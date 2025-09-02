newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κίνδυνος ακόμα και για τους νόμιμους μετανάστες από το νομοσχέδιο Πλεύρη
Ελλάδα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:15

Κίνδυνος ακόμα και για τους νόμιμους μετανάστες από το νομοσχέδιο Πλεύρη

Φορείς και κόμματα της αντιπολίτευσης ενάντια στην κατάργηση της «άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους».

ΡεπορτάζΑφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Spotlight

Το 1996, ο πατέρας της Κ., όπως πολλοί άλλοι συμπατριώτες του εκείνη την περίοδο, ήρθε από την Αλβανία στην Ελλάδα. Με την τότε Πράσινη Κάρτα, ξεκίνησε να δουλεύει ως οικοδόμος, έπιασε ένα σπίτι στο Γαλάτσι και τρία χρόνια αργότερα, το 1999, ήρθε στη ζωή η κόρη του. Ωστόσο, η παραμονή του στη χώρα και η δουλειά του στην οικοδομή τον κατέστησαν έκθετο στις αναταράξεις που υπέστη η εγχώρια οικονομία και έτσι, το 2014, με την οικοδομική δραστηριότητα στα τάρταρα ελέω της οικονομικής κρίσης, βρέθηκε άνεργος μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες πλήρους απασχόλησης.

Η μεταβολή αυτή την οποία υπέστησαν πιθανώς δεκάδες χιλιάδες οικοδόμοι εκείνη την περίοδο, αποδείχθηκε η αρχή ενός πολυετούς γολγοθά. Μέσα από ένα γραφειοκρατικό μπέρδεμα, κατέληξε το άθροισμα των ενσήμων που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ και αυτών που πλήρωνε ο ίδιος στο ΙΚΑ να μην επαρκούν για την ανανέωση της άδειας παραμονής στη χώρα. Μία επιστολή που κατέφθασε στο σπίτι τον ενημέρωνε ότι είχε 30 μέρες να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, αλλιώς θα υφίστατο απέλαση.

Εν τω μεταξύ, η κόρη του αδυνατούσε να τον καλύψει εκείνη, καθώς, παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε γεννηθεί στην Ελλάδα και πήγαινε σε ελληνικό σχολείο, ούσα ακόμα ανήλικη και χάρη σε μία εξίσου προβληματική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής, δεν μπορούσε να κάνει αίτηση για υπηκοότητα.

Όσο άμεσο υπήρξε το κάλεσμα για το δικαστήριο, τόσο μακρά αποδείχθηκε η ολιγωρία των πινακίων. Το δικαστήριο καθυστέρησε επτά ολόκληρα χρόνια, στα οποία ο ίδιος αδυνατούσε να εργαστεί -τουλάχιστον νόμιμα- αναμένοντας τη δικαστική κρίση. Επανήλθε μόνο όταν στα τελευταία στάδια της πανδημίας, αιτήθηκε και έλαβε τη λεγόμενη «άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους», μία μορφή προσωρινής άδειας που εισήχθη το 2014 για τους επί μακρόν διαμένοντες στη χώρα, που τους επέτρεπε να αντιμετωπίζουν τα συχνά χρονοβόρα κωλύματα στις νόμιμες διαδικασίες ανανέωσης, εφ’ όσον αποδείκνυαν τους μακροχρόνιους δεσμούς με τη χώρα μέσα από παρελθοντικές άδειες που είχαν λήξει, ασφαλιστική ικανότητα κ.ο.κ.

Μετά από τρεις δεκαετίες διαμονής και εργασίας στη χώρα, το 2025 έφυγε από τη ζωή αναμένοντας την ανανέωση της κανονικής άδειας. Η πρακτική χρησιμότητα της μεταβατικής όμως άδειας για εξαιρετικούς λόγους, που καταργείται βάσει του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης που θα συζητηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής, κάνει την Κ. να βλέπει στην επερχόμενη νομοθεσία «μεγαλύτερο αποκλεισμό στη νομιμοποίηση» και «φόβο για το μέλλον».

Όλοι οι φορείς κατά

Πολλαπλά είναι, ωστόσο, τα κύματα κριτικής που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής το νομοσχέδιο, με χαρακτηριστικό το αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή, το οποίο ακολούθησε τις πρότερες ενστάσεις και των δεκατριών εξωκοινοβουλευτικών φορέων που τοποθετήθηκαν, μεταξύ των οποίων ο Συνήγορος του Πολίτη, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Ενδεικτικά, «εξαιρετικά προβληματικό» χαρακτήρισε το άρθρο για την κατάργηση της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους η Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Bανέσσα Παναγιώτα Ντέγκα, καθώς «στερεί από χιλιάδες ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και πληρώνουν εισφορές εδώ και χρόνια στην Ελλάδα τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τη νόμιμη παραμονή τους (…) Η κατάργηση της δυνατότητας νομιμοποίησης των ανθρώπων αυτών που έχουν δημιουργήσει βιοτικούς δεσμούς, που προστατεύονται από το άρθρο 8 της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν θα περιορίσει τη μετανάστευση, απλά θα ενισχύσει την περιθωριοποίηση και την επισφάλεια των ανθρώπων αυτών».

«Ναι μεν τα κράτη έχουν δικαίωμα ελέγχου και παραμονής αλλοδαπών στην επικράτειά τους, πλην όμως η κατάργηση της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στους ανθρώπους αυτούς έρχεται σε αντίθεση και με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και με την συνταγματική αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου», είπε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Κλάππας εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Είπε επίσης ότι η ρύθμιση του ν/σ Πλεύρη, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τη δυσκολία απομάκρυνσης πολίτη τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής του, μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα, αλλά ούτε και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομικής ζωής της χώρας. Ειδικά γι’αυτό, αναφέρθηκε σε πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας που τόνιζε την ανάγκη ένταξης και προσέλκυσης μεταναστών για να καλυφθούν οι ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό της χώρας.

«Πώς εκπίπτει κάποιος της νομιμότητας άραγε;» ρώτησε η συνάδελφος του κ. Κλάππα, Χρυσούλα Μαρινάκη, εξουσιοδοτημένη σε ζητήματα Μετανάστευσης, Ασύλου και Ιθαγένειας από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. «Από την κακή λειτουργία των διευθύνσεων αλλοδαπών και μετανάστευσης. Δηλαδή, εκδίδονται ληγμένες άδειες παραμονής που δεν επιδίδονται εμπρόθεσμα, δεν λαμβάνουν οι πολίτες γνώση. Συνεπώς, δεν μπορούν να προβούν εγκαίρως στην ανανέωση των αδειών παραμονής».

«Ένα άλλο σκέλος που κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να εκπέσει της νομιμότητας είναι η μαύρη εργασία, που οδηγεί στην έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας», συμπλήρωσε η κ. Μαρινάκη.

Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα

Με έντονες ενστάσεις και ρητές αναφορές στις απόψεις των φορέων τοποθετήθηκαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, απευθυνόμενη στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, σημείωσε σκωπτικά ότι αυτό που ουσιαστικά αναθεωρεί το νομοσχέδιο Πλεύρη είναι ο ν. 3907 του 2011, τον οποίον χαρακτήρισε «συλλογική δουλειά, την οποία είχε συντονίσει τότε ο κ. Χρυσοχοΐδης ως υπουργός του ΠΑΣΟΚ και το γραφείο του με διευθυντή τότε τον κ. Σκέρτσο». «Τραμπικής έμπνευσης» χαρακτήρισε το σύνθημα «επιστροφή ή φυλακή» με το οποίο προώθησε το νομοσχέδιο ο υπουργός Μετανάστευσης, καταγγέλλοντας ότι ο σχεδιασμός του νομοσχεδίου έγινε χωρίς μελέτη για τις συνέπειές του.

Ειδικότερα όμως ως προς την κατάργηση της άδειας για εξαιρετικούς λόγους, η κ. Γιαννακοπούλου τόνισε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2007 ανήλικοι στις αρχές της φετινής χρονιάς, που έχουν αιτηθεί ή κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Ως παράδειγμα, έφερε την οικογένεια «που έχει σήμερα 3 μέλη της την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο».

Σε αντίστοιχα υψηλούς και δριμείς τόνους κινήθηκε και η τοποθέτηση των υπόλοιπων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. «Όταν δεν είσαι νόμιμος, τότε υπάρχει πρόβλημα και οδηγείσαι σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες οδούς» σημείωσε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, επαναλαμβάνοντας τις ενστάσεις των φορέων στη συνεδρίαση, ενώ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φτιάχνει ένα θεσμικό πλαίσιο όπου λίγο ή πολύ οδηγεί σε διοικητική κράτηση για 24 μήνες, στη συνέχεια ποινικό δικαστήριο, άλλα 5 έτη φυλάκισης οπότε όσοι βρίσκονται εδώ παράτυπα θα φυλακίζονται για επτά έτη. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε».

«Το νομοσχέδιο σας εκφράζει την «άγρια» πολιτική σας σε βάρος των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων, αλλά και της απύθμενης υποκρισίας Ε.Ε. και αστικών κυβερνήσεων στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα» κατήγγειλε η Διαμαντώ Μανωλάκου του ΚΚΕ, ενώ η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι το νομοσχέδιο «συνιστά ευθεία απόκλιση από την Οδηγία 2008/115 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Μύδροι όμως εκτοξεύθηκαν και εκ δεξιών, με τον αγορητή της Νίκης, Νικόλαο Βρεττό, να μιλάει για ένα νομοσχέδιο που δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, ζητώντας ποσόστωση στους μετανάστες που μπορεί να δεχθεί η χώρα για να μην αλλοιωθεί πληθυσμιακά.

Φίλια πυρά

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής το μεσημέρι της Δευτέρας, δεσμεύτηκε για την προσθήκη μεταβατικής διάταξης που θα προστατεύει τις υφιστάμενες και εκκρεμείς άδειες για εξαιρετικούς λόγους (23.402 και 13.793 αντίστοιχα σύμφωνα με την Eurostat), με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να επισημαίνουν εκ νέου το κενό που αφήνει η κατάργηση της πρόβλεψης.

Σε χαμηλότερους τόνους αλλά με εξίσου κριτική διάθεση με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης κινήθηκε και η τοποθέτηση του πρώην υπουργού Μετανάστευσης και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, που ζήτησε από τον διάδοχό του να επανεξετάσει το ζήτημα της κατάργησης της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Όπως τόνισε ο κ. Καιρίδης, το συγκεκριμένο μέτρο αφορά έναν πληθυσμό που είναι «απολύτως ενταγμένος στην ελληνική κοινωνία, νόμιμος και ο οποίος θα πρέπει να έχει μια ασφαλιστική δικλείδα και για τη δικιά του ηρεμία. Διότι περιπίπτει σε καθεστώς παρατυπίας, πολλές φορές χωρίς δική του ευθύνη. Και αυτό, είτε γιατί δεν λειτουργεί ο διοικητικός μηχανισμός της πατρίδας μας -ξέρουμε τις καθυστερήσεις, είτε διότι δεν τους έχουν κοινοποιηθεί τα χαρτιά στην ώρα τους, είτε γιατί ήταν στις Φιλιππίνες και δεν πήραν είδηση ότι έληξε η άδεια και έπρεπε αμέσως να την ανανεώσουν και έχουν περιπέσει σε αυτό το καθεστώς, είτε, είτε, είτε. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, αναρίθμητοι».

Ο υπουργός Μετανάστευσης δήλωσε στη συνεδρίαση πως θα υπάρξει νέα πρόβλεψη για όσους έχουν δεσμούς με τη χώρα στο επόμενο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, το οποίο όμως –όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος– αναμένεται προς το τέλος του χρόνου. Ωστόσο,- όπως ανέφερε και ο κ. Καιρίδης- από την επομένη της ψήφισης (από τις 3 Σεπτεμβρίου), με την εφαρμογή του νέου νόμου, όσοι άνθρωποι εκπέσουν της νομιμότητας λόγω παραλείψεων που συχνά δεν οφείλονται στους ίδιους θα μείνουν εντελώς ακάλυπτοι.

«Ιδιαίτερα ανησυχητική» χαρακτηρίζει μιλώντας στο in η διευθύντρια του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών Άντλα Σασάτη την προτεινόμενη κατάργηση της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, η οποία λειτουργούσε “ως τελικό δίχτυ ασφαλείας για ανθρώπους με ισχυρούς δεσμούς στη χώρα”.

«Εξαιτίας της διαγραφής της δυνατότητας νομιμοποίησης μετά από πολυετή παραμονή (συνήθως πάνω από 7 χρόνια), δημιουργείται ένα τεράστιο κενό», λέει η κ. Σασάτη. «Όσοι για οποιοδήποτε λόγο βρεθούν εκτός συστήματος θα βρεθούν ξαφνικά χωρίς χαρτιά και χωρίς δικαιώματα παρόλο που αποδεδειγμένα έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Πρόκειται για μια κατάσταση που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη διοίκηση η οποία έχει ακόμα σε αναμονή σχεδόν 300.000 αιτήσεις για ανανέωση ή έκδοση άδειας διαμονής. Το μέτρο αυτό ακυρώνει τη μόνη πραγματική διέξοδο ένταξης που είχε απομείνει — όχι μόνο νομικά, αλλά και κοινωνικά για όσους είχαν άδεια διαμονής και για λόγους υγείας, γραφειοκρατίας ή μη επαρκούς ενημέρωσης την έχασαν.»

Υπενθυμίζεται ότι μία σειρά συλλογικοτήτων και φορέων έχουν καλέσει σε διαδήλωση ενάντια στο νομοσχέδιο την Τρίτη 2 Σεπεμβρίου στις 19:00, την ημέρα και ώρα ψήφισής του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Στο 2,1% στην ευρωζώνη [γραφήματα]

Πληθωρισμός: Στο 3,1% στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Στο 2,1% στην ευρωζώνη [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Business
Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο στο Metlen Technologies Hub στο Βόλο

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο στο Metlen Technologies Hub στο Βόλο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο – Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 02.09.25

Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις ενέργειες της αστυνομίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις 02.09.25

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
Βασιλίσσης Ολγας 02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
Άλλα κόλπα 02.09.25

Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύνταξη
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Από το υπουργείο Εσωτερικών 02.09.25

Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές στη Βρετανία να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο – Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 02.09.25

Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις ενέργειες της αστυνομίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Τόσο κοντά 02.09.25

Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
Συνέντευξη Τύπου 02.09.25 Upd: 12:31

ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρονται στη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ στις «κοινωνικές ανισότητες»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις 02.09.25

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Σύνταξη
Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία
Αλλαγή ρόλων 02.09.25

Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκροτήματα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές
Πολιτική 02.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»
Ο στόχος του Σι 02.09.25

Στην παρέλαση της Κίνας για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν - Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η «δεξαμενή» των ελεύθερων: Ο Ζίγιες, ο Ινσίνιε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Η «δεξαμενή» των ελεύθερων: Ο Ζίγιες, ο Ινσίνιε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας (pics)

Από τον Ζίγιες στον Ινσίνιε και στον Έρικσεν, η «δεξαμενή» των ελεύθερων είναι γεμάτη μεγάλα ονόματα που ψάχνουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Αλλαγή σελίδας 02.09.25

Ανδρουλάκης: «Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών - Ζητάμε πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο