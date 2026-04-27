Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Θεοδόση Μούγιο σε 12 μήνες φυλάκιση και 1.000 ευρώ πρόστιμο για συκοφαντική δυσφήμιση της δικηγόρου Γιάννας Κούρτοβικ με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει πως η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov «αποκαλύπτει αυτό που εδώ και καιρό γνωρίζει η ελληνική κοινωνία: ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχουν «ανώνυμοι χρήστες», αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας».

Η υπόθεση του Θεοδόση Μούγιου χαρακτηρίστηκε ως άλλο ένα σκάνδαλο της «αριστείας» όπως την αντιλαμβάνεται η ΝΔ

Το κόμμα της Κουμουνδούρου σημειώνει πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά «για ένα σύστημα παραγωγής λάσπης, επιθέσεων και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, που λειτουργεί για να υπηρετεί την κυβερνητική γραμμή και να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και κάθε φωνή κριτικής».

ΣΥΡΙΖΑ: Να διερευνηθούν τυχόν τριγωνικές συναλλαγές

Η καταδίκη αυτή «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία, αφού ο Θεοδόσης Μούγιος ήταν στην ομάδα εργαζομένων της Blueskies, της περίφημης ‘Ομάδας Αλήθειας’ για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει από τη δικαιοσύνη να διερευνηθούν τυχόν τριγωνικές συναλλαγές» και «ο Θεοδόσης Μούγιος εμφανίζεται και συνεργάτης του Θοδωρή Λιβάνιου που ενισχύει τον ισχυρισμό του αμαρτωλού τριγώνου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει πως «όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από λογαριασμούς και ψευδώνυμα, η αλήθεια αποκαλύπτεται» και αναμένουν «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας» και «της ‘Ομάδας Αλήθειας’».