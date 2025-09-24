Βασίλης Κόκκαλης: Από την κατάθεση Σαλάτα προκύπτει αβίαστα η εμπλοκή Μυλωνάκη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
Η αποκάλυψη του Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πρώτες αντιδράσεις.
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Βουβός πόνος στην κηδεία της 59χρονης που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από τον ίδιο της τον αδελφό
- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
- Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές
Η ευθεία παραδοχή του Νίκου Σαλάτα πως αποπέμφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από παρέμβαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στάθηκε αφορμή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, να μιλήσει για «εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του Οργανισμού», κρίνοντας αναγκαία τη κλήτευση του στενού συνεργάτη στην εξεταστική επιτροπή.
Σε κρίσιμη φάση η εξεταστική για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρώτη «βόμβα» να «σκάει» από τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας, σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, για το ποιο ήταν το πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου που τον απέπεμψε από τη θέση του είπε αφοπλιστικά: «Ο κ. Μυλωνάκης» ανοίγοντας τον «ασκό του Αιόλου».
«Εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη» στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μίλησα μαζί του δεν του άρεσε η τοποθέτησή μου. Του είπα εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία που είναι ψεύτικη. Δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο. Και μου λέει η πολιτική κτλ… Του λέω, εγώ είμαι δικαστής ας βάλετε πολιτικό…. Εκεί έγινε η απόλυση», ανέφερε στην εξεταστική ο κ. Σαλάτας.
«Από την κατάθεση του κυρίου Σαλάτα, αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε στο Περιστύλιο της Βουλής ο Βασίλης Κόκκαλης κρίνοντας πως «είναι αναγκαία η κλήτευσή του».
Όσον αφορά την κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ «προκύπτει ότι είναι στον αέρα η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τον Οκτώβριο, αλλά και των υπόλοιπων υποχρεώσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους» ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.
- Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
- Η «κραυγή» της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο του αθλητισμού
- Λουτσέσκου: «Χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας»
- Αλ-Σάρα στον ΟΗΕ: Ζήτησε άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας – «Για πολλά χρόνια, υποφέραμε από αδικία»
- LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
- Η νέα τάση στην αποταμίευση που ξέρουν καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις