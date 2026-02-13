ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα ‘νομιμότητα παντού’, ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που παράγει συνεχώς σκάνδαλα διαφθοράς, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο», τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως σημειώνει δηκτικά, «οι πολίτες θυμούνται πώς εφαρμόστηκε το ‘νομιμότητα παντού’ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή, όπου ψήφιζαν οι… φάκελοι».

Και προσθέτει ότι «θυμούνται πώς εφαρμόστηκε στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης 717, όπου ο αρμόδιος υπουργός Κ. Καραμανλής έμεινε στο απυρόβλητο, την ώρα που άλλα φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν για ηθική αυτουργία στην απιστία του υπουργού».

«Το ‘νομιμότητα παντού’ πώς συμβιβάζεται με έναν πρωθυπουργό, πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, να αρνείται να εκτελέσει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας;», διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς, αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών και την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πώς… ξαναθυμήθηκε τη «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης;

Το σύνθημα «νομιμότητα παντού» έθεσε, εκ νέου, ως προμετωπίδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με πλειάδα σκανδάλων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές έως και την τελευταία υπόθεση με τις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων κατάρτισης, που φέρεται να αγγίζει και υπουργούς.

«Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα ‘Νομιμότητα Παντού’ γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής», είπε ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, πανηγυρίζοντας επιτυχίες της ΑΑΔΕ, τόνισε πως η Ανεξάρτητη Αρχή «εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες ‘αχυρανθρώπους’, που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών».