείτε τώρα τι μου απάντησε η κ. Κεραμέως, σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου στις 16/10 με τίτλο “Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο”:

«Η κ. Κεραμέως απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο, καταθέτοντας μία ακόμη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και δεν είναι στον τουρισμό αλλά σε ασφαλιστικές εταιρείες. «Έχετε θέμα αξιοπιστίας γιατί βλέπετε παντού καταστροφές και ισοπέδωση», είπε η Υπουργός».

3) Έλα όμως που η ίδια η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος πήρε χαμπάρι τι είπε η Υπουργός και απάντησε τα εξής:

«Η Ομοσπονδία μας θέλει να διαψεύσει την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της 16/10/2025 περί 6ημερης εργασίας στην ΣΣΕ μεταξύ ΟΑΣΕ και Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών.

Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη γιατί η κλαδική αυτή Σύμβαση η οποία υπεγράφη εδώ και τρεις μήνες και ακόμα αναμένουμε από το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει 6ημερη εργασία στις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά αντίθετα ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έχει οριστεί στις 39 ώρες».

! Δεν περιγράφω άλλο.

Από την πλευρά του, το έτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρηστίδης, καυτηριάζει το γεγονός ότι το 13ωρο κάνει τον γύρο του ειδησεογραφικού κόσμου, με τον διεθνή Τύπο να αναδεικνύει ηχηρώ τω τρόπω τα αίτια των σφοδρών αντιδράσεων στον νέο νόμο.

«Μέσα ενημέρωσης όπως η Zimbabwe star και το ινδικό τηλεοπτικό κανάλι DDI έως το Reuters και την Guardian κάνουν εκτενείς αναφορές σε μια ακόμα επιτυχία του κ. Μητσοτάκη», γράφει σκωπτικά. Στην ανάρτησή του παραθέτει μερικά από τα σχετικά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, μεταξύ των οποίων του Reuters και του Guardian.

Η ανάρτησή του: