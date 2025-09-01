Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή. Ανθρωπιστικές οργανώσεις, κοινότητες μεταναστών, σωματεία και φορείς εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τα μέτρα που εισάγει παραβιάζουν βασικά δικαιώματα αυτών που αναζητούν άσυλο στη χώρα αλλά και των μεταναστών που ζουν ήδη εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίοι μπορεί να βρεθούν από τη μία στιγμή στην άλλη στη φυλακή ενώ μπορεί να εργάζονται και να έχουν οικογένειες στην Ελλάδα.

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με κοινότητες μεταναστών, σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, και άλλες αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 7μμ και ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, που όπως καταγγέλλει είναι «τσεκούρι» για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών.

«Το νομοσχέδιο-τσεκούρι άλλωστε το άφησε κληρονομιά στον Πλεύρη ο “συναγωνιστής” Βορίδης, ο οποίος το είχε διαμορφώσει μέχρι που πιάστηκε με τις γίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πλάτη και παραιτήθηκε από υπουργός Μετανάστευσης.

Βαρβαρότητα για τους μετανάστες – Στοχοποίηση της αλληλεγγύης

Με μέτρα βαρβαρότητας στις πλάτες προσφύγων και μεταναστών και με χυδαία κατασυκοφάντηση της αλληλεγγύης και των οργανώσεων στήριξης των δικαιωμάτων των κατατρεγμένων, όπως του ΕΣΠ και της RSA, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου που είναι εξοργισμένος με τα εγκλήματα της στα Τέμπη και την Πύλο και τα σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια κυβέρνηση που βάζει στο στόχαστρο τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα με νέα πειθαρχικά και τη νεολαία με μαζικές διαγραφές στα πανεπιστήμια. Μια κυβέρνηση που τα δίνει όλα για τους πολέμους με σπατάλες δισεκατομμυρίων εξοπλισμών, στηρίζοντας τον Τραμπ και τον γενοκτόνο Νετανιάχου, που φέρνει μέτρα ρατσιστικά ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στα ορφανά της Χρυσής Αυγής και την ακροδεξιά να ξαναβγούν στο προσκήνιο. Είναι τα στηρίγματα που αναζητά για να διασωθεί από την κατάρρευση.

Δε θα την αφήσουμε!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Ποινικοποιεί τη μετανάστευση με φυλακίσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά και βαριά πρόστιμα, με κατάργηση της απόδοσης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους σε όσους διαμένουν στη χώρα για επτά χρόνια. Πίσω από τις κραυγές για “πάταξη της παράνομης μετανάστευσης” θέλει να γεμίσει τη χώρα με στρατόπεδα συγκέντρωσης αφού θα τιμωρεί με φυλάκιση για δύο χρόνια. Στην πράξη, πάει να επιβάλει ακόμη πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες και εργάτριες στα χωράφια, τα ξενοδοχεία, τις βιοτεχνίες, τις οικοδομές και τα εργοστάσια».