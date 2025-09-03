newspaper
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα με τραμ στην Πορτογαλία - 15 νεκροί (βίντεο)
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Παρασκήνιο 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:37

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά όχι για καλό σκοπό έχει έλθει τις τελευταίες μέρες ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο Μαξίμου θεωρούν ότι αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα το στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού από το Πέραμα, καθώς -όπως λένε- η φιλοδοξία του είναι τόσο υπέρμετρη που ο ίδιος εκτιμά ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί στο δρόμο του. Κάπως έτσι δείχνει να μην επηρεάζεται από τις καταγγελίες που του αποδίδονται, ότι γνώριζε εδώ και πολύ καιρό για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επισυνδέσεων που αφορούσαν στελέχη της ΝΔ και την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύστημα παρακολούθησης

«Ο Γιώργος ήθελε να γίνει Γρηγόρης στη θέση του Γρηγόρη και να κάνει κουμάντο στο Μαξίμου», μας λέει αξιόπιστη πηγή στην κυβέρνηση. «Δυστυχώς όμως δεν έχει τα φόντα του Γρηγόρη για τη θέση, χώρια που ο ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλον», σπεύδει να συμπληρώσει. «Το θέμα είναι ότι έχει καταφέρει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό: όλοι οι βουλευτές, ειδικά της επαρχίας να μην τον χωνεύουν καθώς θεωρούν ότι παρακολουθούνται από το ίδιο σύστημα το οποίο κατήγγειλε κι ο Μπουκώρος».

Παύση εδώ. Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ και παραιτηθείς υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης όταν έφτασε η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, είχε δηλώσει αρχές Ιουλίου στο Kontra ότι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού τον είχε ενημερώσει τουλάχιστον 14 μήνες πριν, ότι το όνομά του περιλαμβανόταν στο μαγνητοφωνημένο υλικό των παρακολουθήσεων της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας που γινόταν τότε.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στην ίδια παραδοχή είχε προχωρήσει κι έτερο, παραιτηθέν στέλεχος της κυβέρνησης, 0 Τάσος Χατζηβασιλείου. Δημοσιεύματα τα οποία ουδέποτε διαψεύστηκαν ανέφεραν πως ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να τους δείξει το δρόμο της εξόδου, ενώ παράλληλα τους είχε ενημερώσει για τη «συμμετοχή» τους στις επισυνδέσεις, ήταν ο κ. Μυλωνάκης.

Η άγνοια (;) Μητσοτάκη και η εμπλοκή Μυλωνάκη

Το θέμα αναδείχθηκε και πάλι τις τελευταίες μέρες με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου στη Βουλή, ενώ ακολούθησε κι άλλη, επίκαιρη ερώτηση, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ερώτηση Καραμέρου αφορούσε αρχικά σε δημοσίευμα που ήθελε τον κ. Μυλωνάκη να γνώριζε εδώ και καιρό τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας λάβει σχετικό υπόμνημα. Υπό αυτό το πρίσμα κατέρρεε γι’ άλλη μια φορά το αφήγημα του Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε τι συμβαίνει στον Οργανισμό.

Απαντώντας στη Βουλή ο κ. Μυλωνάκης αρνήθηκε την ύπαρξη υπομνήματος, παραδέχθηκε όμως την ύπαρξη εσωτερικού σημειώματος, από «συνεργάτη της κυβέρνησης» με εξειδίκευση στα αγροτικά θέματα. Μικρό το κακό. Αυτό στο οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου ήταν στα όσα ειπώθηκαν από τον κ. Μπουκώρο περί ενημέρωσης συγκεκριμένων στελεχών της ΝΔ για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο όταν ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εύλογα τα ερωτήματα που προκύπτουν κι έχουν παραλήπτη το Μαξίμου και ειδικότερα τον κ. Μυλωνάκη. Ποιοι και πώς γνώριζαν για τις επισυνδέσεις και το περιεχόμενό τους και ενημέρωναν τα στελέχη της ΝΔ σχετικά; Σε αυτό ουδείς έχει απαντήσει από την κυβέρνηση, η οποία κατά τα άλλα και σε αυτή την περίπτωση θέλει να ρίξει… άπλετο φως στο σκάνδαλο.

Διαχειριστής της κρίσης

Οι πληροφορίες του in από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο κ. Μυλωνάκης έχει πάρει πάνω του τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκ των πραγμάτων μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα έως τώρα. Η εξαιρετικά φτωχή διαχείριση, λένε οι πληροφορίες, έχει επισημανθεί και από τον επικοινωνιολόγο της κυβέρνησης τον κ. Γκρίνμπεργκ, από τον οποίο ζητήθηκε να συνδράμει μπας και αντιστραφεί η αρνητική εικόνα, αλλά όπως λέγεται ο ίδιος αρνήθηκε, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι «καμένη».

Οι πηγές μας, επισημαίνουν με νόημα ότι ο κ. Μυλωνάκης άνετα θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη Ιφιγένεια προκειμένου να σωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά αν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στραβώσει κι άλλο στην πορεία και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε εν αναμονή δεύτερης δικογραφίας για την ίδια υπόθεση που περιλαμβάνει κι άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Από την άλλη, μιλώντας κανείς με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, διαπιστώνει την ενόχληση για τη στάση του κ. Μυλωνάκη συνολικά. Είναι γνωστό στους παροικούντες της κυβέρνησης ότι το καλοκαίρι έπαιξε άγριο ματς με τον υπουργό Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη με αφορμή συγκεκριμένα αρνητικά δημοσιεύματα που αφορούσαν τον τελευταίο και για τα οποία ο «τσάρος» αντέδρασε, θεωρώντας ως υπεύθυνο τον κ. Μυλωνάκη.

Από την άλλη, όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά βουλευτής της επαρχίας, αναφερόμενος στον κ. Μυλωνάκη «υπάρχει μια αίσθηση ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που κάνει το απόλυτο κουμάντο, που για να μπορέσεις να μιλήσεις με τον πρωθυπουργό θα πρέπει απαραίτητα να περάσεις απ’ αυτόν».

Μύρισαν…. υποκλοπές

Εκτός αυτού, οι μαρτυρίες των συναδέλφων τους περί γνώσης του Μαξίμου για τις επισυνδέσεις, φαίνεται να ξυπνά στο μυαλό τους μνήμες της περιόδου των υποκλοπών! Εξάλλου, άσχετα με το αν σχεδόν όλοι ποίησαν την νήσσαν όταν απαιτήθηκε και δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν παύουν να γνωρίζουν πως το Μαξίμου παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους κ.α. μέσω του συνδυασμού ΕΥΠ και Predator.

Κάπως έτσι δεν θεωρούν απίθανο το γεγονός να βρέθηκαν και οι ίδιοι σε καθεστώς παρακολούθησης με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το περιεχόμενο των συνομιλιών τους να «χρησιμεύει» στο Μαξίμου ως μέσο χειραγώγησης ή ακόμα και «διαπραγμάτευσης», αν το απαιτούσαν οι συνθήκες. Με απλά λόγια, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στη Νέα Δημοκρατία…

Δεν πάει Ζάππειο ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
Πολιτική 14.08.25

Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!

Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες από τη... Δευτέρα 18 Αυγούστου. Το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται
«Λυπηρό» 03.09.25

Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται

Η εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο για να προωθήσει ένα φλοράλ πουκάμισο και εντοπίστηκε αμέσως από τους χρήστες του X, οι οποίοι την έκαναν viral.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03.09.25

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Σύνταξη
Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και κατέλαβε οριστικά τη 2η θέση του Β' ομίλου. Κόντρα στη Λετονία στους «16».

Σύνταξη
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25 Upd: 22:48

Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 18 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03.09.25

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
