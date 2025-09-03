Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά όχι για καλό σκοπό έχει έλθει τις τελευταίες μέρες ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο Μαξίμου θεωρούν ότι αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα το στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού από το Πέραμα, καθώς -όπως λένε- η φιλοδοξία του είναι τόσο υπέρμετρη που ο ίδιος εκτιμά ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί στο δρόμο του. Κάπως έτσι δείχνει να μην επηρεάζεται από τις καταγγελίες που του αποδίδονται, ότι γνώριζε εδώ και πολύ καιρό για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επισυνδέσεων που αφορούσαν στελέχη της ΝΔ και την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύστημα παρακολούθησης

«Ο Γιώργος ήθελε να γίνει Γρηγόρης στη θέση του Γρηγόρη και να κάνει κουμάντο στο Μαξίμου», μας λέει αξιόπιστη πηγή στην κυβέρνηση. «Δυστυχώς όμως δεν έχει τα φόντα του Γρηγόρη για τη θέση, χώρια που ο ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλον», σπεύδει να συμπληρώσει. «Το θέμα είναι ότι έχει καταφέρει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό: όλοι οι βουλευτές, ειδικά της επαρχίας να μην τον χωνεύουν καθώς θεωρούν ότι παρακολουθούνται από το ίδιο σύστημα το οποίο κατήγγειλε κι ο Μπουκώρος».

Παύση εδώ. Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ και παραιτηθείς υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης όταν έφτασε η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, είχε δηλώσει αρχές Ιουλίου στο Kontra ότι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού τον είχε ενημερώσει τουλάχιστον 14 μήνες πριν, ότι το όνομά του περιλαμβανόταν στο μαγνητοφωνημένο υλικό των παρακολουθήσεων της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας που γινόταν τότε.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στην ίδια παραδοχή είχε προχωρήσει κι έτερο, παραιτηθέν στέλεχος της κυβέρνησης, 0 Τάσος Χατζηβασιλείου. Δημοσιεύματα τα οποία ουδέποτε διαψεύστηκαν ανέφεραν πως ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να τους δείξει το δρόμο της εξόδου, ενώ παράλληλα τους είχε ενημερώσει για τη «συμμετοχή» τους στις επισυνδέσεις, ήταν ο κ. Μυλωνάκης.

Η άγνοια (;) Μητσοτάκη και η εμπλοκή Μυλωνάκη

Το θέμα αναδείχθηκε και πάλι τις τελευταίες μέρες με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου στη Βουλή, ενώ ακολούθησε κι άλλη, επίκαιρη ερώτηση, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ερώτηση Καραμέρου αφορούσε αρχικά σε δημοσίευμα που ήθελε τον κ. Μυλωνάκη να γνώριζε εδώ και καιρό τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας λάβει σχετικό υπόμνημα. Υπό αυτό το πρίσμα κατέρρεε γι’ άλλη μια φορά το αφήγημα του Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε τι συμβαίνει στον Οργανισμό.

Απαντώντας στη Βουλή ο κ. Μυλωνάκης αρνήθηκε την ύπαρξη υπομνήματος, παραδέχθηκε όμως την ύπαρξη εσωτερικού σημειώματος, από «συνεργάτη της κυβέρνησης» με εξειδίκευση στα αγροτικά θέματα. Μικρό το κακό. Αυτό στο οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου ήταν στα όσα ειπώθηκαν από τον κ. Μπουκώρο περί ενημέρωσης συγκεκριμένων στελεχών της ΝΔ για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο όταν ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εύλογα τα ερωτήματα που προκύπτουν κι έχουν παραλήπτη το Μαξίμου και ειδικότερα τον κ. Μυλωνάκη. Ποιοι και πώς γνώριζαν για τις επισυνδέσεις και το περιεχόμενό τους και ενημέρωναν τα στελέχη της ΝΔ σχετικά; Σε αυτό ουδείς έχει απαντήσει από την κυβέρνηση, η οποία κατά τα άλλα και σε αυτή την περίπτωση θέλει να ρίξει… άπλετο φως στο σκάνδαλο.

Διαχειριστής της κρίσης

Οι πληροφορίες του in από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο κ. Μυλωνάκης έχει πάρει πάνω του τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκ των πραγμάτων μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα έως τώρα. Η εξαιρετικά φτωχή διαχείριση, λένε οι πληροφορίες, έχει επισημανθεί και από τον επικοινωνιολόγο της κυβέρνησης τον κ. Γκρίνμπεργκ, από τον οποίο ζητήθηκε να συνδράμει μπας και αντιστραφεί η αρνητική εικόνα, αλλά όπως λέγεται ο ίδιος αρνήθηκε, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι «καμένη».

Οι πηγές μας, επισημαίνουν με νόημα ότι ο κ. Μυλωνάκης άνετα θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη Ιφιγένεια προκειμένου να σωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά αν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στραβώσει κι άλλο στην πορεία και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε εν αναμονή δεύτερης δικογραφίας για την ίδια υπόθεση που περιλαμβάνει κι άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Από την άλλη, μιλώντας κανείς με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, διαπιστώνει την ενόχληση για τη στάση του κ. Μυλωνάκη συνολικά. Είναι γνωστό στους παροικούντες της κυβέρνησης ότι το καλοκαίρι έπαιξε άγριο ματς με τον υπουργό Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη με αφορμή συγκεκριμένα αρνητικά δημοσιεύματα που αφορούσαν τον τελευταίο και για τα οποία ο «τσάρος» αντέδρασε, θεωρώντας ως υπεύθυνο τον κ. Μυλωνάκη.

Από την άλλη, όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά βουλευτής της επαρχίας, αναφερόμενος στον κ. Μυλωνάκη «υπάρχει μια αίσθηση ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που κάνει το απόλυτο κουμάντο, που για να μπορέσεις να μιλήσεις με τον πρωθυπουργό θα πρέπει απαραίτητα να περάσεις απ’ αυτόν».

Μύρισαν…. υποκλοπές

Εκτός αυτού, οι μαρτυρίες των συναδέλφων τους περί γνώσης του Μαξίμου για τις επισυνδέσεις, φαίνεται να ξυπνά στο μυαλό τους μνήμες της περιόδου των υποκλοπών! Εξάλλου, άσχετα με το αν σχεδόν όλοι ποίησαν την νήσσαν όταν απαιτήθηκε και δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν παύουν να γνωρίζουν πως το Μαξίμου παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους κ.α. μέσω του συνδυασμού ΕΥΠ και Predator.

Κάπως έτσι δεν θεωρούν απίθανο το γεγονός να βρέθηκαν και οι ίδιοι σε καθεστώς παρακολούθησης με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το περιεχόμενο των συνομιλιών τους να «χρησιμεύει» στο Μαξίμου ως μέσο χειραγώγησης ή ακόμα και «διαπραγμάτευσης», αν το απαιτούσαν οι συνθήκες. Με απλά λόγια, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στη Νέα Δημοκρατία…