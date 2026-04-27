Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου

Ποιός είναι ο Georgy Zhukov; Το συγκεκριμένο ερώτημα απασχόλησε πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή γαλάζια τρολ που στήριζαν με κάθε τρόπο την κυβέρνηση της ΝΔ. Σήμερα, όπως φαίνεται, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του στις δικαστικές αίθουσες. Κι αυτό επειδή η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου «είδε» πίσω από το ψηφιακό προφίλ, τον Θεοδόση Μούγιο, έναν άνθρωπο που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα στο παρελθόν και όχι για καλό λόγο. Ο ίδιος πάντως, δηλώνει αθώος.

Καταδίκη

Το θέμα δεν είναι μόνο ότι τον «είδε» αλλά και τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ. Η υπόθεση πάει πίσω, στο 2020 τις ημέρες των εορτασμών για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Με ανάρτησή του στο στο τότε Twitter -νυν Χ- ο Zhukov έδειχνε ως υπεύθυνη πρόκλησης επεισοδίων εις βάρος αστυνομικών τη δικηγόρο. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία της κας Κούρτοβικ, η οποία, όπως είχε καταγγείλει εκείνη την περίοδο, θα μπορούσε να έχει τραβηχτεί μόνο από αστυνομικό.

Σε αυτήν έγραφε χαρακτηριστικά: «Η Άννα Κούρτοβικ συντονίζει – κατευθύνει τα επεισόδια δίνοντας σε real time τη θέση των ΜΑΤ στους μπαχαλάκηδες. Το παρακράτος της Αριστεράς με ονοματεπώνυμο». Αξίζει να σημειωθεί ότι η μήνυση της κας Κούρτοβικ αφορούσε στα ποινικά αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης, καθώς και στο αδίκημα της αποτύπωσης μη δημόσιας πράξης άλλου (άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα), το οποίο είναι αυτεπάγγελτα διωκόμενο και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ανάρτηση πάντως «κατέβηκε» λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από σειρά αντιδράσεων που υπήρξαν από άλλους χρήστες του Twitter.

Εκτός από τη δράση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο χρήστης με το ψευδώνυμο Zhukov έγραφε συστηματικά στην εφημερίδα «Μανιφέστο», που στηρίζει στο έπακρο την κυβέρνηση της ΝΔ. Αρνητική εντύπωση προκάλεσε σήμερα στο δικαστήριο η στάση του διευθυντή της εφημερίδας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε ποιος κρύβεται πίσω απ’ το ψευδώνυμο -μιας και ήταν συνεργάτης της εφημερίδας- απάντησε πως …δεν ξέρει και ότι η συνεργασία τους έγινε μέσω διαδικτύου και μόνο.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τις συγκεκριμένες εξηγήσεις και καταδίκασε τον Θεοδόση Μούγιο σε 12 μήνες φυλάκιση και 1.000 ευρώ πρόστιμο για συκοφαντική δυσφήμιση της δικηγόρου.

Η Ιωάννα Κούρτοβικ στο in

Για το θέμα ζητήσαμε την άποψη της δικηγόρου Ιωάννας Κούρτοβικ, η οποία απάντησε ως εξής: «Ποιος είναι λοιπόν ο Georghy Zhukov; Ο κος Μούγιος αρνείται τη σχέση του με τον λογαριασμό και διαμαρτύρεται, όμως ποτέ από την κίνηση της διαδικασίας σε βάρος του μέχρι σήμερα δεν επιχείρησε να επικοινωνήσει με μένα, και δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο σε καμία από τις δυο δικασίμους της υπόθεσης…

…Ηταν σίγουρος για το αποτέλεσμα και είναι κατανοητή η αντίδραση του. Ως πότε όμως η κάθε τοξική εγκληματική ομάδα ‘αληθείας’ θα μπορεί να τη διαστρέφει, να ανοίγει ανέξοδα βρώμικο πόλεμο ενάντια σε πρόσωπα και να καταστρέφει ζωές, ως πότε μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και να δηλώνει άγνοια η αρμόδια αστυνομική Διεύθυνση, αυτή του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αν πρέπει να καλύπτει τους δικούς της ανθρώπους (για τους άλλους είναι πάντα υπεράξια των επαίνων του προϊστάμενου της) , πόσο μπορούν να πιστεύουν ότι εκφεύγουν της κρίσης του δικαστικού συστήματος οι εκλεκτοί των σκοτεινών μηχανισμών διαχείρισης της εξουσίας;

