Βασίλης Κόκκαλης: Από την κατάθεση Σαλάτα προκύπτει αβίαστα η εμπλοκή Μυλωνάκη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ευθεία παραδοχή του Νίκου Σαλάτα πως αποπέμφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από παρέμβαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στάθηκε αφορμή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, να μιλήσει για «εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του Οργανισμού», κρίνοντας αναγκαία τη κλήτευση του στενού συνεργάτη στην εξεταστική επιτροπή.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας, σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, για το ποιο ήταν το πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου που τον απέπεμψε από τη θέση του είπε αφοπλιστικά: «Ο κ. Μυλωνάκης» ανοίγοντας τον «ασκό του Αιόλου».

«Μίλησα μαζί του δεν του άρεσε η τοποθέτησή μου. Του είπα εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία που είναι ψεύτικη. Δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο. Και μου λέει η πολιτική κτλ… Του λέω, εγώ είμαι δικαστής ας βάλετε πολιτικό…. Εκεί έγινε η απόλυση», ανέφερε στην εξεταστική ο κ. Σαλάτας.

«Από την κατάθεση του κυρίου Σαλάτα, αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε στο Περιστύλιο της Βουλής ο Βασίλης Κόκκαλης κρίνοντας πως «είναι αναγκαία η κλήτευσή του».

Όσον αφορά την κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ «προκύπτει ότι είναι στον αέρα η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τον Οκτώβριο, αλλά και των υπόλοιπων υποχρεώσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους» ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.