ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13 Φεβρουαρίου 2026, 18:13

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Spotlight

«Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα ‘νομιμότητα παντού’, ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που παράγει συνεχώς σκάνδαλα διαφθοράς, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο», τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως σημειώνει δηκτικά, «οι πολίτες θυμούνται πώς εφαρμόστηκε το ‘νομιμότητα παντού’ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή, όπου ψήφιζαν οι… φάκελοι».

Και προσθέτει ότι «θυμούνται πώς εφαρμόστηκε στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης 717, όπου ο αρμόδιος υπουργός Κ. Καραμανλής έμεινε στο απυρόβλητο, την ώρα που άλλα φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν για ηθική αυτουργία στην απιστία του υπουργού».

«Το ‘νομιμότητα παντού’ πώς συμβιβάζεται με έναν πρωθυπουργό, πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, να αρνείται να εκτελέσει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας;», διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς, αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών και την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πώς… ξαναθυμήθηκε τη «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης;

Το σύνθημα «νομιμότητα παντού» έθεσε, εκ νέου, ως προμετωπίδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με πλειάδα σκανδάλων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές έως και την τελευταία υπόθεση με τις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων κατάρτισης, που φέρεται να αγγίζει και υπουργούς.

«Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα ‘Νομιμότητα Παντού’ γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής», είπε ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, πανηγυρίζοντας επιτυχίες της ΑΑΔΕ, τόνισε πως η Ανεξάρτητη Αρχή «εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες ‘αχυρανθρώπους’, που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών».

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Business
ΑΔΜΗΕ: Έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων για ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων για ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Να παρουσιάσει ένα success story για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα επιχειρεί η κυβέρνηση, μην κρύβοντας την πίεση που αισθάνεται για την κριτική που δέχεται (και) μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία εντείνεται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος

Ο επικεφαλής της ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε στους λόγους που συμπορεύεται με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και το γνωστικό του πεδίο»

Σύνταξη
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
«Ηρωική πορεία» 13.02.26

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ 13.02.26

Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
NBA: Το All-Star ξαναγράφεται
Μπάσκετ 13.02.26

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται

To NBA εγκαταλείπει τα παλιά στερεότυπα και μετατρέπει τη γιορτή των αστέρων σε ένα «μίνι Παγκόσμιο Κύπελλο» σε μια ύστατη προσπάθεια να ξαναδώσει ένταση και νόημα στο θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα
Ημιτελικός 13.02.26

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ της Σάκκαρη και της Μούκοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
ΗΠΑ 13.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Σύνταξη
Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτητή της χρονιάς που θα βγαίνει από λίστα πέντε υποψηφίων, όμως στην Ελλάδα κρύβουν τις βαθμολογίες

Βάιος Μπαλάφας
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Σύνταξη