Ο διευθυντής της εφημερίδας όπου διατηρεί στήλη με ταυτότητα ένα τρολ του διαδικτύου, πως μπορεί να τολμά να δηλώνει μπροστά σε ένα δικαστήριο ότι δεν γνωρίζει το όνομα του συνεργάτη του, ότι δεν έχει ποτέ μιλήσει μαζί του και ότι δεν άκουσε ποτέ το όνομα του κ. Μούγιου; Ένας δημοσιογράφος 40 χρόνια όπως είπε, διευθυντής εφημερίδας και ιστοσελίδας! Μπορεί η απόφαση του Μονομελούς Δικαστηρίου σήμερα να μην είναι τελεσίδικη, όμως για μια φορά ακόμη, αυτές τις μέρες, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αληθείας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα».

Ποιός είναι ο κ. Μούγιος

Τον Οκτώβριο του 2020 έρευνα του γράφοντος είχε αποκαλύψει ότι ο κ. Μούγιος εμφανιζόταν ως στενός συνεργάτης του τότε υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κ. Μούγιος ήταν πρώην αστυνομικός, αποταγμένος από το Σώμα, έχοντας στην πλάτη του τον… μισό ποινικό κώδικα με καταδίκες για απιστία, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, συνοδεία διετούς στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Για περίπου ενάμιση χρόνο ο κ. Μούγιος εμφανιζόταν στο υπουργείο, άλλοτε ως «ειδικός σύμβουλος» και άλλοτε ως «νομικός» στο πλευρό του κ. Λιβάνιου. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες από τα κυβερνητικά έδρανα της Βουλής όπου ο κ. Λιβάνιος εμφανίζεται συνοδεία του κ. Μούγιου, ο οποίος στέκεται πίσω του. Το βασικό πρόβλημα -πέραν του παρελθόντος του κ. Μούγιου- ήταν ότι δεν υπήρχε πουθενά ΦΕΚ διορισμού του.

Το πράγμα χόντρυνε αρκετά όταν ξαφνικά ο κ. Μούγιος εμφανίστηκε ως μέλος επιτροπής που ενέκρινε ή απέρριπτε έργα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Άνθρωποι που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα στο υπουργείο εκείνη την περίοδο, υποστήριζαν ότι ο κ. Μούγιος εμφανιζόταν ως ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι είχε τη δύναμη να επηρεάσει αποφάσεις που αφορούσαν έγκριση ή απόρριψη κονδυλίων.

Εθελοντής και μισθωτός στην Blue Skies

Η κυβέρνηση τότε δεν αντέδρασε άμεσα στα δημοσιεύματα. Το έκανε μέρες αργότερα με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Λιβάνιο να χαρακτηρίζει «άνθρακες» τις αποκαλύψεις, καθώς ο κ. Μούγιος είχε ήδη αποχωρήσει από το γραφείο του λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει το πρώτο δημοσίευμα. Αποκαλούσε, δε, τον κ. Μούγιο ως «εθελοντή» συμπληρώνοντας ότι «το παρελθόν του ήταν παντελώς άγνωστο και στον υφυπουργό και στο υπόλοιπο πολιτικό γραφείο».

Πέρυσι δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, έδειξε τον κ. Μούγιο ως μισθοδοτούμενο για ένα διάστημα από την εταιρεία Blue Skies -πριν βρεθεί στο υπ. Εσωτερικών. Η Blue Skies είναι η εταιρεία από το μισθολόγιο της οποίας πέρασαν ουκ ολίγα άτομα από αυτά που απαρτίζουν την Ομάδα Αλήθειας, το όργανο προπαγάνδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κυβέρνησης.

Δηλώνει πως δεν είναι ο Zhukov

Σε δήλωσή του ο κ. Μούγιος δηλώνει αθώος και πως δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση κατηγορηματικά ότι δεν είχα και ούτε έχω ουδεμία σχέση με κομματικά μισθολόγια ή οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ως τώρα μέλος κανενός κόμματος και καμίας κομματικής νεολαίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει τελεσίδικα. Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αλήθειας και δηλώνω ότι για οποιαδήποτε αναφορά ή συσχετισμό με τον εν λόγω λογαριασμό θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη».