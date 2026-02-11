ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου

Λίγο καιρό πριν «σκάσει» η πολύκροτη υπόθεση Παναγόπουλου με έντονη οσμή σκανδάλου, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρούσε να κάνει «σασμό» ανάμεσα στην πλευρά του Γιώργου Μότσιου, επικεφαλής του συνδικαλιστικού δικτύου του ΠΑΣΟΚ και κεντρικού συνδικαλιστικού στελέχους στους τραπεζοϋπάλληλους (ΟΤΟΕ) και σε αυτή του Γιάννη Παναγόπουλου, προέδρου της ΓΣΕΕ.

Ο «αρχηγός» της ΠΑΣΚΕ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Κώστας Κουλούρης και ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος φαίνεται πως ζήτησαν τη μεσολάβηση κεντρικού πολιτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να υπάρξει ενιαία παρουσία της παράταξης στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Αρχικά, ο «σασμός» φαίνεται πως επιτεύχθηκε. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και έτσι αποφεύχθηκε η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ. Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα της ΟΤΟΕ, τα οποία είχαν οδηγήσει στα «μαχαίρια» τις δύο πλευρές. Τον Φεβρουάριο του 2025, το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον Θανάση Σταθόπουλο. Τότε, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησαν την συγκεκριμένη πλευρά της ΠΑΣΚΕ ότι «χάρισε» την Ομοσπονδία στη ΔΑΚΕ και τη Νέα Δημοκρατία κατ’ εντολή του Γιάννη Παναγόπουλου. Ωστόσο, η πλευρά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ δεν αποδέχεται την κατηγορία.

Το «κάνε πίσω» στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ για να μην γίνει διάσπαση

Πριν από έξι ημέρες, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά το «πόρισμα» βόμβα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ανακοίνωσε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου. Για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κίνηση αυτή ήταν αυτονόητη για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άλλωστε, οι σχέσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ήταν ανύπαρκτες, όπως υπογράμμιζαν υψηλά ιστάμενες κομματικές πηγές. Μάλιστα, η πρόταση περί διαγραφής του είχε πρωτοτεθεί στο τραπέζι με «φόντο» τα γεγονότα της ΟΤΟΕ.

Μετά την αναστολή της κομματικής ιδιότητας Παναγόπουλου ακολούθησε ένα «πύρινο» κείμενο του συνδικαλιστικού δικτύου του ΠΑΣΟΚ. Εμμέσως πλην σαφώς ζητήθηκε η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την ηγεσία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Στη σχετική ανακοίνωση έγινε παράλληλα λόγος για την ανάγκη αναγέννησης της παράταξης του ΠΑΣΟΚ με σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας της ΠΑΣΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησαν διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων και ένα έντονο παρασκήνιο διαπραγματεύσεων. Η πλευρά Μότσιου φέρεται πως διαμήνυσε ότι η συμφωνία για ενιαία κάθοδο ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος θα κάνει πίσω και δεν θα θέσει υποψηφιότητα για το συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Η σύσκεψη της ΠΑΣΚΕ υπό τον Παναγόπουλο

Η πλευρά Παναγόπουλου πραγματοποίησε διαδικτυακή σύσκεψη. Με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ΠΑΣΚΕ, τα στελέχη της παράταξης δημοσιοποίησαν επιστολή με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Το σχετικό κείμενο κοινοποιήθηκε επίσης στον επικεφαλής της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), Γιάννη Βαρδακαστάνη, στον Γραμματέα της ΚΠΕ (Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής), Ανδρέα Σπυρόπουλο και στον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννη Κουτσούκο. Με την επιστολή εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Γιάννη Παναγόπουλο. Ταυτόχρονα, εμμέσως πλην σαφώς, επιχείρησαν να εκβιάσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, απειλώντας με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ. Στην ίδια επιστολή «κάρφωσαν» τον Γιώργο Μότσιο, χαρακτηρίζοντας το συνδικαλιστικό δίκτυο του κόμματος «μία περίπου μονοπρόσωπη οργάνωση».

Στην ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ απάντησε με αιχμηρό τρόπο ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος. «Ούτε τελεσίγραφα δεχόμαστε, ούτε απειλές περί αποχώρησης πιάνουν τόπο στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς αναστείλαμε την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι αθώος ή ένοχος. Αυτό θα ελεγχθεί» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς (ERTNews).

H «πράσινη» τριπλέτα που απειλεί τον Παναγόπουλο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ εκλέγεται σύνεδρος στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας μέσα από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Βέβαια, στις εκλογές του ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθήνας) το ερχόμενο σαββατοκύριακο, οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ θα «κατέβουν» διασπασμένες από τη στιγμή που ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν έκανε πίσω όπως του ζητήθηκε.

Και κάπως έτσι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχουν σε δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται η ΠΑΣΚΕ υπό τον Κώστα Κουλούρη. Από την άλλη, εκπρόσωποι εργαζομένων στα σούπερ-μάρκετ, στο χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων και των συγκοινωνιών συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία με άλλο ψηφοδέλτιο.

Τα νήματα κινούν, κατά πληροφορίες, τρία σημαίνοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για τον Ιωάννη Μπουλέρο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και πρόεδρο του Πανελλαδικού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», τον επικεφαλής του συνδικαλιστικού Δικτύου του Κινήματος, Γιώργο Μότσιο και τον Λεωνίδα Σκούλο, σημαίνον συνδικαλιστικό στέλεχος της ΠΑΣΚΕ και του κόμματος, Μέλος ΔΣ Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Σημειωτέον ότι ο Γιάννης Μπουλέρος είναι πρόεδρος του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου σωματείου της χώρας με περισσότερους από 10.000 ψηφίσαντες.

Οι πληροφορίες θα ήταν αδιάφορες για κάποιον που δεν έχει επαφή με το συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση το ψηφοδέλτιο της πράσινης «τριπλέτας» δεν αποκλείεται να στείλει την παράταξη του Γιάννη Παναγόπουλου και του Κώστα Κουλούρη στην τρίτη θέση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Το αν το συγκεκριμένο γεγονός θα αποτελέσει και τον προάγγελο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ, στο επικείμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ θα φανεί. Πάντως, παρά τον εσωκομματικό εμφύλιο στον συνδικαλιστικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, είναι σαφές ότι η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι διατεθειμένη να δώσει «συγχωροχάρτι» στον Γιάννη Παναγόπουλο.

Ο ίδιος την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο κτίριο της ΓΣΕΕ.