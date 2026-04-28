Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Με πυρά κατά της κυβέρνησης σχολίασε η Νέα Αριστερά την καταδικαστική απόφαση κατά του γαλάζιου τρολ του διαδικτύου Georgy Zhukov σημειώνοντας ότι «εδώ και χρόνια, ανώνυμοι λογαριασμοί στήνουν καμπάνιες λάσπης απέναντι σε όποιον ασκούσε κριτική».

Μετά τις αποκαλύψεις για την ταυτότητα που βρίσκεται πίσω από το γαλάζιο τρολ, δηλαδή τον Θεοδόση Μούγιο, η Νέα Αριστερά πέρασε στην αντεπίθεση.

«Κάθε φορά που η ΝΔ χρησιμοποιεί τη φράση «δολοφονία χαρακτήρων», ένα δικό της έμμισθο τρολ πεθαίνει στα γέλια.

Αυτός είναι άλλωστε ο τρόπος που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την πολιτική αντιπαράθεση: με έναν στρατό από τρολ, που παίρνουν γραμμή κατευθείαν από το Μέγαρο Μαξίμου και μισθοδοτούνται από μηχανισμούς τύπου Blue Skies και «Ομάδα Αλήθειας».

Μόνο που αυτή τη φορά, το «τρολ» απέκτησε όνομα και επώνυμο. Και κυρίως καταδίκη» σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Προσθέτει δε, ότι «ο διαχειριστής του λογαριασμού «Georgy Zhukov», κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος, ενός από τα πιο γνωστά «γαλάζια» τρολ, καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση για συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί πίσω από τα ψέματα, τη λάσπη και τις στοχοποιήσεις, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη ευθύνη και λογοδοσία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διαδρομή του κ. Μούγιου μόνο τυχαία δεν είναι: πρώην αστυνομικός, αποταγμένος από το Σώμα, με βαρύ ποινικό παρελθόν και παρουσία δίπλα σε κυβερνητικά στελέχη. Μια επιλογή που μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα με την αντίληψη της ΝΔ περί «αριστείας».

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση».

Η Νέα Αριστερά προσθέτει ότι «εδώ και χρόνια, ανώνυμοι λογαριασμοί στήνουν καμπάνιες λάσπης απέναντι σε όποιον ασκούσε κριτική: δημοσιογράφους, δικηγόρους, ακτιβιστές, πολιτικούς αντιπάλους. Με τη γνωστή λογική «πες, πες, κάτι θα μείνει».

Την επόμενη φορά που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα μιλήσει για «δολοφονία χαρακτήρων» σε κάποια ενημέρωση πολιτικών συντακτών, καλό θα ήταν να κοιτάξει πρώτα στο ίδιο του το κόμμα. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, η πραγματική βιομηχανία λάσπης έχει διεύθυνση».