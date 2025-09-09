newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
Πολιτική Γραμματεία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:26

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κοινοβουλευτικές θύελλες συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση της εμπλοκής του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες που τον θέλουν να γνώριζε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την αποκάλυψη του σκανδάλου, πως βουλευτές της ΝΔ παρακολουθούνται από τους κοριούς της ΕΛ.ΑΣ. – μετά από το σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – που στη συνέχεια οδήγησε στη διαμόρφωση του οκγωδέστατης δικογραφίας, η οποία βρίσκεται στη Βουλή.

Το θέμα έθεσε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον κ. Μυλωνάκη, μετά την άρνηση του τελευταίου να παραστεί στη Βουλή, δηλώνοντας αναρμόδιος για να απαντήσει σε σχετική επίκαιρη ερώτηση.

«Είναι στη θέση αυτή, του δεξιού χεριού του κ. Μητσοτάκη, όχι μόνο όσο καιρό είναι υφυπουργός, από το 2024. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή που υπηρετούσε ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης», είπε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης και τόνισε: «Έκανα ερώτηση πριν 10 μέρες, που αφορά πολύ σοβαρά ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία είναι από πολλά μέσα ενημέρωσης, επαναλαμβανόμενα, και τον εμφανίζουν να γνωρίζει ο ίδιος και ο πρωθυπουργός το περιεχόμενο των απορρήτων συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ και το περιεχόμενο των απορρήτων ερευνών των Ευρωπαίων εισαγγελέων, όχι το 2025 που δημοσιοποιήθηκε το σκάνδαλο, αλλά τον Ιούνιο του 2024».

Η κ. Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης ενημέρωσε επίσης το Σώμα πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες για συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να δώσουν συνέχεια στην υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε πως θα επανακαταθέσει την ερώτηση για γνώση του Μαξίμου και του κ. Μυλωνάκη αναφορικά με τις επισυνδέσεις, ζητώντας να κατατεθεί και το ενημερωτικό σημείωμα – όπως το αποκάλεσε στη Βουλή ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης – με το όνομα του συντάκτη του, προκειμένου να διαφανεί το περιεχόμενό του.

Δεν «πιστεύει» το in ο Μακάριος Λαζαρίδης, αλλά δεν σχολιάζει τον Μπουκώρο

Απάντηση στις αιχμές και τις αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να δώσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος επιχείρησε – παρότι ο ίδιος το αρνήθηκε δημόσια – να υποδυθεί το ρόλο του συνηγόρου του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, επικαλούμενη δημοσιεύματα που μπορεί να γράφει η ίδια ή και συνεργάτες της. Έρχεεται εδώ και μας κουνάει δημοσιεύματα συγκεκριμένων μέσων, που κατά βάση είναι αστήριχτα, και έρχεται στη συνέχεια και σπέρνει θεωρίες που τις αναπαράγει η ίδια. Θεωρεί δεδομένα όλα αυτά που τα δημοσιεύματα γράφουν, βγάζει κατηγορητήρια», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Και προσέθεσε: «Πήρα τα πρακτικά που κατέθεσε η πρόεδρος – πουθενά δεν αναφέρεται στα δημοσιεύματα ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε ενημερώσει υπουργούς για το ζήτημα αυτό. Βλέπω εδώ in.gr: ‘Και o Μπουκώρος καρφώνει Μητοστάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ’. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό (…) Εγώ μεταξύ του in.gr, του Γιώργου Μυλωνάκη και της κυβερνήσεως, προφανώς πιστεύω τον κ. Μυλωνάκη και την κυβέρνηση».

Ωστόσο, ο κ. Λαζαρίδης, παρότι στην τοποθέτησή του επανέλαβε το κυβερνητικό μότο για το ενημερωτικό σημείωμα και επικαλέστηκε τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που δήλωσε βολικά πως έμαθε για την εμπλοκή του στη δικογραφία τη μέρα που αυτή ήρθε στη Βουλή, απέφυγε να σχολιάσει τα όσα ο Χρήστος Μπουκώρος είπε δημόσια, στη βάση των οποίων κινήθηκε και το δημοσίευμα του in.

